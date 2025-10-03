英国刚刚见证了全球最大规模的数字资产没收行动，警方从伦敦一处住宅中查获价值55亿英镑的比特币。

与此同时，投资者的注意力正转向 Mutuum Finance (MUTM)，这是一个承诺带来可观回报的预售加密货币项目。

这两则头条新闻突显了非法加密货币使用的风险以及推动合法项目如Mutuum Finance发展的机遇，该项目已经吸引了数千名参与者加入其正在进行的预售。

英国比特币查扣创全球纪录

警方成功破获一起历史性诈骗案，查获了价值55亿英镑的61,000个比特币，这是一项投资计划的一部分。钱志敏（又名张亚迪）是一名中国公民，她在伦敦南华克刑事法院承认获取犯罪财产罪，与一起巨大的加密货币诈骗案有关，该诈骗案在2014年至2017年间欺骗了超过128,000名受害者。

调查人员证实，张女士诱骗受害者——主要是50至75岁之间的人——通过虚假的每日分红承诺进行投资。所得款项后来被转换成比特币，形成了全球最大的加密货币相关金融欺诈案件之一。在使用假文件逃离中国后，张女士于2018年试图通过在伦敦购买房产来洗钱。

2024年4月，张女士被当局逮捕，而她的助手温健已经因与她有关联而入狱。温被判处六年零八个月监禁，因为他协助转移了一个持有150个比特币的加密钱包，当时价值170万英镑。

她还被命令偿还超过310万。因此，这次查获被认定为全球最大规模的加密货币查扣行动，凸显了围绕数字资产的犯罪发展规模。

本故事由Btcwire作为新闻稿在HackerNoon的商业博客 计划下发布。在做出任何财务决定之前，请自行研究。

:::

