Google声称在法庭审判期间出售其广告交易所风险太大。

Google正在抗争司法部要求其出售AdX交易所的要求

作者：Cryptopolitan
2025/10/04 12:06
谷歌过去一周在弗吉尼亚联邦法院辩论反对司法部强制出售其广告交易所的推动。该公司认为，这样的举措风险太大，技术上复杂，并可能扰乱市场。

在为期五天的证词中，支持这家科技公司的证人警告说，根据研究公司eMarketer的预测，剥离可能会危及预计到2025年将产生159亿美元收入的业务。

他们进一步辩称，拆除该公司的广告交易所将在数字广告行业中播下不确定性，降低对小型出版商的服务质量，并阻碍潜在投资者。

谷歌发现自己面临非法垄断指控的问题 

谷歌的审判过程专注于寻找合适的方法来促进支持展示广告行业的技术竞争，而这一行业目前由这家科技巨头控制。

这场审判是在美国律师兼法学家Leonie Brinkema（她是美国弗吉尼亚东区地方法院的联邦地区法官）于四月裁定该科技公司在两个领域持有非法垄断地位之后进行的，即广告交易所和广告服务器（一种出版商端技术）。

这家科技公司目前为网站出版商销售广告，为广告商提供购买广告位的工具，并运营一个通过实时拍卖完成交易的交易所。

针对这一裁决，司法部提议强制该科技公司剥离其AdX交易所，并披露其广告服务器如何决定显示哪些广告。

值得注意的是，如果这些变更未能解决市场中遇到的竞争问题，该部门已要求公司逐步出售其广告服务器。 

针对这些提议，谷歌建议将其技术与流行的替代方案Prebid和竞争对手的广告服务器整合。它还承诺不会恢复法院认为给予他们不公平利益的某些拍卖方法，即所谓的"首次查看"和"最后查看"。 

然而，值得注意的是，该公司的努力主要集中在反对司法部要求其出售AdX的提议上。另一方面，该机构辩称，他们发现这一提议很有吸引力，因为它将控制约56%的展示广告市场，支持开放网络的重要部分。 

谷歌反对司法部要求其出售AdX的提议

关于其广告交易所的销售，谷歌列出了几个论点来说服法院，司法部的提议不是一个合适的解决方案。根据这家科技公司的说法，出售AdX在技术上很棘手。这是因为它的许多工程师和外部专家都同意，与谷歌其他技术不同，广告交易所会更加复杂。

AdX和出版商广告服务器现在已整合为谷歌广告管理器下的单一产品。谷歌广告管理器的工程总监Glenn Berntson表示，这使他们能够共享处理能力，并减少决定在网页上加载哪个广告所需的时间。

谷歌安全工程副总裁Heather Adkins对这种情况发表了评论。Adkins将AdX与谷歌核心基础设施之间的关系比作编织，解释说它们是非常交织在一起的。 

尽管如此，司法部辩称，谷歌AdX产品与其底层基础设施的连接可以用云提供商的工具替代，包括该科技公司自己提供的谷歌云平台。

虽然Adkins承认谷歌的一些核心服务有类似的版本，但它们可能不会以完全相同的方式运行。

