机构现在控制了近四分之一的可用比特币供应

Bitcoin

BitcoinTreasuries的最新数据揭示了比特币所有权在机构间的集中程度。

根据数据显示，约374万BTC——接近流通中所有币的18%——现在掌握在公司、基金、政府和其他组织手中。

最大份额属于ETF和上市公司，自美国今年早些时候批准现货比特币ETF以来，它们迅速扩大了持有量。总共有332个实体已知持有储备：192家上市公司、44个基金、68家私人公司、13个政府、11个DeFi项目和4个主要托管人或交易所。

可用供应量的份额

当考虑到那些可能永远不会流动的币——包括估计由中本聪挖出的110万BTC和据信已丢失的多达370万枚——机构所有权占有效供应量的比例接近23-25%。

全球分布

美国领先，有118个实体报告持有比特币储备。加拿大紧随其后，有43个，其次是英国(21)、日本(12)和香港(12)。这些国家在公司财库和金融产品两方面主导着比特币采用的机构格局。

不断增长的影响力

机构所有权的急剧增加与两个趋势相吻合：主要市场中受监管ETF的出现，以及数字资产财库公司的兴起，这些公司以与企业处理现金相同的方式管理加密货币储备。这一转变在2025年加速，进一步巩固了比特币作为全球金融战略资产的角色。

随着近四分之一的流动供应量现在掌握在机构手中，比特币的轨迹越来越与公司、基金甚至政府的战略相关联——这引发了关于这个生态系统到底有多去中心化的新问题。

本文提供的信息仅供教育目的，不构成财务、投资或交易建议。Coindoo.com不认可或推荐任何特定的投资策略或加密货币。在做出任何投资决定之前，请务必进行自己的研究并咨询持牌财务顾问。

作者

Alexander Zdravkov是一个总是寻找事物背后逻辑的人。他精通德语，在加密货币领域拥有超过3年的经验，他在数字货币世界中熟练地识别新趋势。无论是提供深入分析还是所有主题的日常报告，他对所做事情的深刻理解和热情使他成为团队中的宝贵成员。

相关故事







下一篇文章