黄金对比特币：Tether是否正在悄悄改变其储备策略？

Tether 一直备受瞩目，作为市值约 710 亿的最大稳定币发行商。更重要的是，其管理层所做的决策，尤其是关于储备的决策，对整个加密货币市场都至关重要。这就是为什么当人们注意到今年早些时候 Tether 报告的比特币储备下降时，谣言四起。有报道称该公司正在出售比特币以购买黄金。这一理论在比特币最强烈支持者之一的萨尔瓦多在 7 月宣布新购入黄金后获得了更多支持。然而，在比特币与黄金的辩论中，Tether 真的在改变其储备策略吗？

Tether 比特币对黄金谣言的起源

BDO 的季度数据报告显示，与上一季度相比，Tether 在 2025 年第二季度的比特币持有量有所下降（从第一季度的 92,650 BTC 降至第二季度的 83,274 BTC）。YouTuber Clive Thompson 利用这份报告声称，这超过 9,000 BTC 的下降是秘密抛售的证据。这一谣言恰逢萨尔瓦多购买约 14,000 盎司黄金，价值 5000 万美元。Tether 是否在追随同样的脚步？

故事的另一面

一些区块链观察者对这一理论并不信服，迅速为 Tether 辩护。他们声称这家稳定币公司并没有出售比特币；相反，它将约 20,000 BTC 转移给了 Twenty One Capital (XXI)。6 月转移了 14,000 BTC，7 月转移了 5,800 BTC，总计约 20 亿美元。

Jan3 的首席执行官 Samson Mow 是最早反驳的人之一，他解释说"丢失"的币只是被重新部署了。Tether 的首席执行官 Paolo Ardoino 后来证实了这一点，强调比特币仍然是公司的主要储备资产

比特币对黄金：避险资产还是策略转变？

公平地说，黄金并非完全被排除在外。Ardoino 表示，Tether 投资于他所谓的"长期安全资产"，其中包括比特币、黄金，甚至土地。这个想法是在不失去公司加密货币优先根基的同时实现多元化。

所以是的，黄金是组合的一部分，但它不会很快取代比特币。

无论谣言如何，Tether 仍然是持有最多比特币的机构之一，拥有超过 100,000 BTC，价值超过 110 亿美元。如果说有什么的话，这些转移表明公司的合作策略加强了其对比特币的加倍投入，而不是抛弃它。

最终思考

"比特币对黄金"的角度可能会成为吸引眼球的标题，但事实并不那么戏剧化。Tether 并没有放弃比特币。相反，它只是在分散风险，同时保持 BTC 作为其储备的核心。公司正在扩展它，黄金扮演着支持角色，而比特币仍然处于聚光灯下。

常见问题 (FAQs)

Tether 报告的比特币持有量下降导致人们猜测它正在将储备转向黄金。

不是。区块链数据显示比特币被重新部署，而非出售，比特币仍然是其策略的核心。

Tether 将资产多元化投资于黄金和土地，但比特币仍然是其最大且最重要的持有资产。







