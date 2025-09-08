公允价值差距表明比特币价格将走高，但要警惕这次崩盘

比特币价格图表现在正显示出头肩顶形态，并有相当明确的未来走势计划。加上目前存在一个未填补的公允价值缺口(FVG)，且很可能被填补。这为新一周比特币价格的走势提供了一个很好的参考。然而，随着阻力增加，也存在崩盘的可能性，这可能会给加密货币带来麻烦。

在$114,000填补公允价值缺口

加密货币分析师Xanrox透露，在上次崩盘后，第一个比特币公允价值缺口(FVG)出现在$114,000以上。这个缺口留下了一个流动性空洞，可能吸引更多买入，从而触发另一轮上涨。这个公允价值缺口也位于图表上已形成的头肩顶形态之上。

由于缺口仍然存在且更有可能被填补，这表明比特币价格可能会从这里开始首次上涨。这将使其一路攀升至$114,000，而这正是真正问题所在。这是因为在公允价值缺口上方正在积累大量阻力，一旦流动性被耗尽，这些阻力可能会被触发。

Xanrox进一步解释说，许多交易者已将止损订单设置在$114,000以上，这也增加了该水平的压力。因此，鲸鱼们将利用这个机会吸取所有流动性，然后开始推动比特币价格回落。

比特币价格处于崩盘边缘

一旦$114,000的公允价值缺口被填补，趋势的下一阶段将更加看跌。在这篇文章中，加密货币分析师预测价格将开始新一轮下跌。这将由流动性不足和头肩顶形态的完成所触发。

预计崩盘将比8月的当前局部低点更深，跌破$108,000的支撑位。在填补公允价值缺口后，超过10%的崩盘预计将使比特币在找到底部之前回落至$106,000。

Xanrox预计所有这些将在本月内发生，并引用了多个因素。"我们可能会看到一次大规模抛售，因为现在是9月，统计上这是比特币和股票市场表现最差的月份，"该分析师表示。

来源：https://www.newsbtc.com/news/bitcoin/fair-value-gap-bitcoin-price/