交易所DEX+
买币行情现货交易合约交易500X理财活动
更多
蓝筹风暴
Mutuum Finance (MUTM) 自预售开始以来已筹集了 $16,700,000，吸纳了 16,700 名持有者。预售的第 6 阶段正在进行中，已经完成了 55%。目前代币价格为 $0.035，比开盘阶段价格 $0.01 上涨了 250%。Mutuum 最近宣布了 $100,000 的赠品活动。Mutuum Finance (MUTM) 自预售开始以来已筹集了 $16,700,000，吸纳了 16,700 名持有者。预售的第 6 阶段正在进行中，已经完成了 55%。目前代币价格为 $0.035，比开盘阶段价格 $0.01 上涨了 250%。Mutuum 最近宣布了 $100,000 的赠品活动。

在 Mutuum Finance 生态系统内部

作者：Hackernoon
2025/10/03 19:29
FINANCE
FINANCE$0.0003914+29.86%
TokenFi
TOKEN$0.007135-2.52%
RISE
RISE$0.007943-5.38%

英国刚刚见证了全球最大规模的数字资产没收行动，警方从伦敦一处住宅中查获价值55亿英镑的比特币。

与此同时，投资者的注意力正转向 Mutuum Finance (MUTM)，这是一个承诺带来可观回报的预售加密货币项目。

这两则头条新闻突显了非法加密货币使用的风险以及推动合法项目如Mutuum Finance发展的机遇，该项目已经吸引了数千名参与者加入其正在进行的预售。

英国比特币查扣创全球纪录

警方成功破获一起历史性诈骗案，查获了价值55亿英镑的61,000个比特币，这是一项投资计划的一部分。钱志敏（又名张亚迪）是一名中国公民，她在伦敦南华克刑事法院承认获取犯罪财产罪，与一起巨大的加密货币诈骗案有关，该诈骗案在2014年至2017年间欺骗了超过128,000名受害者。

调查人员证实，张女士诱骗受害者——主要是50至75岁之间的人——通过虚假的每日分红承诺进行投资。所得款项后来被转换成比特币，形成了全球最大的加密货币相关金融欺诈案件之一。在使用假文件逃离中国后，张女士于2018年试图通过在伦敦购买房产来洗钱。

2024年4月，张女士被当局逮捕，而她的助手温健已经因与她有关联而入狱。温被判处六年零八个月监禁，因为他协助转移了一个持有150个比特币的加密钱包，当时价值170万英镑。

她还被命令偿还超过310万。因此，这次查获被认定为全球最大规模的加密货币查扣行动，凸显了围绕数字资产的犯罪发展规模。

Mutuum Finance预售势头强劲

在欺诈和打击行动的新闻中，Mutuum Finance (MUTM)正吸引着投资者的真正兴趣。该项目目前已筹集1,670万美元，自预售开始以来已吸纳16,700名持有者。预售第6阶段正在进行中，已完成55%。目前代币价格为0.035美元，比开盘阶段价格0.01美元上涨了250%。

第6阶段进展迅速，一旦结束，这一举措将使第7阶段的代币价格接近0.04美元，增长14.3%。该代币计划以0.06美元的价格上市——这意味着第6阶段买家将获得371%的回报。这种阶梯式价格模式显示了早期参与如何获得奖励，因为每个新阶段都伴随着更高的入场成本。

深入了解Mutuum Finance生态系统

Mutuum Finance正在构建一个借贷平台，使人们能够从闲置资产中赚取收益，或者在不放弃托管权的情况下借入资金。其设计包含两层：一个提供即时流动性的点对合约池和一个提供定制贷款条款的点对点市场。这种双重设置吸引了被动贷款人和希望获得定制交易的复杂参与者。

除了借贷机制外，Mutuum还非常重视安全性。团队已成功完成CertiK审计，获得了90/100的强健代币评分。此外，还与CertiK合作推出了Bug赏金计划，在四个类别中分配50,000 USDT的奖励，从关键到低严重性漏洞不等。

社区激励进一步扩展。Mutuum最近宣布了价值10万美元的赠品，以MUTM代币形式分给10名获奖者，每人获得1万美元。参与资格要求最低预售投资50美元，并完成简单的参与步骤。此外，还引入了仪表板排行榜，展示前50名持有者，他们将因保持其持仓而获得奖励代币。

因此，预售已成为本季度最热门的加密货币故事之一。投资者将Mutuum视为市场的新鲜入口，为早期采用者提供在官方交易所亮相前锁定代币的机会。

市场展望总结

英国创纪录的55亿英镑比特币查扣强化了加密货币市场中非法活动的风险。同时，投资者的热情正转向像Mutuum Finance (MUTM)这样的可信项目，它结合了创新、透明度和增长潜力。

随着第6阶段继续快速售罄，以0.035美元获取MUTM的机会正在缩小。那些追求高收益机会的人正密切关注其预售进展，使其成为当今加密货币新闻中最受关注的条目之一。

欲了解更多关于Mutuum Finance (MUTM)的信息，请访问以下链接：

网站：https://mutuum.com/

Linktree：

:::tip 本故事由Btcwire作为新闻稿在HackerNoon的商业博客 计划下发布。在做出任何财务决定之前，请自行研究。

:::

\

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

您可能也会喜欢

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

一位知名的交易所交易基金专家表示，随着华盛顿采取行动结束有史以来最长的联邦政府停摆，以及多只基金出现在存托信托与清算公司（DTCC）的"活跃和预发布"名单上，首批美国现货XRP ETF可能会在几天内亮相。"政府停摆结束 = 现货加密货币ETF闸门打开... 同时，可能[...]"
瑞波币
XRP$2.5328+9.68%
EXPERT MONEY
EXPERT$0.000518+15.29%
FUND
FUND$0.01374--%
分享
Bitcoinist2025/11/10 22:00
11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

随着2025年进入最后一个季度，加密货币市场显示出强劲迹象。比特币保持稳定，交易者对山寨币持有日益乐观的态度。流动性正在回归，具有实际效用的项目再次成为焦点。虽然Solana（SOL）在快速DeFi交易方面继续领先，但一个新的竞争者Mutuum Finance（MUTM）正在吸引[...]这篇文章《11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM还是SOL？》首次发表于Blockonomi。
Solana
SOL$165.92+2.19%
RealLink
REAL$0.06914+1.75%
DeFi
DEFI$0.000849+6.25%
分享
Blockonomi2025/11/10 21:50
5种无线DePIN正在悄然修复互联网

5种无线DePIN正在悄然修复互联网

无线 DePIN 赋予用户拥有、赚取和控制互联网的能力，使连接更加公平、更便宜且更具弹性。
Moonveil
MORE$0.00471-9.09%
分享
Blockchainreporter2025/11/10 22:43

热门新闻

更多

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

5种无线DePIN正在悄然修复互联网

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

快速阅读

更多

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

黄金每盎司多少钱？

加密货币价格

mc_price_img_alt

比特币

BTC

$105,033.41
$105,033.41$105,033.41

-0.02%

mc_price_img_alt

以太坊

ETH

$3,521.22
$3,521.22$3,521.22

+0.04%

mc_price_img_alt

瑞波币

XRP

$2.5432
$2.5432$2.5432

+0.55%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$166.48
$166.48$166.48

+0.11%

mc_price_img_alt

狗狗币

DOGE

$0.17971
$0.17971$0.17971

+0.26%