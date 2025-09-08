欧盟准备第19轮制裁方案，针对俄罗斯金融

要点： 欧盟正在制定针对俄罗斯银行、能源公司和加密货币领域的制裁措施。

新措施包括扩大限制并引入金融限制，与美国代表协调。

这些制裁旨在限制俄罗斯进入国际市场的机会，重点是金融孤立。

欧盟计划实施其第19轮制裁措施，针对俄罗斯金融领域，包括银行和加密货币交易所，预计本周将在华盛顿讨论中与美国协调行动。

这一制裁措施将进一步限制俄罗斯的金融活动，可能影响全球市场，特别是加密货币交易所，这发生在持续的地缘政治紧张局势中。

历史趋势和当前以太坊市场数据

根据CoinMarketCap的数据，以太坊(ETH)目前价格为4,296.99美元，市值为5,186.7亿美元。市场占有率为13.52%，24小时交易量为209亿美元，反映了12.58%的变化。当前流通供应量约为1.2071亿。

Coincu研究团队的见解强调了对金融系统的潜在影响，包括对俄罗斯进一步的金融孤立，尽管由于加密货币的去中心化性质，技术影响仍然有限。合规要求可能仍面临加强。

市场数据和专家见解

你知道吗？ 欧盟第17轮和第18轮制裁先前导致禁止金融信息服务和制裁石油货物，为即将到来的第19轮制裁奠定了先例。

以太坊(ETH)，日线图，2025年9月8日07:08 UTC在CoinMarketCap上的截图。来源：CoinMarketCap

