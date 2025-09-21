交易所DEX+
加密货币新闻 2025年9月21日 | 11:10 加密货币市场总是在已建立的参与者和下一个大事件之间分裂。现在，XRP价格再次成为头条新闻，但它不是人们关注的唯一代币。一个新的挑战者，Layer Brett，正在推入聚光灯下。作为以太坊Layer 2项目构建，这个迷因代币带来了病毒式的能量和真正的区块链速度。其加密货币预售价格仅为$0.0058，已经吸引了超过$38m。回顾XRP的历史与Layer Brett的新起点 XRP已经存在多年，在2018年达到$3.84的历史最高点，之后由于诉讼和监管变化而经历波动。最近，XRP价格变得更加稳定（约$3.00），鲸鱼卖出压力减轻，一些分析师看到增长空间。相比之下，Layer Brett没有交易历史。这正是早期买家感到兴奋的原因。它是一个具有巨大上升潜力的白板。作为低市值加密货币宝石，LBRETT在公共交易所上市的炒作开始前提供了一个罕见的入场点。不同的技术，不同的目标 这两种代币再不同不过了。XRP在XRP Ledger上运行，支持跨境支付，甚至被巴西第一个链上信贷平台采用。其用例很明确：加速国际资金转账。另一方面，Layer Brett旨在使以太坊更快。它在链下处理交易，将燃气费降至几分钱，同时保持链上安全。这种效率为其质押生态系统提供动力，早期参与者可以锁定代币获得约670%的APY奖励。凭借100亿代币供应和透明分配，该系统为规模和社区奖励而建。市场情绪和社区焦点 机构玩家继续买入XRP，为持有者推出收益产品可能会吸引...

从 $3 到 $100？或者 Layer Brett 是 150 倍的替代品？

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/21 16:10
加密货币新闻
  • 2025年9月21日
  • |
  • 11:10

加密货币市场总是在已建立的主流币和下一个大热门之间分化。目前，XRP价格再次成为头条新闻，但它并不是人们关注的唯一代币。

一个新的挑战者，Layer Brett，正在进入聚光灯下。

作为以太坊Layer 2项目，这个迷因代币带来了病毒式的能量和真正的区块链速度。其加密货币预售价格仅为$0.0058，已经吸引了超过3800万美元的资金。

回顾XRP的历史与Layer Brett的新起点

XRP已经存在多年，在2018年达到了$3.84的历史最高点，之后因为诉讼和监管变化而经历了波动。最近，XRP价格变得更加稳定（约$3.00），鲸鱼抛售压力减轻，一些分析师看到了增长空间。

相比之下，Layer Brett没有交易历史。这正是早期买家感到兴奋的原因。它是一张白纸，具有巨大的上涨潜力。作为一个低市值的加密货币宝石，LBRETT在公开交易所上市的炒作开始前提供了一个难得的入场点。

不同的技术，不同的目标

这两种代币不能再有更大的差异。XRP运行在XRP Ledger上，支持跨境支付，甚至被巴西第一个链上信用平台采用。它的用例很明确：加速国际资金转账。

另一方面，Layer Brett的设计目的是使以太坊更快。它在链下处理交易，将燃气费降低到几分钱，同时保持链上安全。

这种效率推动了其质押生态系统，早期参与者可以锁定代币获得约670%的年化收益率。凭借100亿代币供应量和透明的分配，该系统既为规模化又为社区奖励而建。

市场情绪和社区焦点

机构玩家继续买入XRP，为持有者推出收益产品可能会吸引更多零售需求。这使得当前XRP价格前景谨慎乐观。

但在XRP稳步增长的同时，Layer Brett正在以速度和迷因驱动的炒作建设。团队正在以强大的激励措施支持它，包括100万美元的赠品，以推动社区增长。随着其加密货币预售激增，LBRETT正在成为2025年最佳迷因币之一。

稳定预售与图表驱动交易

技术分析师每天解析XRP价格，寻找突破$3及以上的迹象。一些看涨者甚至提出了$100的想法，尽管这需要大规模采用。

对于Layer Brett，分析更简单。其预售价格$0.0058在发布前是固定的。这意味着早期买家避免短期波动，而质押和奖励吸引长期持有者。已筹集超过380万美元显示出强烈的早期信心。

Layer Brett能从这里增长150倍吗？

这个数学计算很诱人。从$0.0058开始，即使是适度的增长也能带来改变生活的倍数。如果它能捕获流入迷因币项目、DeFi币和layer 2加密项目的资金的一小部分，100倍甚至150倍的收益都在可及范围内。

同时，XRP价格可能会继续缓慢上涨，但收益的速度和规模永远无法与Layer Brett这样的预售相匹配。

结论

在XRP和Layer Brett之间选择取决于你的策略。XRP是更安全的选择，有多年的采用和企业合作伙伴关系支持。但LBRETT是一张王牌，提供迷因能量和真正的layer 2区块链实用性。

其加密货币预售现已开始，质押奖励仍然很高，早期购买的窗口不会永远开放。

Layer Brett仍在预售中，但不会太久。如果你正在寻找下一个100倍的山寨币，这可能是你的机会。

网站：https://layerbrett.com

Telegram：https://t.me/layerbrett

X：(1) Layer Brett (@LayerBrett) / X

本出版物为赞助内容。Coindoo不认可或承担本页面上的内容、准确性、质量、广告、产品或任何其他材料的责任。鼓励读者在进行任何与加密货币相关的行动之前进行自己的研究。Coindoo不会直接或间接对使用或依赖任何提及的内容、商品或服务所导致的损害或损失负责。始终进行自己的研究。

作者

Krasimir Rusev是一位拥有多年报道加密货币和金融市场经验的记者。他专注于数字资产的分析、新闻和预测，为读者提供关于最新市场趋势的深入可靠信息。他的专业知识和专业精神使他成为投资者、交易者以及任何关注加密世界动态的人的宝贵信息来源。

来源：https://coindoo.com/xrp-price-forecast-from-3-to-100-or-is-layer-brett-the-150x-alternative/

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

