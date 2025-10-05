尼泊尔Z世代起义如何为去中心化互联网提供了论据

尼泊尔在2025年9月初经历了一场政治危机。这场危机并非始于议会，而是源于政府的数字关闭和街头抗议。加德满都封锁了社交媒体，以执行新的国家注册法律，其中社交媒体巨头如Facebook、X、LinkedIn等被正式邀请遵守政府最近推出的规定。年轻人，主要是Z世代，开始组织起来（在线上和街头）。这一禁令迅速成为引发大规模抗议的关键因素，其中一些抗议演变成暴力事件。人们要求答案，要求重新开放网络空间，并结束公职腐败。仅仅几天内，这场动乱造成了许多死亡和伤害，动摇了政府领导人，并导致对警察部门的全国性调查。这一事件清楚地表明了互联网访问、公众信任和政治权威之间的密切联系。对数字平台的强制监管可能导致重大的现实世界问题。

网络审查与动乱之间的联系不仅在尼泊尔观察到，这只是一个具有代表性但重要的例子。如果我们回顾过去十年的重大事件，许多国家在抗议期间或敏感信息泄露时关闭或减缓了互联网访问。我们有一些例子，如缅甸、伊朗和埃塞俄比亚使用互联网断网来阻止人们组织和分享信息。专家和团体已经表明，这些关闭造成经济损害并对人们产生负面影响。世界银行和其他团体表示，关闭可能使经济损失大量金钱。这是因为失去商业交易、供应链中断和公共服务延迟。对声誉的损害和阻止新闻和紧急信息传播可能产生难以衡量的长期影响。当政府控制访问时，一个命令可以使数千人沉默。正如在尼泊尔所见，这可能增加风险而不是减少风险。

去中心化互联网的概念现在是政策和社会讨论中最热门的话题。你可能有一个明显的问题，比如，为什么现在会发生这种情况？我们有三个相关的主要原因解释这种突然的兴趣。

第一个与地缘政治和治理有关。让我们考虑全球背景，因为政府通过注册规则、对本地联系人的要求、内容删除法律，甚至完全关闭某些平台，获得了对在线平台的更多控制，这与尼泊尔最近的情况完全相关。人们认为这些行动被用来隐藏腐败或恐吓那些持不同意见的人。这种情况导致年轻人（特别是那些伴随互联网成长的人）寻找不能被单一政府办公室、互联网服务提供商或电话公司关闭的选择。尼泊尔年轻人的抗议表明，关闭互联网如何成为一个政治问题并失去信誉。

第二个与技术和经济叙事有关。特别是，去中心化物理基础设施网络或DePIN已经出现，它们使用区块链技术奖励操作硬件的人。任何人都可以设置设备，如热点、存储单元、传感器，甚至小型卫星链接。他们的服务得到验证，并获得代币作为奖励。这种模式提供了一种不依赖少数大公司或政府的连接和获取服务的不同方式。DePIN和类似项目已经从研究论文中描述过渡到在实际网络中实施。Helium和Filecoin就是这方面的例子。大型加密货币团体和投资者现在正在资助项目，以在全球范围内扩展这一模式。

第三，考虑用户的实际生活体验。去中心化之所以受欢迎，是因为它提供了人们想要的三件事：稳定性（即使一部分失败，网络仍然继续工作）、控制（社区保留资金而不是将其交给大公司）和言论自由（政府更难以阻止的渠道）。这一承诺对已经使用这些去中心化平台组织、购买和赚钱的年轻人很有吸引力。

大型公司和政府主导了互联网。他们决定人们在网上发布或说什么以及如何做。这种集中带来严重风险。当权力集中在一个地方时，言论自由取决于掌权者的仁慈。尼泊尔最近由年轻人领导的革命展示了严格控制的后果。新的Spacecoin卫星网络技术旨在创建一个难以审查或控制的互联网。在本文中，我们试图研究言论自由和混乱之间的微妙界限。本文讨论了数字审查如何导致尼泊尔的抗议，以及新技术如何可能改变未来的数字自由。

中心化的控制与混乱困境

中心化互联网模型（Web 2.0）由单一群体控制，如公司和政府。

这种设置有几个弱点。

单点故障：

中心化系统有一个单一的主要控制点。这使它们容易受到电力中断、网络攻击和政府关闭的影响。在尼泊尔，政府展示了它如何能够在一夜之间关闭重要的数字系统。

数据利用：

中心化平台通过使用用户数据进行定向广告来产生收入。这引发了隐私担忧，并鼓励收集大量数据。

审查能力：

中心化系统使控制或阻止信息变得容易。这从尼泊尔对社交媒体的禁令和其他政府的类似行动中可以看出。

中心化模型有一些优势。它方便、提供更好的用户体验，并能接触到许多人。这些是它受欢迎的原因。挑战在于保持这些优势，同时管理中心化控制的风险。

Spacecoin和去中心化卫星互联网的承诺

"Spacecoin"是一个具有简单而强大理念的项目。它使用区块链、代币和低地球轨道的小型卫星来改善连接性。这创建了一个不需要许可且不能被任何国家轻易关闭的网络。它可以到达光纤和蜂窝网络无法到达的地方。支持者声称，这个系统提供全球性、无审查的连接。它还创造了在本地赚钱的新方式，如托管地面站或天线以赚取代币。这个想法在常规网络薄弱、昂贵或政治限制的地区很有吸引力。

声明和实际运营是不同的。要确定Spacecoin或任何DePIN卫星项目是否真的能改变游戏规则，我们必须考虑技术、法律、治理和社会因素。

首先，评估了技术可行性和性能。卫星可以到达地面网络无法到达的地方；它们对本地电缆切断和某些形式的审查具有弹性。卫星有一些严格的限制。需要频谱许可。低地球轨道卫星必须平衡速度和数据容量。它们还需要许多地面站和连接到最终用户的方法。建造、发射和运营LEO卫星群需要大量资金和多年的规划和维护。代币可以帮助加速小型项目，如本地网关和社区地面站。然而，代币不能替代将硬件送入太空或获取轨道和信号使用所需许可的成本。Spacecoin的DePIN模型可能降低成本并将人们聚集在一起，但它仍然面临重大的初始挑战。你也可以查看这项研究工作，了解核心技术挑战。

其次，存在监管和主权摩擦。即使卫星网络能够到达一个国家的人民，政府仍然可以尝试阻止设备、使其使用非法、没收设备或压力合作伙伴停止服务。Starlink的经验给我们一个重要的教训。卫星服务在乌克兰和其他危机中非常有帮助。然而，它们也有一些问题。地理围栏、临时中断和政治压力可以限制卫星网络的可用性总是免费的。私营公司可以因法律、安全或合同原因停止或限制服务。使用去中心化代币并不能改变这一点。去中心化改变了设置但不能消除法律边界。

第三，治理、滥用和公共利益很重要。去中心化网络减少了一个群体的控制，但使管理和问责变得更加困难。如果一个平台不能被国家当局关闭，不良行为者可以利用匿名性和弹性从事非法活动、传播虚假信息或进行诈骗——已经提到的风险。这种自由与滥用之间的平衡在旧平台上存在，并将继续在不能被审查的网络上增长。因此，有效的去中心化网络需要多种治理方法：协议层面的激励措施以防止滥用、共享调节、安全身份检查和强有力的法律规则，可以针对违法者而不关闭整个网络。研究人员仍在研究这些解决方案。

第四，代币经济学和可持续性很重要。许多DePIN项目使用投机性代币经济学来启动和资助早期增长。他们还奖励参与者。这些激励措施最初可能有助于增长，但如果主要服务（连接性）不能维持代币价值或硬件主机的投资回报率，可能会失败。

有效的项目倾向于结合实际利用经济实践（如付费客户、B2B协议和市政组织），而不仅仅是投机。

📥改变游戏规则的应用

Spacecoin卫星网络可能改变人民和政府之间互联网访问的分配。当常规网络中断（如地震或冲突情况下），可以使用Spacecoin在短时间内建立互联网访问。它无需修复或重建地面基础设施，这与传统互联网不同。在极端需要时保持联系的这种能力可以挽救生命。Spacecoin还限制了各地区的审查、监视和干扰威胁，因为它减少了对单一互联网提供商或电缆系统的依赖。这建立了一个虚拟空间，信息可以轻松传播，即使面对政府控制的努力。该平台还使用户能够接收无国界支付、通过链上借贷创建信用历史，并获得金融服务，而无需访问传统银行系统。这是一个重要的金融包容机会，为不属于正规经济的人创建数字身份。

去中心化的挑战

我们已经讨论了去中心化模型显示出希望，但我们也不要忘记提及它也面临几个挑战。技术问题可能会减慢这些网络的速度并使其效率降低，因为数据存储和共享在多个位置，这是区块链技术的本质。这增加了检索时间。Spacecoin还必须处理频谱分配和卫星发射的复杂国际法规，这需要各种当局的批准。尽管去中心化可以改善隐私，但它不会自动确保安全。这些网络的分布式特性可能创造新的漏洞和管理挑战。此外，许多人仍然将区块链技术视为实验性的，这可能阻碍其广泛采用。

尼泊尔案例教会我们关于权衡的什么

尼泊尔的抗议揭示了这一矛盾。从中心关闭平台有重大政治后果。它使机构看起来很糟糕，扰乱工作（特别是那些在线赚钱的年轻人），并可能导致经济损失和暴力。然而，如果数字空间