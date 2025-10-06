Solana 如何打算成为区块链领域更强大的竞争者

Solana 正在准备一次重大改革，这可能使其著名的高速区块链变得更快——且更容易运行。

在 10 月 3 日发布的"2025 年 9 月加密货币月度回顾"研究报告中，全球资产管理公司 VanEck 表示，Solana 即将推出的 Alpenglow 升级标志着该网络核心软件自推出以来最大的变革。

该公司称其为"Solana 共识机制历史上最大的升级"，指出六项关键变更共同承诺提供更快的性能、更低的成本和更高的可靠性。

对于不太熟悉 Solana 设计的读者来说，Alpenglow 本质上改变了网络中数千个验证者就哪些交易有效达成一致的方式。这个被称为共识的过程正在被简化，使数据能更高效地通过系统，验证者可以以更少的阻力运行。

VanEck 强调的要点

更快的最终确认。 目前，Solana 需要约 12 秒来最终确认一笔交易，即永久确认。

Alpenglow 将这一时间缩短到约 150 毫秒——大约是眨眼所需的时间。更快的最终确认使交易、支付和应用互动感觉瞬间完成，使 Solana 更接近网络级的响应速度。

链下投票。 验证者目前通过在链上提交数千笔小型交易来对每个新区块进行投票。

这保持了网络安全但堵塞了带宽。Alpenglow 将投票移至链下，让验证者私下交换投票，之后发布单一证明。这为常规用户交易腾出空间，并有助于保持网络费用低廉。

简化验证者成本。 验证者不再为每次投票支付交易费，而是在每个周期提交单一的验证者准入票。

这降低了成本，使小型运营商更容易运行验证者，从而增强去中心化和网络安全。

简化通信。 Solana 的节点不断共享消息以保持同步，这一过程被称为"gossip"（闲话）。

Alpenglow 减少了这种背景流量，使验证者花费更少的时间和带宽相互协调。这使系统更加稳定，即使某些验证者离线也是如此。

更大的区块。 开发者计划在年底前将区块容量增加 25%。

区块是添加到账本的一批交易。更大的容量意味着 Solana 可以在每个区块中容纳更多交易，减少等待时间和拥堵。

Firedancer 客户端。 由 Jump Crypto 构建，Firedancer 是 Solana 验证者软件的第二个独立版本，预计将于 2025 年底上线。

拥有两个客户端意味着即使一个出现问题，网络也能继续平稳运行。

它还包括一个名为 SIMD-0370 的提案，该提案移除了 Solana 对区块大小的固定限制。这将使网络能够随着更快的硬件自动扩展，提高长期吞吐量。

P-tokens 提高效率。 Solana 当前的 SPL tokens，用于大多数链上资产，移动时需要大量计算能力。

VanEck 表示，新的 P-token 格式将减少约 95% 的需求，在每个区块中释放空间，并将总交易容量提高约 10%。这使代币转移更便宜，网络在高负载下更高效。

这些变更共同展示了 Solana 如何重新设计其基础设施，以支持下一代去中心化金融、游戏和代币化资产应用。

Solana 工程师正在构建的更多内容

VanEck 的分析捕捉了 Alpenglow 的关键要素，但 Solana Labs 的 Alpenglow 白皮书显示，这次升级比该公司描述的更加深入。工程师们已经构建了几项幕后变更，旨在使 Solana 更快、更稳固，并且随着时间推移更容易维护。

最重要的新增功能之一是 Rotor，这是一个新的广播层，取代了 Solana 现有的 Turbine 系统，用于在验证者之间传播数据。

Rotor 更高效地传输信息，减少重复数据包，缩短新区块到达整个网络所需的时间。

这一变更帮助交易更顺畅地确认，并使网络在高负载下更具响应性。

另一项改进涉及 本地签名聚合，它允许验证者在将多个交易签名广播到网络其余部分之前将它们组合起来。

Solana 上的每笔交易都携带一个证明其来源的数字签名；单独处理每个签名会消耗计算能力和带宽。通过将签名分组，Alpenglow 减轻了这一工作负担，降低了维护安全性的计算成本。

该升级还增强了容错能力，确保即使多达 40% 的验证者失去连接或暂时离线，Solana 也能继续运行。这一改进使网络在区域性中断或流量激增期间更具弹性，限制了停机风险。

此外，Alpenglow 减少了不必要的"gossip"流量——验证者为保持同步而交换的背景消息。减少这种闲聊不仅释放了带宽，还帮助互联网连接较慢地区的验证者有效参与，扩大了 Solana 的全球运营商基础。

最后，Solana 通过基于票证的系统重新设计了验证者参与方式，用单一可预测的准入步骤取代了数千笔微小的投票交易。这一变更简化了成本结构，降低了小型运营商的门槛，促进了更公平的参与和更强的去中心化。

综合起来，这些改进将 Alpenglow 从简单的速度升级转变为 Solana 内部通信方式的全面重新设计。它们展示了 Solana Labs 推动网络不仅在理论上快速，而且在规模上可靠的努力——这是随着更多金融和消费者应用转向链上的重要一步。