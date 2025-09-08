交易所DEX+
全球股市与黄金和铜价在政治混乱中飙升的帖子出现在BitcoinEthereumNews.com上。周一，全球股市走高，因为交易员对全球政治混乱和通胀担忧做出反应。与道琼斯工业平均指数挂钩的期货上涨69点，即0.2%。标普500指数上涨0.2%，而纳斯达克100指数上涨0.4%，所有人都在关注定于周三和周四发布的即将到来的通胀数据。今天早些时候，中国的贸易数据公布，显示8月份出口按美元计算同比增长4.4%，远低于路透社调查的经济学家预测的5.0%。由于持续的房地产危机和不断上升的失业担忧，进口也未达到预期，这两者都拖累了消费需求。

全球股市与黄金和铜价在政治混乱中飙升

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 19:22
周一全球股市走高，因交易员对全球政治混乱局势和通胀担忧做出反应。

道琼斯工业平均指数期货上涨69点，即0.2%。标普500指数上涨0.2%，而纳斯达克100指数上涨0.4%，所有目光都聚焦于周三和周四即将发布的通胀数据。

今日早些时候，中国公布了贸易数据，显示8月份出口按美元计算同比增长4.4%，远低于路透社调查的经济学家预测的5.0%。

由于持续的房地产危机和不断上升的失业担忧，进口也未达预期，这两个因素都拖累了消费需求。

亚洲市场大幅上涨

在亚太地区，尽管不稳定因素增加，大多数市场仍以上涨收盘。日本首相石破茂在周末辞职，此前因其政党在去年全国选举中表现不佳而持续承压。

投资者反应积极。日本日经225指数上涨1.45%，收于43,643.81点，东证指数上涨1.06%，达到创纪录的3,138.2点。同时，日元兑美元贬值0.64%至148.33，而日本债券再次遭到抛售。

30年期政府债券收益率上升超过4个基点至3.272%，而20年期债券收益率上升超过3个基点至2.676%。两者今年以来均大幅上涨。

韩国综合指数上涨0.45%至3,219.59点，韩国科斯达克指数上涨0.89%至818.6点。香港恒生指数上涨0.8%，而中国沪深300指数小幅上涨0.16%至4,467.57点。

澳大利亚标普/ASX 200指数下跌0.24%，收于8,849.6点。相比之下，印度市场出现上涨，Nifty 50指数上涨0.44%，Sensex指数上涨0.34%。

欧佩克+增产，金属价格和欧洲股市同步上涨

在欧佩克+宣布计划从10月开始增加产量后，油价小幅上涨。

在周日的虚拟会议上，八个成员国同意每天增产13.7万桶，这一增幅小于8月和9月份的55.5万桶，或7月和6月份的41.1万桶。

布伦特原油上涨0.53%至每桶62.20美元。美国西德克萨斯中质原油上涨0.6%至65.89美元。

截至新加坡时间上午10:14，伦敦金属交易所铜价上涨0.1%至每吨9,908.50美元。上周铜价曾触及五个月高点。铝价上涨0.2%，锌价上涨0.4%。铁矿石价格基本保持不变，为每吨104.70美元。

中国大连交易所以人民币计价的期货合约略有下跌。上海钢铁合约也出现下跌，显示更广泛材料市场疲软迹象。

除意大利外，欧洲股市开盘走高。英国富时指数上涨0.1%，德国DAX指数上涨0.7%，法国CAC 40指数上涨0.4%。意大利富时MIB指数下跌0.9%。

欧洲各国关注的焦点集中在法国，那里的总理弗朗索瓦·巴伊鲁面临自己提出的信任投票，此时与反对党就提议削减440亿欧元（约515亿美元）支出的问题上矛盾加剧。

巴黎的政治僵局为已经在应对货币政策和通胀的全球市场增添了另一层不确定性。

在债券市场，美国国债收益率仅略有变动。10年期收益率小幅上升至4.089%。2年期收益率上升近一个基点至3.515%，30年期收益率稳定在4.773%左右。一个基点等于0.01%，债券价格与收益率呈反向变动。

在亚洲早盘交易中，黄金价格徘徊在近期高点略下方。截至新加坡时间早上6:52，现货价格上涨0.2%至每盎司3,592.91美元，距离此前接近3,600美元的高点不到10美元。周五黄金价格曾上涨1.5%。彭博美元现货指数上涨0.1%。白银和铂金均略有下跌，而钯金基本保持不变。

KEY Difference Wire：加密货币项目用来获取保证媒体报道的秘密工具

来源：https://www.cryptopolitan.com/global-stocks-surging-gold-copper/

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

