Uptober 已经到来，一如既往，保守派人群正在囤积比特币，期待再创历史新高。但战略投资者更清楚：在这样肥沃的市场中，将自己限制在比特币上并不明智。那些病毒式传播的加密货币白手起家的故事，往往是由那些敢于多元化投资的人所创造的[...]Uptober 已经到来，一如既往，保守派人群正在囤积比特币，期待再创历史新高。但战略投资者更清楚：在这样肥沃的市场中，将自己限制在比特币上并不明智。那些病毒式传播的加密货币白手起家的故事，往往是由那些敢于多元化投资的人所创造的[...]

Grok 预测狗狗币价格：Maxi Doge 是下一个爆发 1000 倍的加密货币吗？

作者：Bitcoinist
2025/10/03 21:02
GROK
GROK$0.0006652-0.58%
狗狗币
DOGE$0.17936+0.83%
SphereX
HERE$0.000119--%
Notcoin
NOT$0.0007568-2.39%

Uptober 已经到来，一如既往，保守派人群正在囤积比特币，期待再创历史新高。

但策略型投资者更清楚：在这样肥沃的市场中，将自己局限于比特币并不明智。那些从贫穷到富有的病毒式加密货币故事，往往是由那些敢于多元化投资迷因币的人写就的。

因此，我们向 Grok 询问了下一个 1000 倍加密货币的大盘和小盘迷因币推荐。

Grok 预测 2025 年将爆发的顶级迷因币

Grok 推荐的大盘迷因币并不令人意外 - $DOGE 长期以来一直在迷因币排名中占据第一位置。

虽然 $DOGE 的市值达到 385 亿美元，但它的交易价格比 2021 年的历史最高点低 65%。显然，它具有可信度和更大的增长空间。

然而，小盘币的选择很有趣。Maxi Doge 是一种病毒式传播的新加密货币，在其火热的预售中已筹集了 270 万美元。但是，当数百种迷因币争夺关注时，是什么让它成为十月份最佳迷因币之一呢？

让我们仔细看看 Grok 的推理，以及 Dogecoin 和 Maxi Doge 在这个季节能攀升多高。

Grok 的 Dogecoin 价格预测解析

Grok 指出了多个技术和基本面因素，可能会推动 $DOGE 本月的牛市飙升。

如下所示，Dogecoin 已从对称三角形中突破，标志着数周横盘交易的结束。由于突破蜡烛线在大量交易的情况下收于阻力位之上，这种模式表明了真实的需求强度。

在最近的一篇文章中，受欢迎的加密货币交易员 Tardigrade 确认了这一趋势。

来源：交易员 Tardigrade

目前，$DOGE 的交易价格为 0.254 美元，在周线图上录得近 13% 的涨幅。下一个直接目标是 0.27 美元，强支撑位在 0.24 美元。

保持这一水平至关重要，因为一旦突破 0.27 美元的阻力位，它可能为延长的涨势铺平道路。但在缺乏更广泛市场重大触发因素的情况下，预计 $DOGE 在接下来的几天内将在 0.25 美元和 0.27 美元之间交易。

Dogecoin 一周价格表现，来源：CoinMarketCap 多个基本面因素正在为更大的涨势排队，可能在年底前将 $DOGE 推至 1 美元。

其中最重要的是 Thumpzup Media 对 Dogehash 的待定收购，旨在扩大 $DOGE 的挖矿能力并推动长期增长。给这一发展增加更多分量的是 Thumpzup Media 与特朗普家族的联系。

Dogecoin 多年来的指数级增长部分归功于像埃隆·马斯克这样的名人在社交媒体上的认可。随着 ThumzUp 的投资，特朗普品牌名称已成为这一叙事的一部分。

在迷因币市场，文化资本比技术整合和实用性更重要。Dogecoin 作为最佳可投资文化资产之一，比任何其他加密货币都更好地证明了这一点，其 380 亿美元的市值就是证明。

现在，传统投资者可以通过 ETF 更容易地获取 Dogecoin。首个美国批准的 DOGE ETF 于九月开始交易；其他的也在筹备中。

来源：Nate Geraci 在 X 上

话虽如此，Dogecoin 庞大的市值限制了其增长潜力。即使到年底触及 1 美元，也无法满足投机者寻求的指数级增长。

对于这些投资者，Grok 推荐 Maxi Doge – Dogecoin 的健身兄弟，入场点更低，上涨空间更大。

为什么 Grok 预测 Maxi Doge 是下一个 1000 倍加密货币

Maxi Doge ($MAXI) 是 Doge 更年轻、更好看的表亲。

虽然 Dogecoin 拥有数十亿美元的市值，但 Maxi Doge 尚未解锁其财富。他永远盯着蜡烛图走势，相当乐观地认为他将赚到足够的钱在 22 岁退休。

Maxi Doge 进入 Doge 宇宙

与依靠人工智能和加密货币流行词汇来引起兴趣的新时代迷因币不同，Maxi Doge 没有时间装腔作势。他正在建立一个像他一样的 1000 倍杠杆猎人社区，押注于幽默和迷因隐喻。

这种直白的透明度使他成为 Grok 本季最爱。

他的努力正在得到回报，社交媒体上不断增长的粉丝数量就是证明。他们还在向他的原生代币预售投入资金，现在接近 300 万美元的里程碑。

（有关预售的详细说明，请阅读我们的"如何购买 $MAXI"指南。）

Doge 和 Maxi Doge 共享同一个家族名称，但 $DOGE 的增长可能对 $MAXI 投资者产生更大的回响。

这就是折扣入场点的魔力

根据我们的 $MAXI 价格预测，这种新迷因币有潜力在 2025 年底飙升至 0.0024 美元，相比当前 0.0002605 美元的预售价格，标志着约 800% 的收益。

如果该项目保持其病毒式传播势头，这个数字可能在未来几年呈指数级增长。

这似乎很有可能，因为 Maxi Doge 提供多种奖励渠道，通过质押（现在的年化收益率高达 125%）以及游戏竞赛和合作伙伴活动来保持社区参与。

40% 的代币供应分配给营销，看到剩余预售 FOMO 在 TGE 后转变为超级增压发射并将代币推向迷因币排名前列，这并不令人惊讶。

此外，25% 的代币分配给 Maxi Fund。详细信息尚未公布，但普遍猜测是支持发布后的合作伙伴关系和曝光。

Maxi Doge ($MAXI) 代币经济学

预售即将售罄，已筹集 270 万美元，下一次价格飙升仅在两天后。

尽早加入 Maxi Doge 预售，解锁最佳价格和质押优惠。

但一如既往，在投资加密货币之前，请自行研究。这不是财务建议。

作者：Ben Wallis，Bitcoinist – https://bitcoinist.com/grok-dogecoin-price-prediction-maxi-doge-next-1000x-crypto/ 

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

