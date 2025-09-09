Grayscale向美国证券交易委员会提交申请，推出美国现货Chainlink ETF

灰度公司已采取重大步骤，使Chainlink (LINK)成为受监管资产。该资产管理公司向美国证券交易委员会(SEC)提交了S-1表格，提议推出现货Chainlink交易所交易基金(ETF)。

如获批准，该ETF将成为美国首批直接追踪LINK价格的基金之一。它将在纽约证券交易所Arca平台上以GLNK为交易代码进行交易，基金资产由Coinbase Custody持有。

该产品将把灰度现有的Chainlink信托转换为ETF，让投资者无需直接购买代币即可获得LINK的投资敞口。与美国现货比特币和以太坊ETF类似，该基金将允许以现金创建和赎回份额。灰度还表示，如果监管机构允许，未来可能会引入实物赎回。

灰度扩大其山寨币ETF推广力度

灰度最近的Chainlink申请并非异常。这是其扩展比特币和以太坊之外业务的更大努力的一部分，这两种加密货币迄今为止一直引领着美国ETF市场。

这家大型资产管理公司近几个月已申请推出与Avalanche (AVAX)、Dogecoin (DOGE)、Litecoin (LTC)、Solana (SOL)和XRP相关的ETF。所有这些产品旨在让传统投资者能够接触流行的山寨币，而无需自己持有代币。

灰度已经证明这种模式可行。2024年初，在与监管机构进行长期斗争后，它将旗舰产品比特币信托(GBTC)和以太坊信托(ETHE)转换为现货ETF。这些批准为山寨币铺平了道路，灰度现在正急于扩充其产品阵容。

竞争正在加剧。Bitwise也在2025年8月提交了Chainlink ETF的申请，表明对LINK的机构需求正在增加。相比之下，其他资产管理公司正试图迅速行动以获得先发优势。VanEck(在美国交易)、21Shares(在欧洲)、Franklin Templeton(爱尔兰)和REX Shares(美国)都已提交了与各种代币相关的ETF申请，包括Cardano (ADA)、Polkadot (DOT)、Hedera (HBAR)和Solana (SOL)。

行业分析师表示，这一新一波申请标志着加密市场的新篇章。投资者已将关注点扩展到比特币和以太坊之外。他们寻求对支撑去中心化金融、支付和区块链采用的基础设施进行多元化投资。

Chainlink推动DeFi增长

Chainlink是一个去中心化预言机网络。它将区块链与数字世界之外的信息连接起来，如资产价格和外部事件。这对智能合约和去中心化金融(DeFi)至关重要。

LINK代币用于补偿节点运营商并保障网络安全。上个月，Chainlink还推出了LINK战略储备，以促进长期增长和稳定，资金来源于链上和链下收入。

通过现货ETF，灰度希望向更广泛的投资者群体提供LINK，从机构到散户交易者，无需面对技术麻烦和持有存储代币的专业知识。

该申请正值SEC收到大量加密ETF申请之际。特朗普政府已表示对数字资产持更为有利的立场，相比前任拜登时代。这也可能成为比特币和以太坊之外其他产品获批的积极催化剂。

不要只是阅读加密货币新闻。要理解它。订阅我们的通讯。它是免费的。