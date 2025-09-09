交易所DEX+
机构投资者抛售以太坊（ETH），购买比特币和这两种山寨币！以下是最新关键数据！ 这篇文章《机构投资者抛售以太坊（ETH），购买比特币和这两种山寨币！以下是最新关键数据！》发表在BitcoinEthereumNews.com上。虽然一些分析师正在等待美联储降息决定以促使比特币上涨，但一些分析师认为美联储的利率决定不足以推动BTC上涨。分析师表示，现货ETF资金流入需要转为正值才能促成上涨，CoinShares发布了其每周加密货币报告，称上周有3.52亿美元的资金流出。加密货币投资产品上周价值损失3.52亿美元，交易量下降27%，但年初至今的资金流入仍然强劲，达到352亿美元。以太坊出现最大突破！查看个别加密基金时，发现大部分资金流出都发生在以太坊。比特币（BTC）经历了5.24亿美元的资金流入，而以太坊（ETH）则经历了9.12亿美元的资金流出。看其他山寨币，XRP经历了1470万美元的资金流入，Solana（SOL）1610万美元，Chainlink（LINK）100万美元。"比特币上周净流入5.24亿美元。以太坊上周净流出9.12亿美元。过去七个交易日内每天都有资金流出，且涉及多个ETP发行商。尽管如此，年度资金流入仍然高达112亿美元。XRP和Solana继续看到持续的每周资金流入。Solana在第21周总流入11.6亿美元，而XRP在同期看到12.2亿美元。查看区域基金流入和流出时，美国以4.4亿美元的流出排名第一。美国之后，瑞典经历了1350万美元的流出。面对这些流出，德国经历了8510万美元的流入，香港则有370万美元。*这不是投资建议。立即关注我们的Telegram和Twitter账户，获取独家新闻、分析和链上数据！来源：https://en.bitcoinsistemi.com/institutional-investors-dumped-ethereum-eth-bought-bitcoin-and-these-two-altcoins-heres-the-latest-critical-data/

机构投资者抛售以太坊（ETH），购买比特币和这两种山寨币！这是最新的关键数据！

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/09 02:59
虽然一些分析师正在等待美联储降息决定以促使比特币上涨，但一些分析师认为美联储的利率决定不足以推动BTC。

分析师表示，现货ETF资金流入需要转为正值才能上涨，CoinShares发布了其每周加密货币报告，称上周有3.52亿美元的资金流出。

以太坊出现最大突破！

查看个别加密货币基金时，可以看到大部分资金流出发生在以太坊。

比特币(BTC)经历了5240亿美元的资金流入，而以太坊(ETH)则经历了9.12亿美元的资金流出。

当我们看其他山寨币时，XRP经历了1470万美元的资金流入，Solana(SOL)1610万美元，以及Chainlink(LINK)100万美元。

查看区域基金流入和流出情况时，美国以4.4亿美元的资金流出排名第一。

美国之后，瑞典经历了1350万美元的资金流出。

面对这些资金流出，德国经历了8510万美元的资金流入，香港则有370万美元。

*这不是投资建议。

立即关注我们的TelegramTwitter账号，获取独家新闻、分析和链上数据！

来源：https://en.bitcoinsistemi.com/institutional-investors-dumped-ethereum-eth-bought-bitcoin-and-these-two-altcoins-heres-the-latest-critical-data/

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

