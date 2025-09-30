介绍 TopNod 钱包 – 通过直观的自我托管管理赋能 Web3 访问真实世界资产

香港，香港特别行政区，2025年9月30日，Chainwire

为主流采用RWA和数字所有权设计的无缝、安全钱包体验

香港，2025年9月30日 – TopNod，一款让日常用户的数字所有权更直观、更安全的下一代Web3钱包，已正式进入公开测试阶段，提供安全直观的数字所有权通道。TopNod专为主流采用而打造，旨在简化对现实世界资产(RWAs)数字表示的访问，通过与流行的第三方平台集成，提供管理RWAs、主要代币和数字资产的无缝方式。凭借模仿主流互联网应用的用户体验，TopNod使用户能够查看、交互和控制他们的数字资产 — 所有这些都在一个为便利和信任而构建的自托管应用程序中。

TopNod作为通往Web3的安全直观门户。这款钱包源于一个简单而强大的愿景：让Web3的价值人人可及 — 不受技术复杂性的限制。用户可以通过从苹果或谷歌商店下载应用程序并使用苹果ID或谷歌账户注册来快速开始。认证后，用户将设置一个简单的8位数PIN码—简化钱包访问、交易批准和账户恢复。

TopNod作为一个网关平台运作，与可信的第三方提供商集成，提供对广泛数字资产的无缝访问。这种方法确保了在不断发展的Web3生态系统中的中立性、灵活性和用户选择。通过法币上链集成，用户可以通过TopNod的合作机构用当地货币交易资产，并轻松管理它们。该钱包的首次发布覆盖了100个国家和地区，计划在不久的将来扩展到全球150多个市场。

为自托管而建的安全性

安全是TopNod设计的基础。作为一个完全去中心化的自托管钱包，TopNod赋予用户对其数字资产的完全控制权 — 最小化对第三方的依赖并加强财务独立性。该钱包采用先进的保护措施，包括加密访问码分片、安全内存融合、AES-256加密和可信执行环境(TEE)保障。这些技术共同确保私钥在各设备上保持安全，没有单点故障。TopNod的基础设施由分布式高可用系统支持，并通过独立第三方审计验证，符合行业领先的加密标准。

TopNod对Web3采取务实和目标驱动的方法。它专注于支持具有实际功能的主流代币和由现实世界价值支持的RWAs。该平台鼓励长期实用性而非短期波动性，并看到在Web3与世界其他地区之间架起流动性桥梁的巨大潜力。凭借这一愿景，TopNod旨在成为现实世界场景与数字未来之间的可信桥梁。

凭借以用户为中心的方法和先进技术，TopNod提供了一个无缝的自托管平台，用于管理各种数字资产。在其初始阶段，TopNod正在领先网络如以太坊、Solana、Plume和Pharos上构建，同时与Ondo Finance、Paxos、Midas、Jupiter、1inch、Alchemy Pay、OSL Pay、CoinGecko和RWA.xyz等项目合作，以培育安全直观的Web3生态系统。通过提供简化且受保护的数字所有权途径，TopNod使全球用户能够自信地参与不断发展的数字经济。

###

关于TopNod

TopNod是一个去中心化的自托管钱包，专注于现实世界资产(RWAs)的数字版本。TopNod允许用户通过集成流行第三方平台提供的服务来管理他们的RWAs、主要代币和稳定币。它为用户提供了一个安全直观的工具，用于查看、管理和与RWAs及其他数字资产互动 — 所有这些都在一个应用程序中，设计得像主流互联网应用一样熟悉易用。欲了解更多信息，请访问：https://topnod.com/

联系人新闻联系人WinnieKW.Li@edelman.com

免责声明：这是一份赞助新闻稿，仅供参考。它不代表Crypto Daily的观点，也不打算用作法律、税务、投资或财务建议。