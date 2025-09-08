iExec在Arbitrum上推出其隐私框架

iExec，一个为去中心化物理基础设施网络（DePIN）和人工智能（AI）提供信任层的平台，已在Arbitrum（ARB）上推出其隐私框架，正如9月8日星期一与Finbold分享的最新报告所述。

随着此次发布，iExec已成为首个也是唯一一个向Arbitrum价值31.5亿美元网络提供可信执行环境（TEE）技术的隐私平台。

这一集成为开发者提供了新的工具包，用于构建保护敏感数据的应用程序，并在AI、去中心化金融（DeFi）和游戏领域提供创新解决方案，所有这些都无需管理复杂的基础设施。

iExec的多链战略

这次部署标志着iExec更广泛的多链战略的第一步，计划在不久的将来在多个以太坊（ETH）虚拟机（EVM）网络上推出。

然而，诸如Ototamto、DexPal和1xBuild等项目已经在使用iExec的隐私堆栈来增强安全性和数据保护。

该计划还获得了合作伙伴的支持，包括Aethir和安全公司Halborn。不过，最值得注意的是iExec与AR.IO的合作，该合作已经推出了Web3Telegram，一个为隐私而构建的消息平台。

所有支持隐私的流程都由iExec的原生代币RLC提供支持，该代币为Arbitrum上的机密交易、受保护数据集和安全计算提供基础。

确实，随着隐私问题在Web3中变得越来越普遍，Arbitrum上由TEE支持的隐私将保护数百万现有和新加入的交易者和开发者，涵盖从抢先交易到监控和数据泄露等领域。

特色图片来自Shutterstock