美国政府停摆与宏观趋势如何推动比特币创纪录飙升至$125K

比特币在周末创下了新的历史高点，引发了市场分析师的新一轮乐观情绪，他们认为这种上涨势头有可能在年底前将这一领先加密货币推向15万美元。最近的价格飙升凸显了在宏观经济不确定性和不断演变的加密市场动态中，人们对比特币的兴趣日益增长。

比特币创下超过125,700美元的新历史高点，市值短暂突破2.5万亿美元。

这轮涨势受美国政府停摆等宏观因素推动，增强了比特币作为价值储存的吸引力。

链上数据显示长期比特币持有者的卖出压力减轻，暗示积累正在进行。

期权到期后，未平仓合约大幅重置，为第四季度定下积极基调。

专家预测，如果比特币保持在120,000美元以上的势头，有可能突破至150,000美元。

比特币最近的涨势在周末达到顶峰，这一旗舰加密货币打破了之前的历史高点，并短暂突破了125,700美元大关。其市值也超过了2.5万亿美元，创下加密货币历史上的新纪录。这一飙升被归因于各种宏观经济触发因素，特别是最近的美国政府停摆——自2018年以来的首次——分析师认为这加强了比特币作为对冲工具和价值储存的角色。

据数字资产银行集团Sygnum Bank的首席投资官Fabian Dori表示，政府停摆重新激发了关于比特币作为避险资产潜力的讨论。"政治功能失调凸显了对去中心化资产的兴趣，"Dori解释道。他补充说，更广泛的环境——特点是宽松的流动性、有弹性的服务业以及黄金和股票的相对表现不佳——进一步推动了投资者对数字资产的兴趣。

BTC/USD，年初至今图表。来源：TradingView

然而，停摆对加密市场的影响最终取决于它如何影响美联储的货币政策前景。Nansen的高级研究分析师Jake Kennis指出，解决方案可能导致美联储采取更加温和的立场，这可能有利于加密货币。"如果停摆减少不确定性，加密市场可能会受益，"他表示。尽管如此，Kennis强调现在认为这是市场底部还为时过早，强调需要在关键支撑位上方保持持续稳定。

一些交易员将比特币最近的上涨解读为新一轮积累阶段的信号，特别是来自机构和大型零售投资者。链上数据显示大户卖出压力下降，表明长期持有者信心增强。"市场数据表明当前价格走势可能与积累阶段有关，"Dori指出，他强调减少投机活动和更稳定的持仓通常预示着重大上行走势。

同时，比特币衍生品的未平仓合约在上周期权到期后大幅重置，一些分析师认为这将为今年最后一个季度定下基调。正如区块链分析公司Glassnode指出的那样，这种重置可能为额外的上行动力创造有利环境。

加密货币专家对比特币的前景保持乐观。Token2049的Charles Edwards预测，如果BTC保持在120,000美元以上的势头，年底前突破150,000美元是可能的，这得到了投机活动减少和稳定性增加的支持。

