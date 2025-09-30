交易所DEX+
以下是NBC内容今天可能从YouTube TV撤下的内容

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/30 16:54
要点

YouTube TV可能因与NBCUniversal的转播协议纠纷而即将失去其平台上的NBC频道，这标志着该流媒体电视服务与主要网络之间的最新分歧，威胁到YouTube TV订阅用户可获取的部分内容。

YouTube TV与NBCUniversal的转播协议将于周二到期。（照片由Jaque Silva/NurPhoto通过Getty Images提供）

NurPhoto通过Getty Images

关键事实

YouTube TV和NBCUniversal尚未就其转播协议达成协议，该协议将于周二到期，届时YouTube TV用户将无法访问NBC频道。

根据一份声明，YouTube作为谷歌母公司Alphabet的子公司，如果NBCUniversal内容"长时间不可用"，将向YouTube TV订阅用户提供10美元的信用额度。

YouTube指责NBCUniversal"要求我们支付比他们在Peacock上向消费者收取的相同内容更多的费用"，Peacock是NBC自己的流媒体服务，声称这些变化"将意味着我们的订阅用户灵活性降低和价格上涨。"

据多家媒体报道，NBCUniversal在一份声明中指称YouTube TV"拒绝了市场上最优惠的费率和条款，要求优惠待遇并寻求不公平优势以主导视频市场。"

NBCUniversal在其声明中抨击谷歌，称其"已经通过搜索和广告控制了美国人在网上看到的内容——现在它想控制我们观看的内容。"

获取福布斯突发新闻短信提醒：我们正在推出短信提醒服务，让您随时了解影响当日头条的最大新闻。发送"Alerts"至(201) 335-0739或在此注册。

YouTube TV可能失去哪些NBC节目和频道？

根据NBCUniversal的说法，面临从YouTube TV移除风险的一些最大节目包括周日晚间足球、NBA、十大联盟足球、WWE、英超联赛、周六夜现场、好声音和真实主妇。Axios报道，停播可能包括的广播网络有NBC和Telemundo，而有线网络如Bravo、CNBC、MSNBC和USA Network也可能受到影响。

需要关注什么

YouTube TV与迪士尼的转播合同将于10月到期。拥有ABC和ESPN的迪士尼在2021年未能与YouTube TV达成协议，导致平台上的迪士尼内容丢失。

关键背景

YouTube TV与NBCUniversal的转播纠纷发生在该电视流媒体服务刚刚通过最后一刻的协议勉强避免失去其平台上的Fox内容一个月后。Fox指责YouTube"要求的付款远高于提供类似内容的合作伙伴所获得的"，并利用"其过大的影响力提出与市场不符的条款"。类似的YouTube TV转播纠纷发生在2月，当时该流媒体服务和CBS同意短期延长协议，使CBS、Nickelodeon和MTV等频道在YouTube TV上继续播出。根据研究公司MoffettNathanson的数据，该流媒体服务在2023年底拥有800万订阅用户，基本套餐费用为每月82.99美元，预计到2026年将成为顶级付费电视分销商。

延伸阅读

YouTube TV用户可能在周三失去Fox频道：需要了解的内容（福布斯）

来源：https://www.forbes.com/sites/antoniopequenoiv/2025/09/30/youtube-tv-may-lose-nbc-content-as-carriage-deal-expires-today-heres-what-channels-may-be-impacted/

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

