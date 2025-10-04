高盛集团（Goldman Sachs Group Inc.）($GS) 股票：慈善主管警告政治变化中慈善机构面临压力

摘要

高盛股票开盘价为$782.81，上涨0.44%，慈善关注成为头条。

基金会主席浅井庞培警告在特朗普时代政策下DEI资金面临压力。

关键项目包括10,000家小型企业、10,000名女性和百万黑人女性计划。

高盛一年回报率达64.22%，市值为2359.3亿美元。

投资者在强劲收入增长中等待高盛即将发布的盈利报告。

高盛集团公司(NYSE: GS)股票于2025年10月3日交易价格为$782.81，上涨0.44%，该公司的慈善部门引起了关注。

高盛基金会主席兼全球企业参与负责人浅井庞培警告称，在美国政治政策转变的背景下，慈善组织面临着更大的压力。

在伦敦彭博社"女性、金钱与权力"峰会上发言时，庞培解释说，多元化、公平性和包容性倡议的资金正面临越来越多的审查。她指出，资金减少可能会产生全球性后果，特别是对女性和女孩的影响。

高盛慈善项目

庞培在高盛监管了几个主要的社区驱动型倡议，包括10,000家小型企业、10,000名女性和百万黑人女性计划。这些项目旨在扩大获取资本、教育和职业发展的机会。

她还担任城市投资集团主席，该集团在社区再投资法案的指导下，已向美国各地的社区发展项目承诺超过200亿美元。高盛持续的慈善工作既突显了其企业责任，也凸显了其对政策变化的脆弱性。

财务和估值概览

高盛的市值维持在2359.3亿美元。该公司的滚动市盈率为17.17，远期市盈率为14.90，表明投资者预期盈利增长。高盛报告过去一年收入为547.9亿美元，净收入为147.1亿美元，每股收益为45.44美元。

盈利能力保持强劲，利润率为28.40%，股本回报率为12.74%。该银行报告总现金为9831.8亿美元，尽管债务权益比高达588.39%，反映了其杠杆化的财务结构。

股票表现

高盛一直是金融行业的顶级表现者。年初至今，GS的回报率为38.72%，远高于标普500指数的14.37%。其一年收益率为64.22%，也超过了大盘的18.02%。在过去三年和五年中，回报率分别达到182.42%和340.93%，显著超越基准指数。

盈利前景展望

投资者正密切关注高盛即将发布的盈利报告，这将进一步明确交易收入、投资银行活动和资产管理增长情况。虽然其慈善部门面临外部挑战，但该公司的财务轨迹继续吸引投资者信心，GS股票交易价格接近历史高点。

