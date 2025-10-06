交易所DEX+
GENIUS法案针对稳定币的举措预示着传统银行的终结

作者：Crypto Breaking News
2025/10/06 10:19
针对稳定币的天才法案预示着传统银行的终结

当然！这是一篇经过专业重写的文章，添加了引言段落，针对SEO进行了优化，并按照指示保留了所有HTML元素：

最近颁布的GENIUS法案标志着加密货币监管演变的重要转折点，特别是关于稳定币方面。专家警告称，该立法可能会加速存款从传统银行机构转向高收益稳定币平台，潜在地重塑加密市场和传统金融的格局。行业领袖和监管机构都在密切关注这一发展对银行业、DeFi和加密监管未来的影响。

  • 7月通过的GENIUS法案旨在限制稳定币发行者支付利息，但漏洞可能使提供商通过关联公司绕过法律。
  • 加密货币倡导者预测，这项立法将催化超过6万亿美元从传统银行流向提供更高收益的稳定币。
  • Meta、Google和Apple等主要科技公司预计将通过提供基于稳定币的金融服务和更高收益来与银行竞争零售消费者。
  • 银行存款减少可能导致利率上升、贷款减少以及对主街企业造成更大的经济压力。
  • USDT和USDC等稳定币目前提供的收益率比传统储蓄账户高出10倍，使其成为零售投资者的有吸引力的替代选择。

据行业专家称，7月颁布的专注于稳定币的GENIUS法案预计将引发重大转变，鼓励存款人将资金从传统银行账户转移到收益更高的稳定币中。Multicoin Capital联合创始人Tushar Jain强调，这项立法标志着"银行以最低利息剥削其零售存款人能力的终结开始"。

Jain预测，在GENIUS法案之后，Meta、Google和Apple等科技巨头将通过提供更好的稳定币收益，结合无缝用户体验、即时结算和24/7支付选项进入吸引零售存款的竞争——这些优势是银行机构可能难以匹配的。

该立法明确禁止稳定币发行者向代币持有者提供利息或收益，但留下了一个漏洞：它并未明确限制关联交易所和服务这样做，从而创造了潜在的规避法律途径。银行集团已表示担忧，广泛使用带收益的稳定币可能威胁传统银行系统，该系统依赖吸引存款来资助贷款活动。

来源：Tushar Jain

美国财政部估计，稳定币的大规模采用可能导致约6.6万亿美元的存款从传统银行流出，潜在地破坏信贷市场并增加消费者和企业的借贷成本。银行政策研究所警告称，这种转变在经济压力期间尤其会带来存款外流风险，存款减少将导致信贷可用性降低和利率上升。

随着银行面临日益激烈的竞争，它们可能被迫支付更高的利率以保留存款——Jain指出，这种调整可能会挤压它们的盈利能力。同时，稳定币正提供有吸引力的收益，USDT和USDC目前在Aave等平台上提供约4%的回报，远超欧洲和美国0.25-0.40%的平均储蓄利率。

稳定币：更高收益的新前沿

随着回报率可能比传统储蓄账户高出十倍，USDT和USDC等稳定币在寻求在不断发展的加密市场中获得更好收益的零售投资者中越来越受欢迎。Stripe首席执行官Patrick Collison指出了这一鲜明差异，强调传统储蓄账户与DeFi和稳定币借贷平台的利润丰厚机会相比提供的利息微乎其微。

据报道，主要科技公司正在探索稳定币以改善跨境支付并降低交易成本，其中一些公司如Apple和Google正在考虑发行策略以利用这一不断增长的市场。目前稳定币市值为3083亿美元，由Tether(USDT)和USDC领先，财政部预测到2028年将激增至2万亿美元——增长566%。

这种快速增长突显了加密货币和稳定币如何日益成为数字金融未来的核心，挑战传统银行业并重塑加密监管和DeFi创新的格局。

本文最初发表为《针对稳定币的GENIUS法案预示着传统银行的终结》，发布于Crypto Breaking News——您值得信赖的加密新闻、比特币新闻和区块链更新来源。

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

