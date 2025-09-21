Grayscale更新ETF申请文件以包含Dogecoin - 详情

主要要点

Grayscale 计划如何处理 Dogecoin？

它正在寻求 SEC 批准，将其 Dogecoin Trust 转换为代码为 GDOG 的完全可交易 ETF。

这对加密货币 ETF 市场为何重要？

新的 SEC 规则加快了批准流程，为更多迷因币和多资产 ETF 快速进入市场打开了大门。

华尔街正获得一种新的投注 Dogecoin [DOGE] 的方式。

Grayscale 刚刚更新了其申请文件以推出 Dogecoin ETF，并指定 Coinbase 作为托管人。此举正值竞争对手 Osprey 的 Dogecoin ETF [DOJE] 在首次交易中获得 1700 万美元的交易量。

多亏了 SEC 最近的规则变更，这些产品的批准速度比以往任何时候都快。