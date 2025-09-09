交易所DEX+
买币行情现货交易合约交易500X理财活动
更多
蓝筹风暴
灰度向美国证券交易委员会（SEC）提交申请以推出美国现货Chainlink ETF的帖子出现在BitcoinEthereumNews.com上。灰度已采取重大步骤，使Chainlink（LINK）成为受监管资产。该资产管理公司向美国证券交易委员会（SEC）提交了S-1表格，提议推出现货Chainlink交易所交易基金（ETF）。如获批准，该ETF将成为美国首批直接追踪LINK价格的基金之一。它将在纽约证券交易所Arca平台上以GLNK为交易代码进行交易，由Coinbase Custody持有基金资产。该产品将把灰度现有的Chainlink Trust转换为ETF，允许投资者在不直接购买代币的情况下获得LINK的敞口。与美国现货比特币和以太坊ETF类似，该基金将允许以现金创建和赎回份额。灰度还表示，如果监管机构允许，未来可能会引入实物赎回。灰度扩大其山寨币ETF推动力度灰度最近的Chainlink申请并非异常。这是其超越比特币和以太坊的更大努力的一部分，这两种加密货币迄今为止一直引领着美国ETF市场。这家大型资产管理公司近几个月已申请推出与Avalanche（AVAX）、Dogecoin（DOGE）、Litecoin（LTC）、Solana（SOL）和XRP相关的ETF。所有这些产品旨在让传统投资者能够接触流行的山寨币，而无需自己持有代币。灰度已经证明这种模式可行。在2024年初，在与监管机构进行长期斗争后，它将旗舰产品比特币信托基金（GBTC）和以太坊信托基金（ETHE）转换为现货ETF。这些批准为山寨币铺平了道路，灰度现在正急于扩充其产品阵容。竞争正在加剧。Bitwise也在2025年8月提交了Chainlink ETF的申请，表明对LINK的机构需求正在增加。相比之下，其他资产管理公司正试图迅速行动以获得先发优势。VanEck（交易...灰度向美国证券交易委员会（SEC）提交申请以推出美国现货Chainlink ETF的帖子出现在BitcoinEthereumNews.com上。灰度已采取重大步骤，使Chainlink（LINK）成为受监管资产。该资产管理公司向美国证券交易委员会（SEC）提交了S-1表格，提议推出现货Chainlink交易所交易基金（ETF）。如获批准，该ETF将成为美国首批直接追踪LINK价格的基金之一。它将在纽约证券交易所Arca平台上以GLNK为交易代码进行交易，由Coinbase Custody持有基金资产。该产品将把灰度现有的Chainlink Trust转换为ETF，允许投资者在不直接购买代币的情况下获得LINK的敞口。与美国现货比特币和以太坊ETF类似，该基金将允许以现金创建和赎回份额。灰度还表示，如果监管机构允许，未来可能会引入实物赎回。灰度扩大其山寨币ETF推动力度灰度最近的Chainlink申请并非异常。这是其超越比特币和以太坊的更大努力的一部分，这两种加密货币迄今为止一直引领着美国ETF市场。这家大型资产管理公司近几个月已申请推出与Avalanche（AVAX）、Dogecoin（DOGE）、Litecoin（LTC）、Solana（SOL）和XRP相关的ETF。所有这些产品旨在让传统投资者能够接触流行的山寨币，而无需自己持有代币。灰度已经证明这种模式可行。在2024年初，在与监管机构进行长期斗争后，它将旗舰产品比特币信托基金（GBTC）和以太坊信托基金（ETHE）转换为现货ETF。这些批准为山寨币铺平了道路，灰度现在正急于扩充其产品阵容。竞争正在加剧。Bitwise也在2025年8月提交了Chainlink ETF的申请，表明对LINK的机构需求正在增加。相比之下，其他资产管理公司正试图迅速行动以获得先发优势。VanEck（交易...

Grayscale向美国证券交易委员会提交申请，推出美国现货Chainlink ETF

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/09 01:19
Union
U$0.006057-2.00%
Solana
SOL$165.97+2.17%
Movement
MOVE$0.06299+0.54%

灰度公司已采取重大步骤，使Chainlink (LINK)成为受监管资产。该资产管理公司向美国证券交易委员会(SEC)提交了S-1表格，提议推出现货Chainlink交易所交易基金(ETF)。

如获批准，该ETF将成为美国首批直接追踪LINK价格的基金之一。它将在纽约证券交易所Arca平台上以GLNK为交易代码进行交易，基金资产由Coinbase Custody持有。

该产品将把灰度现有的Chainlink信托转换为ETF，让投资者无需直接购买代币即可获得LINK的投资敞口。与美国现货比特币和以太坊ETF类似，该基金将允许以现金创建和赎回份额。灰度还表示，如果监管机构允许，未来可能会引入实物赎回。

灰度扩大其山寨币ETF推广力度

灰度最近的Chainlink申请并非异常。这是其扩展比特币和以太坊之外业务的更大努力的一部分，这两种加密货币迄今为止一直引领着美国ETF市场。

这家大型资产管理公司近几个月已申请推出与Avalanche (AVAX)、Dogecoin (DOGE)、Litecoin (LTC)、Solana (SOL)和XRP相关的ETF。所有这些产品旨在让传统投资者能够接触流行的山寨币，而无需自己持有代币。

灰度已经证明这种模式可行。2024年初，在与监管机构进行长期斗争后，它将旗舰产品比特币信托(GBTC)和以太坊信托(ETHE)转换为现货ETF。这些批准为山寨币铺平了道路，灰度现在正急于扩充其产品阵容。

竞争正在加剧。Bitwise也在2025年8月提交了Chainlink ETF的申请，表明对LINK的机构需求正在增加。相比之下，其他资产管理公司正试图迅速行动以获得先发优势。VanEck(在美国交易)、21Shares(在欧洲)、Franklin Templeton(爱尔兰)和REX Shares(美国)都已提交了与各种代币相关的ETF申请，包括Cardano (ADA)、Polkadot (DOT)、Hedera (HBAR)和Solana (SOL)。

行业分析师表示，这一新一波申请标志着加密市场的新篇章。投资者已将关注点扩展到比特币和以太坊之外。他们寻求对支撑去中心化金融、支付和区块链采用的基础设施进行多元化投资。

Chainlink推动DeFi增长

Chainlink是一个去中心化预言机网络。它将区块链与数字世界之外的信息连接起来，如资产价格和外部事件。这对智能合约和去中心化金融(DeFi)至关重要。

LINK代币用于补偿节点运营商并保障网络安全。上个月，Chainlink还推出了LINK战略储备，以促进长期增长和稳定，资金来源于链上和链下收入。

通过现货ETF，灰度希望向更广泛的投资者群体提供LINK，从机构到散户交易者，无需面对技术麻烦和持有存储代币的专业知识。

该申请正值SEC收到大量加密ETF申请之际。特朗普政府已表示对数字资产持更为有利的立场，相比前任拜登时代。这也可能成为比特币和以太坊之外其他产品获批的积极催化剂。

不要只是阅读加密货币新闻。要理解它。订阅我们的通讯。它是免费的。

来源：https://www.cryptopolitan.com/grayscale-eyes-u-s-spot-chainlink-etf/

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

您可能也会喜欢

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

一位知名的交易所交易基金专家表示，随着华盛顿采取行动结束有史以来最长的联邦政府停摆，以及多只基金出现在存托信托与清算公司（DTCC）的"活跃和预发布"名单上，首批美国现货XRP ETF可能会在几天内亮相。"政府停摆结束 = 现货加密货币ETF闸门打开... 同时，可能[...]"
瑞波币
XRP$2.5183+8.32%
EXPERT MONEY
EXPERT$0.0005139+14.32%
FUND
FUND$0.01374--%
分享
Bitcoinist2025/11/10 22:00
11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

随着2025年进入最后一个季度，加密货币市场显示出强劲迹象。比特币保持稳定，交易者对山寨币持有日益乐观的态度。流动性正在回归，具有实际效用的项目再次成为焦点。虽然Solana（SOL）在快速DeFi交易方面继续领先，但一个新的竞争者Mutuum Finance（MUTM）正在吸引[...]这篇文章《11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM还是SOL？》首次发表于Blockonomi。
Solana
SOL$165.9+1.78%
RealLink
REAL$0.06901+0.96%
DeFi
DEFI$0.000853+6.62%
分享
Blockonomi2025/11/10 21:50
Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

TLDR 巴里克矿业批准增加5亿美元的股票回购计划，使授权总额达到15亿美元 该公司将季度基本股息提高25%至每股0.125美元 第三季度收入达到41.4亿美元，调整后每股收益为0.58美元 运营现金流达到24亿美元，自由现金[...] 这篇文章《巴里克矿业(B)股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%》首次发表于Blockonomi。
B
B$0.1525+9.85%
1
1$0.02903+18.20%
4
4$0.06279+1.83%
分享
Blockonomi2025/11/10 20:52

热门新闻

更多

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

亿万富翁迈克尔·塞勒的策略购买487个BTC，价值4990万美元，总计达到641,692个

快速阅读

更多

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

黄金每盎司多少钱？

加密货币价格

mc_price_img_alt

比特币

BTC

$105,030.00
$105,030.00$105,030.00

-0.02%

mc_price_img_alt

以太坊

ETH

$3,515.53
$3,515.53$3,515.53

-0.11%

mc_price_img_alt

瑞波币

XRP

$2.5336
$2.5336$2.5336

+0.17%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$165.97
$165.97$165.97

-0.19%

mc_price_img_alt

狗狗币

DOGE

$0.17934
$0.17934$0.17934

+0.06%