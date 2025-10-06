报告称足球恐怖惊悚片《HIM》本周将登陆流媒体平台

角魔狂热者 (Maurice Greene) 和 Cam (Tyriq Withers) 在《他》中 环球影业

《他》(HIM), 制片人 Jordan Peele 的足球主题恐怖惊悚片，由 Marlon Wayans 和 Tyriq Withers 主演，据报道本周将登陆数字流媒体平台。

该片被评为 R 级，《他》于 9 月 19 日在影院上映。影片的官方简介是："《他》由前大学外接手 Withers（《我知道你去年夏天干了什么》）饰演 Cameron Cade，一位新星四分卫，他将自己的生活和身份都奉献给了足球。在职业足球年度选秀大会前夕，Cam 遭到一名精神失常的粉丝袭击，导致他可能因脑部创伤而结束职业生涯。

福布斯狗狗主演的恐怖电影《好孩子》何时上线流媒体？

"就在一切似乎都失去希望的时候，Cam 获得了一线生机，他的偶像 Isaiah White (Marlon Wayans)，一位传奇的八次冠军四分卫和文化巨星，提出在 Isaiah 与他的名人网红妻子 Elsie White (Julia Fox) 共同拥有的隔离庄园中训练 Cam。但随着 Cam 的训练加速，Isaiah 的魅力开始变质为更黑暗的东西，将他的门徒带入一个令人迷失方向的兔子洞，这可能会让他付出比预期更大的代价。"

根据《何时观看》报道，《他》预计将于 10 月 7 日星期二通过付费视频点播服务在数字流媒体平台上发布。虽然该流媒体追踪器的 PVOD 报告通常准确无误，但《何时观看》指出，《他》的数字发布日期尚未被影片的制片厂环球影业宣布或确认，因此可能会有所变动。

福布斯《漫长的步行》确定流媒体上线日期，报道称

当《他》在 PVOD 上线时，它将在多个数字平台上可用，包括 Apple TV、Fandango at Home、Prime Video 和 YouTube。Prime Video 目前已将《他》列为预购价格为 $24.99 的影片，这也是该片的购买价格。由于新的数字租赁价格通常比购买价格低 $5，观众可以预期该片将以 $19.99 的价格提供 48 小时的租赁期。

免责声明：下方的"《他》"预告片包含暴力画面。

观众和评论家如何评价《他》？

截至目前，《他》在国内票房收入为 2340 万美元，国际票房为 170 万美元，全球票房总计 2510 万美元。根据《数字》报道，该片的制作预算为 2700 万美元，不包括印刷和广告成本。

《他》在烂番茄上基于 194 条评论获得了 31% 的"烂"评分。烂番茄评论家共识认为："在进入红区之前就已经失误，《他》虽然风格十足，但却因新手级的执行而搞砸了其有前途的构思。"

福布斯这是 Netflix 的《怪物：Ed Gein 的故事》演员阵容

这部恐怖惊悚片在烂番茄的爆米花指数上也获得了 58% 的"烂"分，基于 1000 多个经过验证的用户评分。烂番茄观众对该片的总结是："酷炫的想法并不总是能融合成强有力的叙事，虽然《他》以视觉华丽和大胆的象征手法全力冲击，但尽管有其引人入胜的社会评论，最终还是未能达到电影的触地得分。"

由 Justin Tipping 执导的《他》——其他演员包括 Tim Heidecker、Jim Jefferies、MMA 重量级拳手 Maurice Greene 以及嘻哈明星 Guapdad 4000 和 Tierra Whack——预计将于周二登陆 PVOD 平台。

福布斯根据烂番茄评分，2025 年迄今为止的十大恐怖电影