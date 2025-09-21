德国希望在未来20年内举办奥运会

在这张复古照片中，约8万人挤满了慕尼黑奥林匹克体育场，观看1972年夏季奥运会开幕式。慕尼黑是德国四个有望在未来20年内举办奥运会的地点之一。 贝特曼档案馆

自德国上次举办奥运会以来已过去半个世纪，许多国民认为是时候让国家再次排队申办了。

自1972年慕尼黑夏季奥运会以来，德国一直不羞于再次申办，尽管它实际上并未真正接近获得另一届奥运会的机会。相反，德国满足于举办一系列较小规模的综合性运动会和各种奥运项目及未来奥运项目的世界锦标赛（2026年即将举办：亚琛的马术比赛、杜塞尔多夫的旗帜橄榄球和法兰克福的艺术体操）。

现在变革之风已经到来。德国奥委会最近宣布，将考虑让四个提议地点之一——柏林、汉堡、慕尼黑和莱茵-鲁尔地区——申办2036年、2040年或2044年夏季奥运会。每个地区的探索委员会已获准制定提案，预计国家奥委会将在明年选出胜出者。

2036年对它们中的任何一个来说可能都不会实现。另外五个候选城市已正式加入竞争，与去年充分利用百年庆典的巴黎不同，很难想象德国会做同样的事。2040年代似乎更有希望。

所有四个早期候选地都有令人信服的论据。今年夏天，西北部莱茵-鲁尔地区的五个城市在柏林的协助下联合举办了一届多彩且组织良好的世界大学生运动会，再次证明一届运动会不必局限于单一城市也能办得很好。慕尼黑拥有自1972年以来一直保持的知名度和体育基础设施。

柏林痛苦的历史甚至可能有助于其申办，为其提供一个平台，展示它如何发展成为一个包容、开放的地方，与1936年时的情况截然相反。与此同时，汉堡强调可持续性，承诺"不会因奥运计划而新建任何场馆"。

然而，德国——以及举办过最多奥运会的欧洲——面临着来自世界其他地区日益增长的竞争。随着2028年洛杉矶奥运会，奥运会将自2016年以来首次回归美洲。2032年墨尔本奥运会将使奥运会时隔一代人后再次在大洋洲举行。亚洲获得了2020年东京奥运会，并为2036年提出了多个强有力的竞争者。就地理公平性而言，正如奥运观察家FrancsJeux指出的那样，欧洲的时机将在2040年左右再次到来。