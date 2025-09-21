交易所DEX+
Grayscale更新ETF申请文件以包含Dogecoin - 详情

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/21 14:32
主要要点

Grayscale 计划如何处理 Dogecoin？

它正在寻求 SEC 批准，将其 Dogecoin Trust 转换为代码为 GDOG 的完全可交易 ETF。

这对加密货币 ETF 市场为何重要？

新的 SEC 规则加快了批准流程，为更多迷因币和多资产 ETF 快速进入市场打开了大门。

华尔街正获得一种新的投注 Dogecoin [DOGE] 的方式。

Grayscale 刚刚更新了其申请文件以推出 Dogecoin ETF，并指定 Coinbase 作为托管人。此举正值竞争对手 Osprey 的 Dogecoin ETF [DOJE] 在首次交易中获得 1700 万美元的交易量。

多亏了 SEC 最近的规则变更，这些产品的批准速度比以往任何时候都快。

Grayscale 的 Dogecoin ETF 申请势头增强

Grayscale 已修订其向 SEC 提交的 S-1 申请，显示出将其 Dogecoin Trust 转换为完全可交易 ETF 的新意图。

更新后的申请将 Coinbase 任命为托管人和主要经纪商，这一举措增加了可信度，因为该公司正在 SEC 新的快速审批框架下与监管机构合作。

来源：https://ambcrypto.com/grayscale-updates-etf-filing-to-include-dogecoin-details/

