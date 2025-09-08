交易所DEX+
香港金管局将在推出时发放少量稳定币牌照，银行争相抢占先机

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 12:19

香港金融管理局（HKMA）周一早些时候表示，尽管已有77家机构表示有兴趣，但在其稳定币推出计划中，它将只批准少数几个牌照。这一数字是在8月底统计的。

据当地媒体报道，这是一场全面的抢夺；银行、电子商务平台、科技公司、Web3初创企业、支付公司和资产管理公司都在名单上。

追逐这一牌照的最大名字之一是中国工商银行（ICBC），按资产计算是世界上最大的银行。它通过其香港分支机构中国工商银行（亚洲）提出申请。

这使其成为继中国银行（香港）之后第二家介入的顶级中国银行。香港最大的银行汇丰银行尚未提交申请，但正在密切关注。

立法者表示规则将会严格，可能只有一个牌照会在2025年初发放

立法者支持金管局的严格方针。据香港立法会成员吴杰庄表示，新规则在设计上就是严格的。

"将发放的牌照数量会非常少，"他说，并补充道"可能只有一个牌照"甚至可能在明年初发放。而这还不是全部。立法者还在为线下场外加密货币交易准备新的立法，这也可能在2025年推出。

金管局已告知申请者，如果他们是认真的，就要在9月底前提交完整的申请。但它警告所有人：提交兴趣表达或甚至完整申请并不意味着会获得批准。他们不会仅仅因为参与就颁发奖杯。

此外，公众已被告知不要相信任何与未获许可的稳定币相关的广告或促销，因为它们不被法律认可。

Amina集团法律主管Cora Ang表示："这一制度将筛选出那些无法符合严格监管、提供可行用例并展示财务稳定性的机构。"她的观点是什么？如果你没有准备好，你就出局。她补充说，在FTX等灾难之后，监管机构不会冒任何风险。"他们不希望有任何人认为他们的制度不够健全——这是一种声誉风险，"她说。

2022年，FTX在一片欺诈和洗钱丑闻中崩溃。这一混乱在监管机构的记忆中仍然鲜明。金管局不希望重蹈覆辙。

标普全球评级的一份报告称，第一批稳定币发行者可能是大型科技公司和主要银行。小银行呢？运气不太好。据标普称，如果他们试图在资产负债表上保留稳定币，可能会面临高达1,250%的资本费用。这基本上使得他们尝试都变得太昂贵。

吴杰庄还表示，包括比特币在内的数据资产现在正被添加到多个国家的国家和企业储备中。"这已成为一种不可避免的趋势，"他说。换句话说，稳定币只是一个巨大蛋糕中的一小部分。

来源：https://www.cryptopolitan.com/hong-kongs-hkma-few-stablecoin-licenses/

