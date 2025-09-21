Helius Labs CEO, Solana 联合创始人在代币化问题上存在分歧

Helius Labs首席执行官Mert Mumtaz和Solana联合创始人之一Anatoly "Toly" Yakovenko在X上公开表达了对代币化这一极具争议话题的不同意见。

Solana阵营一直紧密团结，共同拥有一种弱者心态，在作为"以太坊杀手"崭露头角后经历了诸如停机等挑战而变得坚韧。因此，当主要参与者之间出现理念冲突时，往往会引起关注。

为什么要创建代币？

Toly和Mert之间的交流始于Solana联合创始人回应后者发布的一篇文章，质疑为什么钱包需要代币。

"我是否错过了它的某些用途？"他问道，对此Toly写道，"所有有收入的东西都应该有代币。"

Mert要求解释，问道："为什么？"Toly回答："这样利润就可以返还给代币持有者。"

在评论区，用户也存在分歧。一些人认同Toly的观点逻辑，而其他人则倾向于Mert的观点，认为钱包是基础设施，一旦涉及代币化就有可能变成其他东西。

Toly的回应似乎更多关于民主化所有权，而非其他任何事情，这为普通用户受益铺平了道路，而不仅仅是风险投资者或中心化团队。

Mert似乎不同意，他讽刺地回复道："我应该发行代币吗？"

这次交流只是随着生态系统进一步成熟，整个领域关于代币化辩论的一个例子。

就在几天前，Mert在一次关于代币化国库和稳定币的对话中提出了一个与Solana相关的稳定币想法，引发了一轮辩论，这是在链上获取收益的简单方式。

Mert引发关于Solana稳定币的辩论

9月10日，Mert提出了一个与Solana相关的稳定币想法，其储备收益将通过回购或销毁重定向到SOL——要么作为"固定"的协议功能，要么更可能通过竞争的数字资产国库公司(DATs)实现。

"我逐渐接受Solana应该确立一个稳定币的想法，"他写道，并补充说"50%的收益销毁将用于销毁SOL。"几小时后，他重申："它不应该被固定，应该由DAT来做...解决它，然后是数万亿。"

Mumtaz的核心批评集中在他所描述的Solana"收益泄漏"上。"稳定币是商品，目前在Solana上，有一个稳定币捕获了所有收益，并实际上用它资助了Solana最大的竞争对手！"

据他所知，根据美国GENIUS法案，稳定币可以轻松交换，发行者将激烈竞争市场份额——这一点已经在大型稳定币公司之间最近"选美式"的争夺业务中显现出来。

"如果你不想确立一个以Solana为中心的稳定币，那么考虑数字资产国库公司(DATs)...DAT实际上是一个购买底层代币的机器。"

这种框架与GENIUS法案相冲突，该法案将"支付稳定币"划分为既非证券也非商品的美国联邦目的，主要将监管权集中在银行监管机构下，并明确将其与SEC/CFTC管辖权分开。

由于稳定币不能将利息传递给持有者，发行者（或关联结构）捕获储备收入并可以决定如何使用它，这就是Mumtaz希望指向Solana的杠杆。

不要只是阅读加密货币新闻。要理解它。订阅我们的通讯。它是免费的。