Fidelity 在持续收益后扩大 BTC 和 ETH 持有量

富达投资增持了价值2.987亿美元的BTC。

它还增加了价值2.022亿美元的ETH持有量。

BTC价格和ETH价格在过去24小时内相对大幅上涨。

富达投资扩大了其比特币和以太坊代币的持有量。此举正值BTC价格和ETH价格开始保持积极走势之际。扩大持有量的总价值在执行各自交易时超过4亿美元。贝莱德最近增加了价值超过1.542亿美元的以太坊。这些举措也引发了对现货比特币ETF和现货以太坊ETF的乐观情绪。

富达投资增加BTC和ETH持有量

富达投资大幅增加了其当前持有的加密代币。据报道的第一笔交易是购入总价值约2.987亿美元的BTC。第二笔交易报告称，富达投资向其投资组合中增加了价值约2.022亿美元的ETH。这被视为基于持续收益支持的积累行为。

有趣的是，现货比特币ETF和现货以太坊ETF在2025年9月29日分别录得5.18亿美元和5.469亿美元的资金流入。这些资金的流入发生在两种ETF都录得重大流入的一周之后。

BTC价格和ETH价格走势

富达投资扩大BTC和ETH持有量之际，正值BTC价格和ETH价格呈上升趋势。首先，比特币代币在过去24小时内上涨了0.7%，交易价格为112,884.02美元。

BTC价格早前曾突破114,500美元的里程碑。虽然当前价格相对下跌，但这种积累引发了人们对更多上涨行情即将到来的预期。

ETH价格在过去24小时内上涨了0.59%，交易价格为4,153.08美元。它曾短暂突破4,225美元，但此后价格略有下跌。

预计BTC价格在未来30天内将在119,447美元左右交易。同样，ETH价格在同一时间段内可能达到4,622.62美元的交易价值。同时重要的是要记住，加密货币市场波动性很大，价格在此期间或期末可能会有所不同。

贝莱德增持ETH

在富达投资之前，据报道贝莱德向其投资组合中增加了以太坊代币。根据Whale Insider的报告，贝莱德增加了约1.542亿美元的ETH。这笔交易是在富达投资出售价值超过7,500万美元的BTC几天后执行的。

ETH价格目前在过去7天和30天内分别下跌了0.81%和6.61%。这种下跌趋势创造了一个缺口，富达投资可能正在探索在上升趋势成为新模式之前填补这一缺口。

本文内容既不是加密货币交易和投资的建议，也不是推荐。

