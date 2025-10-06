交易所
Fartcoin 成功守住了 $0.7 的支撑位，因为鲸鱼们纷纷跳入市场抄底。Fartcoin 成功守住了 $0.7 的支撑位，因为鲸鱼们纷纷跳入市场抄底。
MEXC 交易所
/
加密货币新闻
/
Fartcoin的涨势可能才刚刚开始 - 这就是原因
/
作者：Coinstats
2025/10/06 09:00
FARTCOIN
$0.33086
+6.45%
MAY
$0.02769
+0.58%
HERE
$0.000119
--%
WHY
$0.00000002282
-4.07%
随着鲸鱼跳入积累下跌，Fartcoin成功守住了0.7美元的支撑位。
