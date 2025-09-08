高盛科技峰会涌动着2025年创纪录交易的讨论

科技公司首席执行员、投资者、分析师，甚至银行家本周齐聚旧金山参加业界最大型聚会之一，他们热议2025年可能成为交易记录年的可能性。

这种乐观情绪标志着与仅仅六个月前的情况形成鲜明反转，当时唐纳德·特朗普总统在玫瑰园宣布关税政策震动了市场并引发了衰退担忧。

此次活动是高盛集团公司的Communacopia与科技会议2025，周一在皇宫酒店开幕。这个科技活动长期以来既是公司阐述优先事项的舞台，也是高管寻求为重大并购辩护或争取支持的试验场。

随着乐观情绪回归，交易商涌入旧金山

约有260家公司计划出席，包括刚刚斥资143亿美元押注Scale AI公司的Meta平台公司；Salesforce公司，该公司在五月与Informatica公司达成了自2020年以来最大的交易；以及英伟达公司，该公司上周刚刚以数百万美元的协议收购了初创公司Solver Inc。

根据彭博社数据，此类交易已将科技行业交易额推至今年迄今为6450亿美元，是自2021年后疫情繁荣期以来最强劲的步伐，当时产生了近1万亿美元的交易。若计入通信和媒体，更广泛的行业已经达成了8220亿美元的活动。

今年的大手笔交易包括帕洛阿尔托网络公司以250亿美元收购CyberArk软件有限公司，Thoma Bravo以123亿美元收购Dayforce公司，以及CommScope控股公司向安费诺公司出售价值105亿美元的资产。

现在的驱动力是人工智能军备竞赛。Meta和埃隆·马斯克的xAI公司正在向数据中心投入数十亿美元。同时，根据交易商的说法，主要软件公司面临着越来越大的压力，需要使用并购作为对抗人工智能驱动颠覆的防御策略。

"在更广泛的人工智能领域内，将会出现超出我们想象的交易，"巴克莱银行并购主管安德鲁·沃伯表示。"如果在明年内看到一笔超过1000亿美元的交易，不要感到惊讶。大平台将会做出重大押注。"

高盛预测，这股势头不会止步于科技领域：它预计2026年将创下全球交易记录，活动规模可能高达3.9万亿美元，超过2021年创下的3.6万亿美元。

该公司最近增加了一名不需要吃饭、睡觉或领薪水的新成员：一位名为Devin的人工智能工程师。据报道，这位人工智能软件工程师由Cognition创建，这是一家成立于2023年的初创公司，由亿万富翁投资者如彼得·泰尔和乔·朗斯代尔支持。

Devin去年在演示视频中亮相，展示了它能够从头到尾完成真实的软件工程任务，全栈开发，几乎不需要人类输入。高盛首席信息官马可·阿金蒂表示，该银行正准备在其员工队伍中推出数百个Devin。

高盛警告人工智能对就业的日益增长影响

尽管如此，高盛首席经济学家简·哈齐乌斯强调了人工智能在劳动力市场中推动的更广泛变化。在最近的一份报告中，他指出，科技行业在美国就业中的份额在2022年11月达到峰值——这恰好是ChatGPT发布的同一个月，之后回落到其长期趋势线以下。

年轻科技工作者尤其承受了经济下滑的冲击。自2024年初以来，该行业20至30岁工作者的失业率上升了近三个百分点；这比整体失业率增幅高出四倍多。

这一激增被解读为生成式人工智能开始取代白领工作的迹象，那些职业生涯早期的人承受着这一转变的冲击。高盛估计，生成式人工智能最终可能取代6-7%的美国劳动力，这一转变将在未来十年内展开。该公司估计，失业率峰值影响将限制在约半个百分点，因为从其他行业被取代的工作者可能会在其他领域找到工作。

该报告出现在人们对劳动力市场疲软的担忧增加之际。根据劳工统计局的最新数据，美国经济在7月份仅增加了73,000个就业岗位，远低于经济学家预期的106,000个。五月和六月的就业增长也被显著下调。

