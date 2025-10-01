交易所DEX+
欧洲系统性风险委员会提议禁止多发行稳定币

作者：Coincentral
2025/10/01 05:06
  • ESRB 推动禁止欧盟和非欧盟公司发行的稳定币。
  • 欧洲中央银行警告非欧盟稳定币的监管漏洞。
  • 意大利官员强调多发行稳定币对欧盟金融稳定的风险。
  • 在全球稳定币影响力日益增长的担忧中，欧盟探索数字欧元。

欧洲系统性风险委员会(ESRB)最近的一项建议可能会导致对在欧盟内部和其他司法管辖区运营的公司发行的稳定币实施更严格的监管。这项提议呼吁禁止多发行稳定币，源于对欧盟金融系统稳定性的日益担忧以及对更强有力的加密货币监管的需求。虽然这一举措没有法律约束力，但可能促使地方当局对Circle和Paxos等发行商采取进一步行动。

ESRB建议禁止多发行稳定币

欧洲系统性风险委员会(ESRB)是一个旨在防止金融不稳定的欧盟机构，据报道已通过一项可能影响稳定币的建议。ESRB建议禁止欧盟和其他司法管辖区实体发行的稳定币。这一建议基于对此类货币可能对欧盟金融稳定构成风险的担忧。

尽管该建议没有法律约束力，但它在塑造未来监管决策方面具有重要影响。如果相关当局采纳这一建议，可能会限制主要稳定币发行商如Circle和Paxos的活动，这些公司在欧盟内外都有业务。由于这些公司参与发行USDC和Paxos Standard等稳定币，拟议中的禁令可能会显著影响它们在欧洲的业务。

对非欧盟实体发行稳定币的担忧日益增长

ESRB的建议是在欧洲顶级金融官员发出一系列警告之后提出的，特别是关于非欧盟实体发行的稳定币。欧洲中央银行行长克里斯蒂娜·拉加德此前强调了对加密资产建立全面监管框架的必要性。在最近的一次演讲中，拉加德指出，由欧盟以外的公司发行的稳定币代表着潜在的监管漏洞。

此外，意大利中央银行的官员也表达了类似的担忧，称多发行稳定币对欧盟内部的金融稳定构成风险。这些由在多个司法管辖区运营的公司发行的稳定币，可能使监管机构难以确保适当的监督并防止对欧洲金融系统的潜在风险。这种日益增长的不安促使ESRB推动采取更严格的措施，包括可能禁止此类稳定币。

关于建议法律可执行性的不确定性

尽管ESRB的建议引起了关注，但关于它是否会导致欧盟法律的任何即时变化仍存在不确定性。由于该机构的建议没有法律约束力，各成员国需自行决定如何对其采取行动。这引发了关于该建议是否会转化为实际法律行动或仅仅保持为非约束性建议的问题。

欧盟立法者和金融监管机构需要评估该建议并决定是否需要进一步行动。虽然ESRB的建议可能会影响地方当局，但它是否会促使稳定币监管发生重大变化，或者欧盟是否会寻求其他形式的加密货币监管，仍有待观察。

在稳定币担忧中欧盟探索数字欧元

随着围绕稳定币的辩论继续，欧盟也在推进其数字欧元计划。关于可能推出中央银行数字货币(CBDC)的讨论自2021年以来一直在进行。欧洲中央银行执行委员会成员皮耶罗·奇波洛内最近表示，欧盟成员国可能会在今年年底前就数字欧元达成决定。

数字欧元旨在提供一种安全、可靠且普遍可访问的数字货币形式，作为实体现金的补充。它旨在加强欧洲在数字时代的金融韧性。

如果获得批准，数字欧元可能会在2029年推出，这将标志着欧盟在监管数字货币的同时确保其金融系统稳定性的重要一步。引入这种货币还可以为欧盟外公司发行的私人稳定币日益增长的影响力提供平衡。

