前瑞波高管解释为何XRP不是为散户交易者设计的

摘要

前瑞波（Ripple）高管Dilip Rao澄清，XRP的未来专注于机构采用而非零售交易。

Rao强调XRP被设计为由成熟金融机构使用的桥梁货币。

瑞波的策略旨在超越投机交易，通过机构投资者建立深度流动性。

Rao强调机构投资者在上一季度占XRP销售的大部分。

从零售到机构采用的转变是XRP在高交易量跨境金融交易中角色的关键。

瑞波（Ripple）前高管Dilip Rao明确表示，XRP的未来不在于零售投资者，而在于机构采用。他的声明引发了关于是个人交易者还是金融机构将推动加密货币发展的新讨论。Rao的言论表明，XRP的真正价值在于其作为银行和支付提供商的桥梁货币的角色。

XRP针对机构金融运作

在最近的全球伊斯兰经济峰会上的一个小组讨论中，John Squire分享了Dilip Rao关于XRP当前交易状态的评论视频。当被问及许多加密货币交易者寻求的快速收益时，Rao通过区分投机交易和机构使用作出了回应。

Rao强调，XRP目前的交易环境，拥有数百个交易所和大量浅层交易，并不是瑞波瞄准的市场。他承认零售交易帮助建立了初始市场，但强调其焦点现在正在转变。

这标志着从零售投机到机构采用的转变。

Rao的评论突显了瑞波发展迎合大规模金融运作市场的长期战略。该公司对XRP的愿景是作为批发桥梁货币，为金融机构促进跨境结算。瑞波的最终目标是用更高效和数字化的模式取代传统系统，以满足机构需求。

瑞波专注于XRP的机构采用

Rao的声明还解决了零售投机造成的噪音可能阻碍XRP真正潜力的担忧。他承认这种投机确实"制造了很多噪音"，但也明确表示这只是暂时的。瑞波的目标是超越个人交易的炒作，进入更稳定、由机构驱动的市场。

随着XRP从零售交易转向机构投资者，瑞波旨在建立可靠且深度的流动性池。这使得加密货币可用于高交易量、跨境金融交易。根据Rao的说法，瑞波的长期成功取决于将焦点从个人交易者转向机构参与者。

这篇文章《前瑞波高管解释为何XRP并非为零售交易者设计》首次发表于CoinCentral。