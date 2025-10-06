现在投资这3种迷因币就像在发布时购买柴犬币（SHIB）

如果你在柴犬币(SHIB)刚推出时投资了仅100美元，在其巅峰时期，你的投资将飙升至超过100万美元。然而，如今，投资这3种迷因币就像在柴犬币(SHIB)刚推出时购买一样。随着迷因币热潮再次升温，Little Pepe (LILPEPE)、Brett (BRETT)和Bonk (BONK)被誉为下一个大赢家。

Little Pepe (LILPEPE)：新迷因币革命

Little Pepe (LILPEPE)正成为寻找下一个爆发性上涨的投资者最强有力的选择。作为由$LILPEPE代币驱动的第2层区块链，它结合了低费用、高速度和纯粹的迷因文化能量。与其他仅专注于扩展以太坊的第2层解决方案不同，Little Pepe (LILPEPE)将自己定位为一个由真正社区驱动的迷因优先运动。Little Pepe (LILPEPE)的预售已经证明了其实力。第12阶段比预期提前售罄，筹集了25,475,000美元，这表明了压倒性的需求。目前，预售处于第13阶段，代币价格为0.0022美元。这意味着早期投资者自预售开始以来已经看到了超过2倍的增长。到目前为止，已售出超过161.6亿个代币，CoinMarketCap已经列出了该项目，表明其在加密市场中获得了强烈认可。使Little Pepe (LILPEPE)脱颖而出的是它得到了匿名专家的支持，这些专家之前曾支持过表现最佳的迷因币。此外，该项目已经通过CertiK的全面审计，安全评分高达95.49%。社区热度同样重要。超过73,000人已经参与了从预售阶段12到17的持续大型赠品活动。三个最大的买家将分别获得5、3和2个ETH，15个随机买家将各获得0.5个ETH。此外，持有者仍可参与77.7万美元的大型抽奖活动，其中10名幸运赢家将各获得价值77,000美元的LILPEPE代币。Little Pepe (LILPEPE)不仅仅是另一种迷因币。其路线图专注于长期增长和让人们参与社区。它有望复制柴犬币在推出时的流星般崛起，使其成为三种即将爆发的迷因币中的首选。

Brett (BRETT)：Base链的迷因之王

Brett (BRETT)是另一种引起严重关注的迷因币，特别是在Base生态系统中。目前交易价格约为0.04088美元，BRETT连续六天上涨，明确表明大型投资者正在积累。交易量激增138%，而社交活动增长了43.8%，所有这些都指向类似于2021年SHIB狂热的病毒式上涨。BRETT的与众不同之处在于它在Base链上的定位，该链在传闻中的代币发布和更广泛的山寨币轮换之前正在获得动力。凭借renewed能量、强大的社区和不断增长的兴奋感，BRETT被认为是有潜力复制柴犬币传奇增长的主要迷因币之一。

Bonk (BONK)：Solana的迷因强者

Bonk (BONK)已经在Solana网络上牢固地确立了自己作为领先迷因币的地位。在24小时内最近上涨3.85%后，价格为0.00001885美元，尽管更广泛的市场波动，BONK表现出了韧性。在9月回调后，它目前正在关键的0.00001900美元支撑区域稳定，随着鲸鱼积累，交易量激增至1.87亿美元。即将推出的Bonk Income Blast ETF和2025年空投预告正在提升兴奋度，推动BONK在X上的提及度达到与SHIB和DOGE相媲美的水平。随着Solana的反弹和迷因轮换升温，BONK正在被拿来与SHIB的历史性运行相比较，后者曾将其转变为一个万亿美元市值的币种。

结论

如今，Little Pepe (LILPEPE)、Brett (BRETT)和Bonk (BONK)正在显示出与使SHIB成为传奇的早期迹象相同的特征。在这三者中，Little Pepe (LILPEPE)因其爆炸性的预售增长、安全审计、大规模赠品和使其获得主流关注的路线图而领先。

