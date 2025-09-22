访谈 | Biller Genie首席执行官着眼于区块链驱动的发票系统

Biller Genie首席执行官Thomas Aronica将加密货币视为金融轨道不可避免的演变，他的公司最终需要支持这一发展。

虽然这个B2B SaaS平台尚未整合加密货币，但Aronica在最近的问答中告诉我，像USDC这样的稳定币可能很快就能实现工资、佣金和供应商付款的实时结算。从长远来看，他设想区块链将重塑发票处理本身，例如用分布式账本取代电子邮件跟踪，让每个参与方都能即时查看——他相信随着采用率和监管赶上技术潜力，这种转变将会到来。

以下采访内容已经过编辑以提高清晰度。

加密货币对Biller Genie有什么影响？

Aronica: 我们已经探索了集成方案，肯定有前进的道路。未来，我们可能会支持实时加密货币支付，并结算为法定货币。从像USDC这样持续增长采用率的稳定币开始，不仅为买家-供应商支付开辟机会，还可以用加密货币支付佣金和工资。

除了支付之外，我认为区块链本身具有巨大潜力。如果你将加密货币作为支付轨道与区块链作为技术分开来看，你可以想象一个所有发票都存在于区块链上的世界。不再是来回发送PDF文件并担心版本控制，而是每个人都共享同一个具有实时可见性的分布式账本。我相信这是非常可能实现的未来。

不过，对于一个实用性如此有限的行业，加密货币似乎对联邦政策产生了相当大的影响。上一次有人用加密货币订购披萨是什么时候？

Aronica: 这归结为需求驱动创新。如果你看看其他地区，比如亚太地区或欧盟，餐厅的非接触式支付——他们把机器带到餐桌上——已经存在15年了。我们在这里只是在新冠疫情期间才开始使用，因为人们不想接触任何东西。Apple Pay也是如此。就在三四年前，它在美国并不普及，因为消费者没有使用它，而商家不想花钱升级。

波动性是否阻碍了实用性？

Aronica: 我认为这是一个典型的先有鸡还是先有蛋的问题。企业主、软件提供商，甚至包括我们在内，都没有全力投资建设加密货币支付轨道，因为采用仍然谨慎。但当我问人们是否会使用它时，答案通常是肯定的。

有办法解决波动性问题。稳定币完全消除了这种担忧，即使是像Bitcoin (BTC)或XRP (XRP)这样波动较大的币种，你也可以创建实时以现金结算交易的下车通道。这消除了接收付款的企业的风险。

对我来说，这与其说是关于技术，不如说是关于优先考虑人们要求我们构建的25件事。加密货币肯定有一席之地，而且不断增加的立法和监管关注反映了不断增长的采用率。我们仍处于这种支付形式的早期阶段，但今天已经存在解决波动性的方案——围绕交换和遣返这些资产正在出现一个全新的世界。

Biller Genie的客户是否要求加密货币？

Aronica: 我们确实听到了这方面的声音——来自分销合作伙伴和用户——但这是机会主义的。我们并没有主动调查这一点，目前，这还不足以成为我们关注的重点。我们有大量需要优先考虑的机会，加密货币只是其中之一。如果你考虑支付方式，当我进入这个行业时，我们正试图让餐厅从现金转向卡支付。在过去的15年里，主要是卡对卡的竞争——一场向底部竞争的赛跑。

现在，我们正进入一个新阶段：卡与其他轨道的竞争，包括加密货币。我们并不是试图说服已经接受加密货币的企业使用我们的服务。有成千上万的信用卡和电子支付提供商，所以即使一两个竞争对手提供加密货币轨道，也不会让人不知所措。我们不急于成为第一个行动者；我们专注于帮助教育市场。目前，在这个领域变得高度竞争之前，还需要进行大量的教育工作。

在红旗或压力点方面，什么让你夜不能寐？

Aronica: 主要的压力是满足需求。我们已经建立了一个强大的解决方案，人们喜欢它并从中受益，但我一直担心我们不能足够快地帮助足够多的人。挑战在于扩大规模以满足市场需求，这样我们才能做一些真正特别的事情。任何不足都会让人感觉未能达到我们的执行目标。我们现在的重点是继续我们正在做的事情，做得非常好，并确保在这个过程中让人们感到满意。