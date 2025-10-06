交易所DEX+
当然！以下是重写的文章，并进行了所需的增强：— ## 摩根士丹利就多资产投资组合中的加密货币分配提供指导 在最近的一项举措中，突显了数字资产日益增长的主流接受度，摩根士丹利发布了在多元化投资组合中进行加密货币投资的指导方针。这家投资巨头建议采取谨慎的方法，强调适度分配以管理[...]

在高风险投资组合中4%的加密货币配置是否可接受？

作者：Crypto Breaking News
2025/10/06 08:18
在高风险投资组合中4%的加密货币配置是否可接受？

当然！以下是按要求重写的文章：

## 摩根士丹利就多资产投资组合中的加密货币配置提供指导

在最近一项突显数字资产日益被主流接受的举措中，摩根士丹利发布了关于在多元化投资组合中进行加密货币投资的指导方针。这家投资巨头建议采取谨慎态度，强调适度配置以管理加密货币在不断演变的监管环境和市场动态中固有的波动性。

  • 摩根士丹利建议高风险投资组合中加密货币配置最高可达4%。
  • 对于中等风险的平衡增长型投资组合，建议配置2%。
  • 该报告建议专注于财富保值的投资组合零接触加密货币。
  • 机构对加密货币的采用持续增长，强化了其作为资产类别的合法性。
  • 比特币被认为是数字黄金，在宏观经济紧张局势中创下新的历史高点。

金融服务巨头摩根士丹利发布了将加密货币纳入多资产投资组合的新投资指南。在其10月全球投资委员会(GIC)报告中，该公司主张采取保守立场，建议投资者考虑适度的配置比例，以应对潜在的波动性和宏观经济不确定性。

分析师建议，以更高风险和更高回报为目标的"机会增长型"投资组合，可将高达4%的资产配置给加密货币。同时，"平衡增长型"投资组合应将加密货币敞口限制在2%，反映出更为温和的风险方法。对于专注于财富保值或收入的投资组合，指导建议完全排除加密货币，理由是担心市场压力期间波动性增加和相关性提高。报告警告：

摩根士丹利GIC关于投资组合中加密货币最大配置的指导方针。来源：Hunter Horsley

投资公司Bitwise的首席执行官Hunter Horsley称赞了该报告的重要性，称其为"重大"新闻。他强调，摩根士丹利的GIC影响着大约16,000名顾问，管理着约2万亿美元的客户资产，这表明加密货币在主流投资策略中得到更广泛的接受。"我们现在正进入主流时代，"Horsley表示。

该报告强调了加密资产持续被机构采用的趋势，特别是在主要银行和金融机构中，这增强了该资产类别的可信度。这一趋势被视为由大规模投资的增加和监管清晰度的提高所推动，为数字市场进一步资本流入奠定了基础。

摩根士丹利将比特币描述为数字黄金，其价格创下新的历史高点

比特币(BTC)仍然处于机构加密货币采用的前沿，摩根士丹利将其描述为"一种稀缺资产，类似于数字黄金"。这种加密货币继续吸引主要国库储备和投资基金，包括交易所交易基金(ETFs)，强化了其作为价值储存的地位。

根据Glassnode的数据，比特币最近飙升至超过125,000美元的新历史高点。这一涨势与比特币交易所余额的显著下降同时发生，表明币被持有作为长期投资而非交易。这一飙升发生在宏观经济动荡的背景下，包括美国政府关闭和通胀上升，促使投资者涌向被认为是避险资产的资产。

来自The Kobeissi Letter的市场分析师观察到，当前的资产流入浪潮是由对通胀和经济不确定性的担忧驱动的，一些人预测比特币可能达到250,000美元的未来目标——这对许多交易者来说是"最佳情况"。

要深入分析比特币的涨势和更广泛的加密市场趋势，请观看这个专家讨论：

在不断发展的加密监管和机构接受的环境中，比特币作为数字黄金的叙事得到巩固，同时市场对基于区块链的资产的兴趣随着宏观经济变化而增加。

本文最初以《在高风险投资组合中4%的加密货币配置是否可接受？》为题发表在Crypto Breaking News上 – 您值得信赖的加密新闻、比特币新闻和区块链更新来源。

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

