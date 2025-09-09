机构投资者抛售以太坊（ETH），购买比特币和这两种山寨币！这是最新的关键数据！

机构投资者抛售以太坊（ETH），购买比特币和这两种山寨币！以下是最新关键数据！ 这篇文章《机构投资者抛售以太坊（ETH），购买比特币和这两种山寨币！以下是最新关键数据！》发表在BitcoinEthereumNews.com上。虽然一些分析师正在等待美联储降息决定以促使比特币上涨，但一些分析师认为美联储的利率决定不足以推动BTC上涨。分析师表示，现货ETF资金流入需要转为正值才能促成上涨，CoinShares发布了其每周加密货币报告，称上周有3.52亿美元的资金流出。加密货币投资产品上周价值损失3.52亿美元，交易量下降27%，但年初至今的资金流入仍然强劲，达到352亿美元。以太坊出现最大突破！查看个别加密基金时，发现大部分资金流出都发生在以太坊。比特币（BTC）经历了5.24亿美元的资金流入，而以太坊（ETH）则经历了9.12亿美元的资金流出。看其他山寨币，XRP经历了1470万美元的资金流入，Solana（SOL）1610万美元，Chainlink（LINK）100万美元。"比特币上周净流入5.24亿美元。以太坊上周净流出9.12亿美元。过去七个交易日内每天都有资金流出，且涉及多个ETP发行商。尽管如此，年度资金流入仍然高达112亿美元。XRP和Solana继续看到持续的每周资金流入。Solana在第21周总流入11.6亿美元，而XRP在同期看到12.2亿美元。查看区域基金流入和流出时，美国以4.4亿美元的流出排名第一。美国之后，瑞典经历了1350万美元的流出。面对这些流出，德国经历了8510万美元的流入，香港则有370万美元。*这不是投资建议。立即关注我们的Telegram和Twitter账户，获取独家新闻、分析和链上数据！来源：https://en.bitcoinsistemi.com/institutional-investors-dumped-ethereum-eth-bought-bitcoin-and-these-two-altcoins-heres-the-latest-critical-data/ 机构投资者抛售以太坊（ETH），购买比特币和这两种山寨币！以下是最新关键数据！ 这篇文章《机构投资者抛售以太坊（ETH），购买比特币和这两种山寨币！以下是最新关键数据！》发表在BitcoinEthereumNews.com上。虽然一些分析师正在等待美联储降息决定以促使比特币上涨，但一些分析师认为美联储的利率决定不足以推动BTC上涨。分析师表示，现货ETF资金流入需要转为正值才能促成上涨，CoinShares发布了其每周加密货币报告，称上周有3.52亿美元的资金流出。加密货币投资产品上周价值损失3.52亿美元，交易量下降27%，但年初至今的资金流入仍然强劲，达到352亿美元。以太坊出现最大突破！查看个别加密基金时，发现大部分资金流出都发生在以太坊。比特币（BTC）经历了5.24亿美元的资金流入，而以太坊（ETH）则经历了9.12亿美元的资金流出。看其他山寨币，XRP经历了1470万美元的资金流入，Solana（SOL）1610万美元，Chainlink（LINK）100万美元。"比特币上周净流入5.24亿美元。以太坊上周净流出9.12亿美元。过去七个交易日内每天都有资金流出，且涉及多个ETP发行商。尽管如此，年度资金流入仍然高达112亿美元。XRP和Solana继续看到持续的每周资金流入。Solana在第21周总流入11.6亿美元，而XRP在同期看到12.2亿美元。查看区域基金流入和流出时，美国以4.4亿美元的流出排名第一。美国之后，瑞典经历了1350万美元的流出。面对这些流出，德国经历了8510万美元的流入，香港则有370万美元。*这不是投资建议。立即关注我们的Telegram和Twitter账户，获取独家新闻、分析和链上数据！来源：https://en.bitcoinsistemi.com/institutional-investors-dumped-ethereum-eth-bought-bitcoin-and-these-two-altcoins-heres-the-latest-critical-data/