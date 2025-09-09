霍华德·斯特恩愚弄听众（和美联社）——暂不离开SiriusXM电台节目

这篇文章《霍华德·斯特恩愚弄听众（和美联社）——尚未离开SiriusXM电台节目》发表在BitcoinEthereumNews.com上。头条新闻 电台主持人霍华德·斯特恩在周一早上愚弄了听众和媒体机构，包括美联社，声称Bravo频道主持人安迪·科恩将接替他长期主持的SiriusXM节目——但斯特恩表示他还不会离开节目，尽管他将在今年晚些时候到期的巨额合约的未来尚不明确。霍华德·斯特恩让听众误以为他在周一早上突然离开了他的电台节目。（照片由Noam Galai/Getty Images提供）Getty Images 关键事实 Bravo主持人安迪·科恩在周一早上斯特恩7点的SiriusXM电台节目开始时出现，戏弄听众说斯特恩突然离开了节目，而他将以新名称"Andy 100"接手，并补充说他期待一个"更干净的交接"，而且他"有点即兴发挥"。科恩在假装的告别中赞美斯特恩，告诉观众他"无法夸大霍华德对这家公司的意义以及他为SiriusXM所做的贡献"，并且斯特恩"走过的路让我们能够奔跑。我不可能填补他留下的空缺。"但据CNN报道，斯特恩在大约10分钟后加入了节目，感谢科恩同意欺骗他的观众，并表示他"在Sirius非常开心"。斯特恩的恶作剧愚弄了几家媒体机构，美联社在斯特恩揭露他突然退休是一场恶作剧后，仍然保留了一个标题为电台主持人"在二十年后离开SiriusXM"约一小时。斯特恩此前曾告诉听众，他将在周一谈论他在公司的未来，因为媒体报道中流传着他将退休的传言，据报道他在周一告诉听众，这让他感觉他还不能离开公司。斯特恩的SiriusXM交易有多大价值？斯特恩在2004年与这家电台广播公司签署了他最初的重磅交易，价值5亿美元... 这篇文章《霍华德·斯特恩愚弄听众（和美联社）——尚未离开SiriusXM电台节目》发表在BitcoinEthereumNews.com上。头条新闻 电台主持人霍华德·斯特恩在周一早上愚弄了听众和媒体机构，包括美联社，声称Bravo频道主持人安迪·科恩将接替他长期主持的SiriusXM节目——但斯特恩表示他还不会离开节目，尽管他将在今年晚些时候到期的巨额合约的未来尚不明确。霍华德·斯特恩让听众误以为他在周一早上突然离开了他的电台节目。（照片由Noam Galai/Getty Images提供）Getty Images 关键事实 Bravo主持人安迪·科恩在周一早上斯特恩7点的SiriusXM电台节目开始时出现，戏弄听众说斯特恩突然离开了节目，而他将以新名称"Andy 100"接手，并补充说他期待一个"更干净的交接"，而且他"有点即兴发挥"。科恩在假装的告别中赞美斯特恩，告诉观众他"无法夸大霍华德对这家公司的意义以及他为SiriusXM所做的贡献"，并且斯特恩"走过的路让我们能够奔跑。我不可能填补他留下的空缺。"但据CNN报道，斯特恩在大约10分钟后加入了节目，感谢科恩同意欺骗他的观众，并表示他"在Sirius非常开心"。斯特恩的恶作剧愚弄了几家媒体机构，美联社在斯特恩揭露他突然退休是一场恶作剧后，仍然保留了一个标题为电台主持人"在二十年后离开SiriusXM"约一小时。斯特恩此前曾告诉听众，他将在周一谈论他在公司的未来，因为媒体报道中流传着他将退休的传言，据报道他在周一告诉听众，这让他感觉他还不能离开公司。斯特恩的SiriusXM交易有多大价值？斯特恩在2004年与这家电台广播公司签署了他最初的重磅交易，价值5亿美元...