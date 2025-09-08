印度-巴基斯坦是板球最热门的票，亚洲杯需求升温

印度和巴基斯坦将在亚洲杯上交锋（照片由Alex Davidson-ICC/ICC通过Getty Images提供） ICC通过Getty Images

板球可能是一种古老的英国击球游戏，但如今其核心地区深深扎根于南亚，那里有12个最强大国家中的5个。难怪利润丰厚的两年一届亚洲杯实际上是板球唯一值得注意的洲际锦标赛。

但实际上，由地区机构亚洲板球理事会运营的亚洲杯，如果没有印度和巴基斯坦之间这场赚钱的比赛，在财务上将无法维持，这两个国家像往常一样被分在一组，参加9月9日在阿拉伯联合酋长国开始的最新一届比赛。

由于紧张的地缘政治关系，印度和巴基斯坦的板球比赛很少见，他们将于9月14日在迪拜相遇，并且在21日还有可能进行第二场比赛。

如果这两个对手都进入决赛，还可能出现另一场比赛，这实际上相当于这两支由于政治局势而十多年来没有进行过双边系列赛的球队之间的三场系列赛。

当印度和巴基斯坦相遇时，引起了极大的关注（照片由FADEL SENNA/AFP通过Getty Images提供） AFP通过Getty Images

与这些国家之间对比赛的渴望相符，9月14日比赛的门票几乎已经售罄，价格也比其他比赛贵得多。

比赛的门票已经打包在一起，三场比赛的普通入场券（包括9月14日的印度对巴基斯坦）售价为134.60美元。

大多数普通入场券已经售罄，但三场比赛套票的高级门票售价为283.38美元。印度-巴基斯坦比赛的贵宾通行证价格接近1000美元，而四人私人包厢的售价超过9000美元。

相比之下，9月15日斯里兰卡对香港的比赛门票起价为15美元，最贵的是四人私人包厢，价格为1813.64美元。

印度对东道主阿联酋的首场比赛价格也相对适中，门票起价为21.25美元。印度-巴基斯坦比赛门票价格的急剧上涨导致批评者将其称为价格欺诈。

但这些比赛本质上支撑着亚洲杯的转播协议，进而为亚洲板球理事会、其发展路径以及依赖资金的亚洲小国提供资金。亚洲板球理事会成立于1983年，其目标是在亚洲发展和推广板球，同时促进与成员国之间的良好关系。

"整个转播的货币化都基于印度和巴基斯坦之间的这一场比赛，"亚洲板球理事会前商业和活动负责人Prabhakaran Thanraj在2022年告诉我。

"男子亚洲杯是亚洲板球理事会几乎所有资金的来源。货币化将有助于将资金投回板球运动。"

福布斯年度亚洲杯、发展女子和联合板球是Jay Shah振兴亚洲板球理事会的一部分

这届亚洲杯原本应该在印度举行，但在今年早些时候冠军杯之前达成的协议中，印度和巴基斯坦的比赛将在三年安排下在中立场地进行。

据了解，正如我在6月报道的那样，这个八队比赛——包括五个正式会员和三个准会员——将在阿联酋举行，此前曾考虑过斯里兰卡。

距离国际板球理事会总部不远的迪拜主要板球场一直作为中立场地，但那里的比赛因炎热天气中的空座位而受到影响，营造出一种无生气的感觉。

当印度和巴基斯坦队伍相遇时，两国球迷都会大量出动（照片由FADEL SENNA/AFP通过Getty Images提供） AFP通过Getty Images

这项在20和50回合制之间交替进行的比赛，在4月克什米尔发生游客枪击惨案后，将拥有核武器的对手印度和巴基斯坦推向战争边缘，使比赛前景严重堪忧。

板球显然是两国最受欢迎的运动，随后被用作政治足球。政治和板球深深交织在一起，亚洲板球理事会主席Mohsin Naqvi同时也是巴基斯坦板球委员会的老板，还是该国内政部长。

而新任国际板球理事会主席Jay Shah，曾是印度管理机构的掌舵人，是印度内政部长Amit Shah的儿子。

紧张关系显而易见，两国之间的冷淡关系不断被管理者跨越。

"有些在权力位置上持强烈民族主义观点的人在推动政策，"一位资深板球管理员最近在新加坡举行的国际板球理事会年度会议上告诉我。

"紧张局势没有缓和，其他亚洲（正式会员）国家也被卷入其中，这变成了一场地缘政治游戏。"

"这个问题有很多触角，是一个不会结束的问题。"

这是一个复杂而棘手的局面，但至少在9月14日的三个小时内，可能更长时间，所有人的目光都将聚焦在板球场上，板球最激烈的对抗将写下新的篇章。