iExec在Arbitrum上推出其隐私框架

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 20:19
iExec，一个为去中心化物理基础设施网络（DePIN）和人工智能（AI）提供信任层的平台，已在Arbitrum（ARB）上推出其隐私框架，正如9月8日星期一与Finbold分享的最新报告所述。

随着此次发布，iExec已成为首个也是唯一一个向Arbitrum价值31.5亿美元网络提供可信执行环境（TEE）技术的隐私平台。

这一集成为开发者提供了新的工具包，用于构建保护敏感数据的应用程序，并在AI、去中心化金融（DeFi）和游戏领域提供创新解决方案，所有这些都无需管理复杂的基础设施。

iExec的多链战略

这次部署标志着iExec更广泛的多链战略的第一步，计划在不久的将来在多个以太坊（ETH）虚拟机（EVM）网络上推出。 

然而，诸如Ototamto、DexPal和1xBuild等项目已经在使用iExec的隐私堆栈来增强安全性和数据保护。 

该计划还获得了合作伙伴的支持，包括Aethir和安全公司Halborn。不过，最值得注意的是iExec与AR.IO的合作，该合作已经推出了Web3Telegram，一个为隐私而构建的消息平台。 

所有支持隐私的流程都由iExec的原生代币RLC提供支持，该代币为Arbitrum上的机密交易、受保护数据集和安全计算提供基础。

确实，随着隐私问题在Web3中变得越来越普遍，Arbitrum上由TEE支持的隐私将保护数百万现有和新加入的交易者和开发者，涵盖从抢先交易到监控和数据泄露等领域。

特色图片来自Shutterstock

来源：https://finbold.com/iexec-launches-its-privacy-framework-on-arbitrum/

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

