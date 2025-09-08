Galaxy Digital 将 935,000 SOL 转移至 Coinbase

要点： Galaxy Digital在Coinbase上存入935,000枚SOL，其中最近新增了175,000枚SOL。

大型机构SOL存款的潜在市场影响。

在38.4亿美元交易量中，Solana日价格上涨3.65%。

由CEO Michael Novogratz领导的Galaxy Digital已将价值约1.91亿美元的935,000枚SOL代币转移至Coinbase，其中包括最近存入的175,000枚SOL。

这笔大额转账可能预示着潜在的抛售活动，可能对Solana的市场价格施加下行压力，并影响整体加密货币市场动态。

Galaxy Digital在Coinbase上存入价值1.91亿美元的SOL

Galaxy Digital的显著存款包括向Coinbase存入935,000枚SOL，其中最近新增了175,000枚SOL。这些动向最先由Lookonchain的链上监测报告。这次转账凸显了Galaxy Digital在动态市场中管理大量区块链投资的战略资产管理。直接影响通常与Coinbase等交易所的流动性增加有关。然而，由于交易量可能波动，影响程度仍不确定。市场热议围绕着Galaxy Digital可能进行大规模销售或战略重新定位。

尽管有大规模资金移动，但在主要链上论坛中尚未观察到Galaxy Digital领导层或重要外部利益相关者的官方评论。

Solana价格走势中的38.4亿美元日交易量

你知道吗？ 机构投资者的大规模存款通常预示着资产价格即将出现波动，增加了市场紧张情绪。

根据CoinMarketCap记录，Solana (SOL)价格为207.55美元，市值约为1124.7亿美元，占市场份额的2.93%。24小时交易量变化25.66%，总计38.4亿美元。SOL价格走势显示过去一天上涨3.65%，30天内显著增长16.70%，CoinMarketCap于2025年9月7日23:09 UTC更新数据。

Solana(SOL)，日线图，截图于2025年9月7日23:09 UTC的CoinMarketCap。来源：CoinMarketCap

市场分析师指出，历史交易模式表明，大量资产存款预示着动荡的交易环节。Coincu研究表明可能出现市场修正反应，其中监管关注和技术审慎可能会缓和Galaxy Digital行动带来的波动影响。