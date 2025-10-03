交易所DEX+
这是为什么Pepeto是现在最佳购买的加密货币，击败Shiba Inu和PEPE，在实际效用和回报方面

作者：Coindoo
2025/10/03 17:50
投资者需要实用性，将资金投入到没有未来的代币中就像玩轮盘赌一样。更明智的角度在于预售，在那里入场价格保持低廉，而上限看起来是开放的。这就是Pepeto (PEPETO)的切入点，预售加上炒作加上实用性，为那些想要下一波大行情的Shiba Inu和PEPE追随者提供了一条更清晰的路径。

早期的Shiba Inu和PEPE持有者正在关注这次预售，因为这种模式感觉很熟悉，只是更加紧凑。配方很简单，文化在前，实用性在后，价格远低于一分钱。Pepeto希望将关注度转化为日常使用和流通量，而不是昙花一现的头条。如果你正在寻找下一个大故事，这就是许多人现在关注的地方。

在我们进一步讨论之前，让我们快速回顾一下PEPE在2023年如何创造了那些超额回报，然后看看为什么Pepeto似乎将会重现这些回报，甚至可能走得更远。

PEPE如何造就百万富翁，以及为什么Pepeto可能会跟随其脚步

2023年4月，PEPE上线并在5月前飙升了超过10,000%，将几百美元变成了最早期钱包持有者的改变生活的财富。信息流、模因和影响者为这一走势火上浇油，而图表也发挥了作用。然而，对于那些在场外观望的人来说，这很刺痛，许多人仍然后悔错过了那个窗口。然后是下跌，到8月，PEPE从顶峰回落了超过70%，这是一个教训，表明纯粹的炒作在人群散去时会迅速消退。

这就是为什么2025年的资本不断围绕Pepeto。它是一个基于以太坊的模因币，拥有人们实际可以使用的工具，PepetoSwap，一个为快速交易调整的零费用交易所，一个原生跨链桥梁用于跨网络移动资产，以及目前年化收益率为223%的质押，旨在奖励早期持有者，适合寻找现在最佳加密货币购买机会的人。

这些共同创造了一条Shiba Inu和PEPE文化与实际使用并存的路径。预售已经突破了数百万美元大关，筹集了超过690万美元，全球社区超过10万名成员并持续扩大。

对于寻求Shiba Inu和PEPE级别上涨潜力但基础更加坚实的交易者来说，Pepeto读起来像是下一章，熟悉的能量，更紧凑的产品，以及通往改变生活的回报的更清晰路径，正如许多分析师预测的那样，一旦上市和更深的流动性到来，那时就为时已晚了。

Pepeto，一个为真正实力而建的基于以太坊的模因币

Pepeto采用了使Shiba Inu和PEPE爆发的元素，即能量和速度，并添加了缺失的部分。它存在于以太坊主网上，靠近深度流动性和活跃的建设者。最重要的是，有一个中心设计用来将更广泛的模因币场景聚集在一个地方。

因为每次交换都会接触PEPETO代币，真实活动可以转化为稳定需求，这使得价格在未来几年内很难不呈指数级上涨。把它想象成一个有轨道的模因币引擎。文化点燃火花，工具保持其运转。预售已经进入了数百万美元阶段，而入场价格仍然很低，这就是为什么早期关注者保持锁定。如果上市、链上交易量和日常使用同步增长，这种设置指向巨大的上涨空间，正如许多加密分析师预测的那样，可能高达100倍，这种动力旨在持久，而不仅仅是短暂飙升。没有其他模因币能够包含这么多实用价值、速度、实用性和整个场景的共享中心。

为什么Pepeto能在2025年击败Shiba Inu和PEPE

与PEPE和Shiba Inu在发布时纯粹依靠炒作起飞不同，Pepeto的结构像是一个有使命的项目。团队将其视为遗产工作，快速交付，完善细节，为社区服务，并每周推动更多进展。

在Shiba和PEPE写下第一章的地方，Pepeto的目标是提供完整的包装，一个硬性上限设计，人们实际使用的产品，以及由独立专家审查的代码，包括Coinsult和Solidproof，这是许多预售所没有的安全级别，这解释了为什么更大的投资者信任Pepeto。

预售将早期投资者置于队伍的前列，有质押和每个阶段价格增长，早期牵引力表明这个队伍正在变长。这就是优势，实用性加目的，文化加工具，建立起来比单纯炒作能走得更远。

如果有一个名字定位于在2025年超越Shiba Inu和PEPE，那就是Pepeto，这是人们会吹嘘他们在其他人之前发现的那个。没有聪明的投资者会真正错过这个机会。目前Pepeto预售价格是$0.000000156，这是你将永远看到的最低Pepeto价格，所以不要错过这个机会，这种机会很少会出现两次。

重要提示只从官方网站https://pepeto.io/购买PEPETO。随着上市日期临近，可能会出现复制网页和假账户。始终仔细检查URL并忽略未经请求的私信。

官方渠道

网站，https://pepeto.io/

X，https://x.com/Pepetocoin

Instagram，https://www.instagram.com/pepetocoin/

本出版物为赞助内容。Coindoo不认可或承担本页面上的内容、准确性、质量、广告、产品或任何其他材料的责任。鼓励读者在进行任何加密货币相关行动之前进行自己的研究。Coindoo将不会直接或间接对使用或依赖任何提及的内容、商品或服务所导致的损害或损失负责。始终进行自己的研究。

这篇文章《这就是为什么Pepeto是现在最佳加密货币购买选择，凭借真实实用性和回报击败Shiba Inu和PEPE》首次发表于Coindoo。

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

