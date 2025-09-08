Galaxy Digital 将 935,000 SOL 转移至 Coinbase

交易所DEX+
买币行情现货交易合约交易500X理财活动
更多
蓝筹风暴
Galaxy Digital 将 935,000 枚 SOL 转移至 Coinbase 的帖子出现在 BitcoinEthereumNews.com。要点：Galaxy Digital 在 Coinbase 存入 935,000 枚 SOL，包括最近新增的 175,000 枚 SOL。大型机构 SOL 存款的潜在市场影响。Solana 在 38.4 亿美元交易量中日价格上涨 3.65%。由 CEO Michael Novogratz 领导的 Galaxy Digital 已将价值约 1.91 亿美元的 935,000 枚 SOL 代币转移到 Coinbase，包括最近存入的 175,000 枚 SOL。这笔大额转账可能预示潜在的抛售活动，可能对 Solana 的市场价格施加下行压力并影响整体加密货币市场动态。 Galaxy Digital 在 Coinbase 存入价值 1.91 亿美元的 SOL Galaxy Digital 在 Coinbase 的显著存款 935,000 枚 SOL 包括最近新增的 175,000 枚 SOL。链上监测机构 Lookonchain 首先报道了这些动向。这次转账突显了 Galaxy Digital 的战略资产管理，因为它在动态市场中监管大量区块链投资。直接影响通常与 Coinbase 等交易所的流动性增加有关。然而，影响的程度仍不确定，因为交易量可能会波动。市场热议围绕着 Galaxy Digital 可能进行重大销售或战略重新定位。尽管有大规模转移，但在主要链上论坛中尚未观察到 Galaxy Digital 领导层或重要外部利益相关者的官方评论。 关于最近的 SOL 存款没有官方声明。— Michael Novogratz，Galaxy Digital CEO Solana 价格走势中的 38.4 亿美元日交易量 您知道吗？机构投资者的大规模存款通常预示资产价格即将出现波动，增加潜在市场紧张。 Solana (SOL) 价格为 207.55 美元，市值约为 1,124.7 亿美元，占据市场 2.93%，由 CoinMarketCap 记录。24 小时交易量经历了 25.66% 的变化，总计 38.4 亿美元。SOL 价格走势显示最近一天上涨 3.65%，30 天内显著增长 16.70%，CoinMarketCap 在 9 月的 UTC 时间 23:09 更新...Galaxy Digital 将 935,000 枚 SOL 转移至 Coinbase 的帖子出现在 BitcoinEthereumNews.com。要点：Galaxy Digital 在 Coinbase 存入 935,000 枚 SOL，包括最近新增的 175,000 枚 SOL。大型机构 SOL 存款的潜在市场影响。Solana 在 38.4 亿美元交易量中日价格上涨 3.65%。由 CEO Michael Novogratz 领导的 Galaxy Digital 已将价值约 1.91 亿美元的 935,000 枚 SOL 代币转移到 Coinbase，包括最近存入的 175,000 枚 SOL。这笔大额转账可能预示潜在的抛售活动，可能对 Solana 的市场价格施加下行压力并影响整体加密货币市场动态。 Galaxy Digital 在 Coinbase 存入价值 1.91 亿美元的 SOL Galaxy Digital 在 Coinbase 的显著存款 935,000 枚 SOL 包括最近新增的 175,000 枚 SOL。链上监测机构 Lookonchain 首先报道了这些动向。这次转账突显了 Galaxy Digital 的战略资产管理，因为它在动态市场中监管大量区块链投资。直接影响通常与 Coinbase 等交易所的流动性增加有关。然而，影响的程度仍不确定，因为交易量可能会波动。市场热议围绕着 Galaxy Digital 可能进行重大销售或战略重新定位。尽管有大规模转移，但在主要链上论坛中尚未观察到 Galaxy Digital 领导层或重要外部利益相关者的官方评论。 关于最近的 SOL 存款没有官方声明。— Michael Novogratz，Galaxy Digital CEO Solana 价格走势中的 38.4 亿美元日交易量 您知道吗？机构投资者的大规模存款通常预示资产价格即将出现波动，增加潜在市场紧张。 Solana (SOL) 价格为 207.55 美元，市值约为 1,124.7 亿美元，占据市场 2.93%，由 CoinMarketCap 记录。24 小时交易量经历了 25.66% 的变化，总计 38.4 亿美元。SOL 价格走势显示最近一天上涨 3.65%，30 天内显著增长 16.70%，CoinMarketCap 在 9 月的 UTC 时间 23:09 更新...

Galaxy Digital 将 935,000 SOL 转移至 Coinbase

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 07:15
Solana
SOL$166.04+2.04%
ChangeX
CHANGE$0.00139727-0.76%
Capverse
CAP$0.11255-1.75%
COM
COM$0.006546+5.39%
Wink
LIKE$0.004968+3.02%
要点：
  • Galaxy Digital在Coinbase上存入935,000枚SOL，其中最近新增了175,000枚SOL。
  • 大型机构SOL存款的潜在市场影响。
  • 在38.4亿美元交易量中，Solana日价格上涨3.65%。

由CEO Michael Novogratz领导的Galaxy Digital已将价值约1.91亿美元的935,000枚SOL代币转移至Coinbase，其中包括最近存入的175,000枚SOL。

这笔大额转账可能预示着潜在的抛售活动，可能对Solana的市场价格施加下行压力，并影响整体加密货币市场动态。

Galaxy Digital在Coinbase上存入价值1.91亿美元的SOL

Galaxy Digital的显著存款包括向Coinbase存入935,000枚SOL，其中最近新增了175,000枚SOL。这些动向最先由Lookonchain的链上监测报告。这次转账凸显了Galaxy Digital在动态市场中管理大量区块链投资的战略资产管理。直接影响通常与Coinbase等交易所的流动性增加有关。然而，由于交易量可能波动，影响程度仍不确定。市场热议围绕着Galaxy Digital可能进行大规模销售或战略重新定位。

尽管有大规模资金移动，但在主要链上论坛中尚未观察到Galaxy Digital领导层或重要外部利益相关者的官方评论。

Solana价格走势中的38.4亿美元日交易量

你知道吗？ 机构投资者的大规模存款通常预示着资产价格即将出现波动，增加了市场紧张情绪。

根据CoinMarketCap记录，Solana (SOL)价格为207.55美元，市值约为1124.7亿美元，占市场份额的2.93%。24小时交易量变化25.66%，总计38.4亿美元。SOL价格走势显示过去一天上涨3.65%，30天内显著增长16.70%，CoinMarketCap于2025年9月7日23:09 UTC更新数据。

Solana(SOL)，日线图，截图于2025年9月7日23:09 UTC的CoinMarketCap。来源：CoinMarketCap

市场分析师指出，历史交易模式表明，大量资产存款预示着动荡的交易环节。Coincu研究表明可能出现市场修正反应，其中监管关注和技术审慎可能会缓和Galaxy Digital行动带来的波动影响。

免责声明：本网站提供的信息仅作为一般市场评论，不构成投资建议。我们鼓励您在投资前进行自己的研究。

来源：https://coincu.com/markets/galaxy-digital-sol-deposits/

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

您可能也会喜欢

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

一位知名的交易所交易基金专家表示，随着华盛顿采取行动结束有史以来最长的联邦政府停摆，以及多只基金出现在存托信托与清算公司（DTCC）的"活跃和预发布"名单上，首批美国现货XRP ETF可能会在几天内亮相。"政府停摆结束 = 现货加密货币ETF闸门打开... 同时，可能[...]"
瑞波币
XRP$2.5183+8.32%
EXPERT MONEY
EXPERT$0.0005139+14.32%
FUND
FUND$0.01374--%
分享
Bitcoinist2025/11/10 22:00
11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

随着2025年进入最后一个季度，加密货币市场显示出强劲迹象。比特币保持稳定，交易者对山寨币持有日益乐观的态度。流动性正在回归，具有实际效用的项目再次成为焦点。虽然Solana（SOL）在快速DeFi交易方面继续领先，但一个新的竞争者Mutuum Finance（MUTM）正在吸引[...]这篇文章《11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM还是SOL？》首次发表于Blockonomi。
Solana
SOL$165.9+1.78%
RealLink
REAL$0.06901+0.96%
DeFi
DEFI$0.000853+6.62%
分享
Blockonomi2025/11/10 21:50
Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

TLDR 巴里克矿业批准增加5亿美元的股票回购计划，使授权总额达到15亿美元 该公司将季度基本股息提高25%至每股0.125美元 第三季度收入达到41.4亿美元，调整后每股收益为0.58美元 运营现金流达到24亿美元，自由现金[...] 这篇文章《巴里克矿业(B)股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%》首次发表于Blockonomi。
B
B$0.1525+9.85%
1
1$0.02903+18.20%
4
4$0.06279+1.83%
分享
Blockonomi2025/11/10 20:52

热门新闻

更多

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

亿万富翁迈克尔·塞勒的策略购买487个BTC，价值4990万美元，总计达到641,692个

快速阅读

更多

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

黄金每盎司多少钱？

加密货币价格

mc_price_img_alt

比特币

BTC

$105,054.08
$105,054.08$105,054.08

0.00%

mc_price_img_alt

以太坊

ETH

$3,519.37
$3,519.37$3,519.37

0.00%

mc_price_img_alt

瑞波币

XRP

$2.5377
$2.5377$2.5377

+0.34%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$166.17
$166.17$166.17

-0.07%

mc_price_img_alt

狗狗币

DOGE

$0.17949
$0.17949$0.17949

+0.14%