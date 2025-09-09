若要持续上涨，纽元必须先收于0.5930上方 – 大华银行集团

新西兰元（NZD）不太可能继续上涨，更有可能在0.5855和0.5915之间区间交易。从长远来看，要持续上涨，新西兰元必须首先收于0.5930以上，大华银行集团外汇分析师郭思良和谢彼得指出。

新西兰元/美元更可能进行区间交易

24小时观点："尽管新西兰元上周五大幅上涨至0.5917的高点，但随后从高点回落并收于0.5892。这种快速上涨似乎已经过度伸展，新西兰元今天不太可能继续上涨，而更可能在0.5855和0.5915之间区间交易。"

1-3周观点："在我们上周三（9月3日，现价0.5855）的最新更新中，我们表示'我们采取中性立场，预计新西兰元将在0.5800/0.5900范围内交易。'尽管新西兰元周五突破了该范围并达到0.5917的高点，但上行动能的增加尚不足以表明持续上涨。要持续上涨，新西兰元必须首先收于0.5930以上。只要新西兰元保持在'强支撑'水平（现在为0.5840）以上，新西兰元收于0.5930以上的可能性将保持不变。"