GENIUS法案可能终结银行对零售存款人支付不足的做法，Multicoin Capital高管表示

GENIUS法案可能终结银行对零售存款人支付不足的做法，Multicoin Capital高管表示

作者：Coincentral
2025/10/06 13:48
摘要

  • GENIUS法案禁止稳定币直接支付利息，但允许通过关联机构付款。
  • 科技巨头可能很快提供稳定币收益，与传统银行竞争。
  • 稳定币的采用可能导致银行存款流出6.6万亿美元。
  • 传统储蓄账户提供低利息，而稳定币提供更高收益。

七月通过的以稳定币为重点的GENIUS法案预计将引发金融格局的转变。Multicoin Capital的联合创始人兼管理合伙人Tushar Jain认为，该法案标志着银行对零售存款人支付低利息的做法即将结束。他表示，Meta、Google和Apple等大型科技公司将很快通过提供更好的稳定币收益与传统银行竞争，使银行业不得不适应或面临重大挑战。

GENIUS法案与银行低收益的终结

GENIUS法案禁止稳定币发行者向代币持有者提供直接利息支付。然而，这项法律并未堵住一个潜在漏洞：稳定币发行者可能能够通过其关联机构（如加密货币交易所）提供收益。这一漏洞引起了银行集团的担忧，他们呼吁监管机构解决这一问题，担心它可能会破坏传统银行系统。

Jain认为，这一转变将使稳定币相比传统银行提供的低利率更具竞争力。传统储蓄账户在美国提供约0.40%的平均利率，在欧洲为0.25%，而像Tether (USDT)和USD Coin (USDC)这样的稳定币通过借贷平台提供显著更高的回报。这些平台目前提供高达4%的利率，这给银行带来压力，迫使它们提高自己的存款利率以保持竞争力。

科技巨头进入金融领域的潜力

Jain还预测，Meta、Google和Apple等主要科技公司将开始与银行争夺零售存款。这些拥有庞大客户群和技术能力的公司可以提供更优越的稳定币收益和增强的用户体验。如果它们进入稳定币市场，它们可以提供即时、全天候的支付服务，与传统银行服务相抗衡。

这一变化可能为消费者管理资金提供更多选择，潜在地将大量资本从银行转移出去。随着科技巨头探索稳定币发行以降低费用并改善跨境交易，它们可能吸引寻求比传统银行能提供的更高收益和更好服务的用户。

大规模采用稳定币的风险

美国财政部警告称，稳定币的广泛采用可能导致传统银行系统大量资金外流。据估计，这可能导致6.6万亿美元的存款损失。这种转变将增加银行和企业的信贷风险，因为可用于资助贷款的存款将减少。

银行可用资本的减少可能导致更高的利率和更少的贷款，这可能损害企业和家庭。财政部的担忧反映了如果消费者涌向稳定币以获取更好收益，银行将面临的潜在挑战。传统银行可能难以维持其存款基础，同时试图在不牺牲盈利能力的情况下提供有竞争力的回报。

不断增长的稳定币市场

尽管存在担忧，稳定币市场继续增长。目前，稳定币的市值为3083亿美元，USDT和USDC领先。财政部预计，该市场在未来几年将大幅增长，到2028年达到2万亿美元。随着稳定币被更广泛使用，它们可能改变人们管理财务的方式，导致金融领域更多的竞争和创新。

GENIUS法案有潜力重塑稳定币的运作方式，可能在金融未来中发挥关键作用。如果科技公司确实进入市场，传统银行将不得不发展以在快速变化的环境中保持其相关性。该法案为金融服务的新时代奠定了基础，消费者可能享受更好的收益和更高效的支付系统。

这篇文章《GENIUS法案可能终结银行对零售存款人支付低利息的做法，Multicoin Capital高管表示》首次发表于CoinCentral。

