'无限城堡'以惊人的烂番茄评分登场

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/09 01:13
鬼灭之刃：无限城堡

Crunchyroll

粉丝们一直在等待结束鬼灭之刃动漫系列的最终三部曲电影的第一部，现在在美国和许多其他地区，它即将到来。鬼灭之刃：无限城堡本周末上映，评论已经开始出现。到目前为止，评价完美。

目前，仅有少数评论，但评论的积极性已经获得了完美的100%烂番茄评分。这是你能期望的最好结果，但在人们说没有足够的评论家来判断这个评分是否准确之前，我要向你指出上一部大型院线上映的鬼灭之刃作品，无限列车，最终获得了评论家98%的认证新鲜度和粉丝惊人的99%好评。

无限城堡是已成为三部曲电影而非更多季动画的第一部，它将涵盖动画的最终篇章。早期报道称完成整个系列需要一段时间，第2部可能在2027年上映，第3部在2029年上映。考虑到当今时代动画制作需要的时间，这并不令人震惊，但对于实际上只是将4-5集内容放在一起的作品来说，这仍然是一个极其漫长的等待。

无限城堡篇章讲述了什么？以下是简介：

鬼灭之刃：无限城堡

Ufotable

在11-12日期间，无限城堡将在巴西、墨西哥、阿联酋、印度、南非、英国和加拿大上映，此外还有美国，而日本则早在7月18日就已经上映，创下了大量票房纪录，这些纪录大多此前由无限列车创下。尽管尚未在许多大型地区上映，该电影全球已经赚取了6700万美元。无限列车全球票房达4.86亿美元，这无疑导致了决定也许三部曲电影而非更多集数的动画会是更有利可图的前进方式。

所以，我们都将在本周末看到它的表现如何，但考虑到该系列其他部分和无限列车的表现，我无法想象它会不精彩。

关注我的Twitter、YouTube、Instagram

购买我的科幻小说英雄杀手系列和地球人三部曲

来源：https://www.forbes.com/sites/paultassi/2025/09/08/demon-slayer-infinity-castle-arrives-with-a-stunning-rotten-tomatoes-score/

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

