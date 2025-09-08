美联储降息希望上升：比特币价格未跟随

欢迎阅读亚太晨报—您的加密货币市场发展必备摘要，涵盖了影响区域市场和全球情绪的隔夜动态。周一版是上周的总结和本周的预测，由Paul Kim为您带来。泡一杯绿茶，关注此空间。

随着美国就业报告疲软，市场再次预期今年将有三次利率下调。美国主要股指上涨，但比特币价格反应相对平淡。

就业报告恶化，推动降息押注

上周，比特币(BTC)上涨2.72%，Solana(SOL)上涨2.64%。然而，以太坊(ETH)表现不佳，同期下跌2.07%。

上周风险资产市场最受关注的事件是周五发布的美国8月非农就业报告(NFP)。这一关键指标可能对美国利率和整体市场流动性产生重大影响。

早些时候，7月份仅新增73,000个就业岗位的意外低NFP数据引发了经济危机的担忧。这些担忧促使美国财政部长Scott Bessent建议今年降息100个基点，这帮助推动比特币创下123,000美元的新历史高点。

8月数据证明比7月更弱，仅增加22,000个非农就业岗位。此外，对6月数据的修正显示减少了13,000个就业岗位，这是自2021年以来的最差表现。

失业率也从上月上升0.1%至4.3%。虽然从历史标准来看，4.3%不是危机水平，但就业增长的急剧放缓令人担忧。这表明劳动力市场可能处于转折点，并可能迅速恶化。

根据FedWatch工具，对糟糕数据的反应使今年美联储三次降息的可能性再次增加。比特币价格迅速反弹至113,000美元水平。

然而，比特币未能保持涨势。人工智能相关股票下跌导致纳斯达克指数下跌，这拖累比特币价格回落至110,000美元低位。Strategy(MSTR)未能被纳入标普500指数后，也出现了一波失望情绪。

美国现货ETF市场此前在不确定时期支撑比特币价格，但也表现疲软。周五，约1.601亿美元从BTC现货ETF市场流出，其中贝莱德的IBIT出现6,320万美元流出—这是10天来的首次。

以太坊的困境凸显市场疲软

以太坊的情况更糟。周价格趋势显示其面临越来越大的下行压力。其最大增长引擎现货ETF市场仅上周就净流出超过7.8亿美元，包括美国就业报告发布当天周五的大规模流出4.4671亿美元。

以太坊价格一直相对坚挺，可能是由于数字资产财政部(DAT)公司持续买入。持有大量ETH的上市公司，如Bitmine(152,300 ETH)、SharpLink Gaming(39,000 ETH)和The Ether Machine(150,000 ETH)，继续积累。

最终，美国就业数据恶化，降息预期增长。然而，加密货币价格未能出现显著或持续的反弹。

虽然除ETH外的主要山寨币表现出相对强劲的反弹，但如果比特币价格无法保持，它们的涨幅可能会受限。这使得本周市场方向至关重要。

8月CPI和PPI会引发BTC反弹吗？

美国本周将发布两份关键通胀报告：生产者价格指数(PPI)和消费者价格指数(CPI)。

预计周三发布的8月PPI环比上涨0.3%。上个月，高于预期的0.9%的PPI读数冷却了降息预期，这是比特币价格从120,000美元区间跌至110,000美元低位的关键原因。

经济学家预计周四CPI同比增长2.9%。核心CPI应上涨3.1%，较上月数据略有上升。周四公布的每周失业金申请是另一个需要关注的指标。

如果这些通胀数据没有显著超出预期，降息希望将更加强烈。美国风险资产的反弹可能为比特币和以太坊提供所需动力。希望投资者本周能获利。