印尼在暂停两天后恢复TikTok的许可证

作者：BitcoinEthereumNews
2025/10/05 23:58
印尼在暂停两天后恢复了TikTok的运营许可证，结束了这家社交媒体平台与东南亚最大经济体之间的短暂对峙。

通信和数字事务部表示，在TikTok遵守其要求，提供了用户活动数据后，包括8月25日至30日期间抗议活动中TikTok Live的流量和变现情况，该部门解除了暂停令。

"由于义务已经履行，部门终止了许可证暂停，"该部门总监亚历山大·萨巴尔在一份声明中表示。据Cryptopolitan报道，政府最初暂停了这家社交媒体平台的许可证，理由是其未能履行作为私人电子系统运营商的义务。

在暂停之前，TikTok表示正在与印尼政府合作，"尽快解决这个问题"。

印尼监管紧张局势再现

政府于10月3日首次暂停TikTok的本地许可证，此前该公司据报道未能提供一周示威期间直播流量的完整数据，这些示威是由一名送货司机死亡引发的。

TikTok曾表示，其内部政策限制了它可以分享的用户数据级别。

据官员称，该部门于9月23日首次致函TikTok，要求提供数据，但对TikTok的回应不满意。

随着抗议活动持续，TikTok在8月30日暂停了其直播功能，几天后在紧张局势缓和时恢复了服务。

这次暂停表明印尼认真执行其对主要数字平台制定的法规。当地法律要求所有在线平台，从社交媒体到电子商务，在当地注册并按要求向监管机构提供用户数据。那些不遵守规定的平台面临罚款、访问限制或像TikTok这样的许可证暂停风险。

批评者表示，这项政策赋予政府向科技公司索取信息的广泛自由裁量权，并可能损害数据隐私和言论自由。

印尼是TikTok区域野心的重要市场

印尼对TikTok来说是一个重要市场。该国是这款应用全球最大市场之一，拥有数千万日活用户，以及快速增长的创作者和依赖TikTok获取影响力和销售的小型企业基础。

TikTok Shop，该公司的电子商务部门，在印尼也蓬勃发展，使该国成为其全球商品总值的最大贡献者之一。

该平台在2023年曾短暂面临政府对应用内购物的单独禁令，原因是担心与当地商家的不公平竞争，后来在分离其社交媒体和零售业务后获准恢复。重启还包括与当地电子商务平台Tokopedia的合并。

尽管早先有所犹豫，TikTok愿意遵守最新要求，这反映了印尼市场的重要性以及失去监管善意的代价。

全球平台面临日益增长的审查

印尼的决定出现在东南亚各国越来越多地推动加强对数字平台的监管之际，尤其是那些由外国公司拥有的平台。马来西亚、越南和泰国政府已经引入或提出了类似的数据共享和内容监管要求，理由是国家安全和社会稳定考虑。

对于TikTok来说，其中国所有权已经在美国和欧洲造成了许多麻烦，印尼事件突显了在遵守当地法律和维护用户数据保护全球标准之间的微妙平衡。

总部位于中国的字节跳动，TikTok的所有者，一直表示它在区域存储用户数据，并在其中国版本和国际版本之间保持运营独立性。然而，印尼案例表明，政府越来越愿意展示其监管力量，特别是当社交媒体活动与公共动荡交织在一起时。

来源：https://www.cryptopolitan.com/tiktok-returns-to-indonesia/

