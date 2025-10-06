流行朋克乐队 Acceptance 如何重新演绎首张专辑热门歌曲

音乐节上观众举起双手，舞台上方灯光倾泻而下。柔焦，模糊的动态。 getty

为纪念成立20周年，美国流行朋克乐队Acceptance发布了新专辑Phantoms/Twenty，重新诠释其著名专辑Phantoms。这张新合辑由原制作人Aaron Sprinkle通过Equal Vision Records录制，并包含合作艺人的个人评论。

Acceptance与各种音乐类型的艺术家合作创作了这张新专辑，这些艺术家都是Acceptance的粉丝，包括Anberlin的Stephen Christian、Memphis May Fire的Matty Mullins、Boys Like Girls主唱Martin Johnson和The Maine的John O'Callaghan。还有来自Tonight Alive和Hevenshe的Jenna McDougall、All Time Low的Alex Gaskarth、State Champs主唱Derek DiScanio以及Teddy Swims。

由Alex Gaskarth参与的歌曲"Different"讲述了一个关于绝望和失去爱情的故事。艺术家出色的声乐表现捕捉了自我挫败、觉醒、质疑和天真希望的主题。Acceptance称这首歌"人性化地令人难忘"，是原始愿景的完美版本。

"这感觉很超现实，我从未想过它能以这种方式完成，"Acceptance主唱Jason Vena说。"Phantoms的特别之处在于，它一直是（原始粉丝）珍视的东西。随着时间推移，这张专辑的人气不断增长，尽管那些原始粉丝与它有着最深厚的联系。能够与其他艺术家一起重新体验这张专辑是非常了不起的。"

当Phantoms在计划发行前出现在Napster上时，Acceptance本应成为下一个来自大唱片公司的商业化Emo乐队。粉丝们发现了这一泄露，因为他们在其他乐队的场景转换和演出前播放列表中听到了未发行的音乐。这张专辑成为忠实听众中的粉丝最爱，但这次失误的发行导致了乐队的动荡和长达十年的解散。

Vena说："这张新专辑中的特色艺术家们聚集在一起，你能在这些表演中感受到他们的热情。这是一个现代化但又怀旧的版本，正如它今天应有的样子。"

新专辑上的客座艺术家表达了对乐队如何激励他们职业生涯的感谢。这些比喻性的感谢信息向原始专辑致敬，并肯定了它对音乐产业的积极影响。

录音艺术家Teddy Swims表示，Acceptance是他深深爱上的第一支乐队。他回忆起将自己的整个MySpace布局更改为该乐队的歌曲和视频。他还记得反复观看该乐队的AOL原声会话，希望能获得同样水平的音乐技巧。

State Champs的主唱Derek DiScanio说："Phantoms是我最喜欢的专辑之一。当他们邀请我为周年纪念演唱'Over You'时，我既紧张又兴奋，既焦虑又感激，感受交织在一起。感谢乐队信任我，并创作了一张至今仍影响和激励我所做事情的专辑。"

Memphis May Fire和Anberlin的主唱Matty Mullins表示，总部位于西雅图的Acceptance在他的家乡华盛顿州斯波坎一直很受欢迎。Phantoms激励他追求音乐，并在风格上指导了他的声乐。他受邀在Acceptance的新曲目"Permanent"中演唱。

"我非常兴奋，"Mullins说。"（新专辑）拥有相同的心灵、相同的态度，而且听起来更好。这对我来说是一个疯狂的全程回归时刻，我至少可以说我感到非常荣幸。"

即将到来的Acceptance巡演日期包括10月17日在马萨诸塞州伍斯特的Palladium Upstairs、10月18日在纽约布鲁克林的The Brooklyn Monarch，以及10月19日在宾夕法尼亚州费城的TLA。