霍华德·斯特恩愚弄听众（和美联社）——暂不离开SiriusXM电台节目

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/09 01:52
要点

电台主持人霍华德·斯特恩（Howard Stern）周一早上愚弄了听众和媒体机构，包括美联社，声称Bravo主持人安迪·科恩（Andy Cohen）将接管他长期运营的SiriusXM节目——但斯特恩表示他尚未离开节目，尽管他将于今年晚些时候到期的巨额合约前景尚不明朗。

霍华德·斯特恩让听众误以为他周一早上突然离开了他的电台节目。（照片由Noam Galai/Getty Images提供）

Getty Images

关键事实

Bravo主持人安迪·科恩在周一早上斯特恩的SiriusXM电台节目7点开播时出现，戏弄听众说斯特恩突然离开了节目，而他将以新名称"Andy 100"接管，并补充说他期待一个"更干净的交接"，而且他"有点即兴发挥"。

科恩在一个假告别中赞美斯特恩，告诉观众他"无法夸大霍华德对这家公司的意义以及他为SiriusXM所做的贡献"，并且斯特恩"走过的路让我们能够奔跑。我不可能填补他留下的空缺。"

但据CNN报道，斯特恩在约10分钟后加入了节目，感谢科恩同意欺骗他的观众，并表示他"在Sirius非常开心"。

斯特恩的恶作剧欺骗了几家媒体机构，美联社在斯特恩揭露他突然退休是一场恶作剧后，仍然保留了"电台主持人在二十年后离开SiriusXM"的标题约一小时。

斯特恩此前曾告诉听众，他将在周一谈论他在公司的未来，因为媒体报道中流传着他将退休的传言，据报道他在周一告诉听众，这让他感觉自己还不能离开公司。

斯特恩与SiriusXM的交易有多大价值？

斯特恩在2004年与这家广播公司签署了他的原始重磅交易，价值5亿美元，为期五年。他在SiriusXM的任期始于2006年1月，这是卫星广播的一个里程碑式交易，帮助SiriusXM的订户数量激增。斯特恩表示，这笔将他从传统联合广播转向卫星的交易最终将"让我做回自己"，称他和他的低俗喜剧此前"被压制了10年"。彭博社在2020年报道称，斯特恩一直在续签他的五年合约，金额在每年8000万至1亿美元之间。

我们对斯特恩在SiriusXM的未来了解多少？

71岁的斯特恩在周一早上没有说明他是否已经与SiriusXM敲定了再次延长合约的交易。上周，SiriusXM首席内容官兼总裁斯科特·格林斯坦（Scott Greenstein）在美国银行媒体和通信会议上表示，与斯特恩的合约续签谈判正在进行中，但他对谈判感到"相当乐观"，称赞斯特恩是"最好的采访者"。斯特恩周一早上表示，与SiriusXM的谈判"非常棒"。他回应了媒体关于他退休或被解雇的猜测，并否认了一则声称他因不满SiriusXM与"Call Her Daddy"主持人亚历克斯·库珀（Alex Cooper）达成交易而离开的新闻标题，据报道该交易价值1.25亿美元，为期三年。"我不认识亚历克斯·库珀。如果她年轻活泼，上帝保佑她，因为我恰恰相反，"斯特恩说。斯特恩承认他曾"考虑过退休"，但表示媒体报道他被解雇或将离开"完全不属实"。

延伸阅读

SiriusXM对重新签约霍华德·斯特恩抱有希望："我相信我们会达成合适的协议，"CEO表示（Variety）

来源：https://www.forbes.com/sites/conormurray/2025/09/08/howard-stern-fools-listeners-and-the-media-with-abrupt-retirement-hoax/

