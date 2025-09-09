机构投资者抛售以太坊（ETH），购买比特币和这两种山寨币！这是最新的关键数据！

虽然一些分析师正在等待美联储降息决定以促使比特币上涨，但一些分析师认为美联储的利率决定不足以推动BTC。
分析师表示，现货ETF资金流入需要转为正值才能上涨，CoinShares发布了其每周加密货币报告，称上周有3.52亿美元的资金流出。
以太坊出现最大突破！
查看个别加密货币基金时，可以看到大部分资金流出发生在以太坊。
比特币(BTC)经历了5240亿美元的资金流入，而以太坊(ETH)则经历了9.12亿美元的资金流出。
当我们看其他山寨币时，XRP经历了1470万美元的资金流入，Solana(SOL)1610万美元，以及Chainlink(LINK)100万美元。
查看区域基金流入和流出情况时，美国以4.4亿美元的资金流出排名第一。
美国之后，瑞典经历了1350万美元的资金流出。
面对这些资金流出，德国经历了8510万美元的资金流入，香港则有370万美元。
*这不是投资建议。
立即关注我们的Telegram和Twitter账号，获取独家新闻、分析和链上数据！
来源：https://en.bitcoinsistemi.com/institutional-investors-dumped-ethereum-eth-bought-bitcoin-and-these-two-altcoins-heres-the-latest-critical-data/