Faraday Future 将 Qualigen 转型为加密平台 CXC10

要点： 法拉第未来的4100万美元投资将Qualigen Therapeutics转变为CXC10。

转型整合了主要的Web3组件和基础设施。

法拉第未来获得CXC10 62%的股权。

法拉第未来（纳斯达克股票代码：FFAI）宣布投资4100万美元，将Qualigen Therapeutics（纳斯达克股票代码：QLGN）转变为CXC10，这是一个加密货币和Web3平台，与主要Web3支持者合作。

这一转变标志着法拉第未来从电动汽车转向数字金融，可能影响市场动态并改变加密资产指数。

法拉第未来4100万美元的举措改变加密货币格局

在纳斯达克上市的法拉第未来（FFAI）将通过PIPE交易投资4100万美元，将Qualigen Therapeutics转变为CXC10。这一操作将CXC10定位为一个加密货币和Web3商业平台，其宏大目标包括推出C10 ETF和国库券。CXC10旨在建立包括指数产品和数字金融桥梁在内的基础设施。

法拉第未来和贾跃亭，以及区块链和机构支持者如SIGN基金会，将控制CXC10约62%的股权。这项投资将增加高层领导，贾跃亭担任首席顾问，王杰瑞成为联合首席执行官。这一决定突显了在通过主动/被动国库分配维持市场稳定的同时，对多元化投资渠道的更多关注。

市场观察人士注意到法拉第未来在不断发展的金融格局中转向加密货币领域所获得的战略优势。像SIGN基金会这样的机构投资者所表现出的准备态度，强化了随着Web3生态系统不断成熟对长期回报的信心。利益相关者的鼓励性评论突显了预期的协同效应和潜在的财务收益。

比特币趋势与不断扩展的加密货币基础设施

你知道吗？ CXC10转变为Web3加密平台的过程与生物技术和科技领域之前的企业转型相似，这些转型导致了投资者兴趣增加和资产波动性提高。

根据CoinMarketCap的数据，比特币（BTC）目前交易价格为115,775.75美元，市值为2.31万亿美元，占加密货币市场的56.97%。尽管24小时交易量下降了37.30%，但比特币在同一时期上涨了2.03%。BTC供应量接近其2100万的上限，反映了稳定的需求。

比特币(BTC)，日线图，截图于2025年9月21日06:05 UTC的CoinMarketCap。来源：CoinMarketCap

Coincu研究团队预计随着加密指数的巩固，潜在增长可期。不同地区的监管框架可能会对这些平台构成挑战，但数字金融领域内的合作伙伴关系为扩张形成了坚实的基础。通过与不断发展的技术保持一致，更广泛的金融市场正准备进行转型。