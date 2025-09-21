交易所DEX+
法拉第未来将Qualigen转变为加密平台CXC10的帖子出现在BitcoinEthereumNews.com上。要点：法拉第未来4100万美元的投资将Qualigen Therapeutics转变为CXC10。转型整合了主要的Web3组件和基础设施。法拉第未来获得CXC10 62%的股权。法拉第未来（纳斯达克：FFAI）宣布投资4100万美元，将Qualigen Therapeutics（纳斯达克：QLGN）转变为CXC10，一个加密和Web3平台，与主要Web3支持者合作。这一转变标志着法拉第未来从电动汽车转向数字金融，可能影响市场动态并撼动加密资产指数。 法拉第未来4100万美元的举措改变加密景观 法拉第未来，在纳斯达克上市为FFAI，将通过PIPE交易投资4100万美元，将Qualigen Therapeutics转变为CXC10。这一操作将CXC10定位为一个加密和Web3商业平台，拥有广泛的目标，如推出C10 ETF和国库。CXC10旨在建立包括指数产品和数字金融桥梁在内的基础设施。法拉第未来和贾跃亭，以及区块链和机构支持者如SIGN基金会，将控制CXC10约62%的股权。这项投资将增加高层领导，贾跃亭担任首席顾问，王杰瑞成为联合首席执行官。这一决定突显了在通过主动/被动国库分配维持市场稳定的同时，增加对投资渠道多样化的关注。 市场观察家注意到，法拉第未来在不断发展的金融格局中转向加密空间获得了战略优势。SIGN基金会等机构投资者表现出的准备态度，随着Web3生态系统的不断成熟，增强了对长期回报的信心。利益相关者的鼓励性评论突显了预期的协同效应和潜在的财务收益。 "我们很高兴领导这项战略投资并转向Web3领域，利用我们的能力创建一流的加密资产指数。" — Jerry Wang，CXC10联合首席执行官 比特币趋势在扩展加密基础设施中 你知道吗？CXC10转变为Web3加密平台的做法与生物技术和科技领域之前的企业转型相似，这导致了...

Faraday Future 将 Qualigen 转型为加密平台 CXC10

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/21 14:12
要点：
  • 法拉第未来的4100万美元投资将Qualigen Therapeutics转变为CXC10。
  • 转型整合了主要的Web3组件和基础设施。
  • 法拉第未来获得CXC10 62%的股权。

法拉第未来（纳斯达克股票代码：FFAI）宣布投资4100万美元，将Qualigen Therapeutics（纳斯达克股票代码：QLGN）转变为CXC10，这是一个加密货币和Web3平台，与主要Web3支持者合作。

这一转变标志着法拉第未来从电动汽车转向数字金融，可能影响市场动态并改变加密资产指数。

法拉第未来4100万美元的举措改变加密货币格局

在纳斯达克上市的法拉第未来（FFAI）将通过PIPE交易投资4100万美元，将Qualigen Therapeutics转变为CXC10。这一操作将CXC10定位为一个加密货币和Web3商业平台，其宏大目标包括推出C10 ETF和国库券。CXC10旨在建立包括指数产品和数字金融桥梁在内的基础设施。

法拉第未来和贾跃亭，以及区块链和机构支持者如SIGN基金会，将控制CXC10约62%的股权。这项投资将增加高层领导，贾跃亭担任首席顾问，王杰瑞成为联合首席执行官。这一决定突显了在通过主动/被动国库分配维持市场稳定的同时，对多元化投资渠道的更多关注。

市场观察人士注意到法拉第未来在不断发展的金融格局中转向加密货币领域所获得的战略优势。像SIGN基金会这样的机构投资者所表现出的准备态度，强化了随着Web3生态系统不断成熟对长期回报的信心。利益相关者的鼓励性评论突显了预期的协同效应和潜在的财务收益。

比特币趋势与不断扩展的加密货币基础设施

你知道吗？ CXC10转变为Web3加密平台的过程与生物技术和科技领域之前的企业转型相似，这些转型导致了投资者兴趣增加和资产波动性提高。

根据CoinMarketCap的数据，比特币（BTC）目前交易价格为115,775.75美元，市值为2.31万亿美元，占加密货币市场的56.97%。尽管24小时交易量下降了37.30%，但比特币在同一时期上涨了2.03%。BTC供应量接近其2100万的上限，反映了稳定的需求。

比特币(BTC)，日线图，截图于2025年9月21日06:05 UTC的CoinMarketCap。来源：CoinMarketCap

Coincu研究团队预计随着加密指数的巩固，潜在增长可期。不同地区的监管框架可能会对这些平台构成挑战，但数字金融领域内的合作伙伴关系为扩张形成了坚实的基础。通过与不断发展的技术保持一致，更广泛的金融市场正准备进行转型。

免责声明：本网站提供的信息仅作为一般市场评论，不构成投资建议。我们鼓励您在投资前进行自己的研究。

来源：https://coincu.com/nfts-news/faraday-future-invests-in-cxc10/

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

一位知名的交易所交易基金专家表示，随着华盛顿采取行动结束有史以来最长的联邦政府停摆，以及多只基金出现在存托信托与清算公司（DTCC）的"活跃和预发布"名单上，首批美国现货XRP ETF可能会在几天内亮相。"政府停摆结束 = 现货加密货币ETF闸门打开... 同时，可能[...]"
Bitcoinist2025/11/10 22:00
11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

随着2025年进入最后一个季度，加密货币市场显示出强劲迹象。比特币保持稳定，交易者对山寨币持有日益乐观的态度。流动性正在回归，具有实际效用的项目再次成为焦点。虽然Solana（SOL）在快速DeFi交易方面继续领先，但一个新的竞争者Mutuum Finance（MUTM）正在吸引[...]这篇文章《11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM还是SOL？》首次发表于Blockonomi。
Blockonomi2025/11/10 21:50
Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

TLDR 巴里克矿业批准增加5亿美元的股票回购计划，使授权总额达到15亿美元 该公司将季度基本股息提高25%至每股0.125美元 第三季度收入达到41.4亿美元，调整后每股收益为0.58美元 运营现金流达到24亿美元，自由现金[...] 这篇文章《巴里克矿业(B)股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%》首次发表于Blockonomi。
Blockonomi2025/11/10 20:52

