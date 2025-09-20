交易所DEX+
GBP/USD 受到"美元之王"的强烈压力

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/20 23:18

GBP/USD跌破1.3500，因"美元之王"在美联储会议后重获力量

周五，英镑(GBP)受到"美元之王"的强烈压力，下跌0.52%，尽管美国当天没有经济数据发布，仅有美联储(Fed)官员在新闻中露面。英国数据虽然积极，但未能在零售销售方面支撑英镑。GBP/USD交易价格为1.3482。

市场情绪仍然复杂，因周五四重巫术期权到期，这可能引发美国股票市场的波动。美元已经从周三美联储货币政策决定后跌至三年低点后开始恢复。阅读更多...

英镑因英国财政担忧上升而下跌，市场关注美联储戴利讲话

周五，英镑(GBP)对主要货币大幅下跌，因为在8月公共部门借贷飙升的背景下，英国(UK)长期国债收益率大幅上升。30年期英国国债收益率跃升超过1%至接近5.50%。

数据显示，公共部门净借款达到180亿英镑，为五年来当月最高水平。经济学家预期政府借款将大幅低于这一水平，约为128亿英镑。阅读更多...

GBP/USD已进入区间交易阶段 – 大华银行集团

大华银行集团外汇分析师Quek Ser Leang和Peter Chia指出，英镑(GBP)已进入区间交易阶段；基调走软表明其可能首先测试1.3470/1.3650区间的下限。阅读更多...

来源：https://www.fxstreet.com/news/pound-sterling-price-news-and-forecast-gbp-usd-is-under-heavy-pressure-from-the-king-dollar-202509191651

