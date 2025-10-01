交易所DEX+
四家制药公司将重心从药物开发转向加密资产

作者：Coincentral
2025/10/01 04:04
摘要

  • Helius Medical Technologies更名为Solana Company，专注于SOL代币。
  • MEI Pharma转型为Lite Strategy，持有价值超过1亿美元的Litecoin资产。
  • TNF Pharmaceuticals更名为Q/C Technologies后，现专注于加密货币基础设施。
  • Kindly MD与Nakamoto Holdings合并，创建以Bitcoin为中心的财库。

在一项令人惊讶的举措中，四家制药公司最近将重点从开发新药转向获取数字资产。这些公司在药物开发核心业务面临挑战的情况下，现在将加密货币视为增长途径。最显著的转型之一是Helius Medical Technologies，该公司已更名为Solana Company。该公司现在专注于构建以Solana区块链为中心的数字资产财库(DAT)。

Helius Medical Technologies更名为Solana Company

Helius Medical Technologies曾是一家专注于治疗神经系统疾病的神经技术公司，是最新做出这一转变的公司。该公司已正式更名为Solana Company，标志着其新战略。该公司现计划专注于积累数字资产，特别是Solana的原生代币SOL。

在最近的一项举措中，Helius筹集了5亿美元用于资助这一战略，该战略涉及购买和持有SOL代币。该公司还与Solana基金会签署了一份无约束力的意向书，承诺在Solana网络上进行所有区块链操作。作为该协议的一部分，Helius可以从基金会以折扣价购买SOL。该战略还旨在利用Solana的收益机制，最大化其加密货币持有的回报。

从制药业转向加密货币的焦点转变

Helius并非唯一转向加密货币的医疗保健公司。其他制药和医疗保健公司在最近几个月也进行了类似的转型。这些公司在发展药物开发管线方面面临困难，并寻求新的收入生成方式。

例如，TNF Pharmaceuticals，这家曾经是临床阶段研究公司，已更名为Q/C Technologies。这一新焦点旨在利用量子级计算技术开发加密货币基础设施。该公司已明确表示，现在将优先考虑与加密货币相关的计划，而非其之前的制药目标。

Lite Strategy和Litecoin的采用

另一个例子是MEI Pharma，该公司也已从最初专注于肿瘤药物开发转向其他领域。该公司更名为Lite Strategy，并将其主要财库转向Litecoin。

这一决定是在2023年的合并尝试失败和2024年的战略审查之后做出的。在Litecoin创始人Charlie Lee的指导下，MEI Pharma现在持有价值超过1亿美元的Litecoin。这一转变旨在提供对加密货币的合规接触，同时通过其财库战略寻求增长。

Kindly MD的Bitcoin财库战略

除了这些公司外，区域医疗保健提供商Kindly MD也与专注于Bitcoin的控股公司Nakamoto Holdings合并。尽管保留了原名，Kindly MD现在已将其主要使命与加密货币保持一致。

该公司旨在建立一个机构级别的Bitcoin财库，长期目标是获取一百万个BTC。这一转变代表了医疗保健行业的一个增长趋势，即公司越来越依赖加密货币作为管理其金融资产的方式。

这些举措表明，更多制药公司正将数字资产视为产生回报的方式，这与已被证明具有挑战性的传统制药开发模式形成鲜明对比。随着数字资产领域的持续增长，医疗保健和制药行业的更多公司可能会效仿，将重点从药物开发转向加密货币投资。

这篇文章《四家制药公司将重点从药物开发转向加密资产》首次发表于CoinCentral。

