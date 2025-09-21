交易所DEX+
Finary 获得 €2500万资金以增强加密货币整合

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/21 18:12
要点：
  • Finary获得由PayPal Ventures领投的2500万欧元B轮融资，增强加密货币产品。
  • 进一步将BTC、ETH和山寨币整合到其平台中。
  • 60万用户受益于扩展的金融工具和AI功能。

总部位于巴黎的金融科技初创公司Finary获得了2500万欧元的B轮融资，由PayPal Ventures领投，将加密货币投资能力整合到其财富管理服务中。

这笔资金使Finary能够扩大欧洲业务，增强其加密货币组合，并在财富管理中利用AI工具，有可能增加加密货币市场参与度。

Finary获得2500万欧元用于增强欧洲加密货币采用

Finary完成2500万欧元B轮融资标志着其金融旅程的重大进展，得到了PayPal Ventures和其他机构的战略投资支持。该初创公司的创始人Mounir LaggouneJulien Blancher，致力于提供更具包容性的财富管理服务，特别是通过增强数字资产整合。这一融资计划表明了对改进加密货币投资选项的坚定承诺，为欧洲用户提供更广泛的金融准入和包容性铺平了道路。

这笔资金的影响推进了Finary发展业务和增强AI驱动的财富管理工具的能力，包括整合BTC、ETH和精选山寨币等加密货币投资。该计划旨在扩大其用户群可用的金融工具，现已增长至超过60万。通过提供更广泛的顶级加密货币资产访问，Finary增强了零售和私人财富管理投资组合。

市场反应显示专家认可PayPal Ventures对金融科技-加密货币融合的战略兴趣。来自PayPal Ventures合伙人Ian的引述强调了他们对财务健康的承诺，称"PayPal处于强大的转折点"。这凸显了市场观点，即Finary的融资轮可能促进加密货币在财富管理平台上的采用和使用的实质性增长。

加密工具在强劲市场支持下蓄势待发

你知道吗？ PayPal在2020年的加密货币整合引发了BTC和ETH等数字资产流动性的增加，展示了与Finary当前努力类似的主要金融科技扩张带来的一致增长模式。

以太坊(ETH)保持5396.5亿美元的市值，根据CoinMarketCap贡献了13.36%的市场主导地位。其当前价格为4,470.87美元，24小时交易量下降至180.2亿美元，下降了33.12%。

以太坊(ETH)，日线图，2025年9月21日10:05 UTC在CoinMarketCap上的截图。来源：CoinMarketCap

Coincu的分析显示，ESMA和ECB对数字资产的监管支持与Finary的战略相符。专家预测，加密货币在受监管的欧洲财富管理平台上的增加整合将继续促进安全采用，推动零售和机构投资者的全面访问。这与更广泛的市场预期和数字资产增长与创新的历史趋势一致。

免责声明：本网站提供的信息仅作为一般市场评论，不构成投资建议。我们鼓励您在投资前进行自己的研究。

来源：https://coincu.com/news/finary-secures-funding-expands-crypto/

