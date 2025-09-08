交易所DEX+
欧盟准备第19轮制裁方案针对俄罗斯金融的帖子出现在BitcoinEthereumNews.com上。要点：欧盟正在制定针对俄罗斯银行、能源公司和加密货币领域的制裁。新措施包括扩大限制并引入金融限制，与美国代表协调。这些制裁旨在限制俄罗斯进入国际市场，重点是金融孤立。欧盟计划实施其第19轮制裁方案，针对俄罗斯金融部门，包括银行和加密货币交易所，预计本周将在华盛顿讨论中与美国协调。这一制裁方案将进一步限制俄罗斯的金融活动，可能影响全球市场，特别是加密货币交易所，这发生在持续的地缘政治紧张局势中。 历史趋势和当前以太坊市场数据 根据CoinMarketCap，以太坊(ETH)目前价格为$4,296.99，市值为$518.67亿。市场主导地位为13.52%，24小时交易量为$20.90亿，反映了12.58%的变化。当前流通供应量约为120.71百万。 Coincu研究团队的见解强调了对金融系统的潜在影响，包括俄罗斯进一步的金融孤立，尽管由于加密货币的去中心化性质，技术影响对加密货币仍然有限。合规要求可能仍面临加强。 让我非常明确。欧洲将继续对俄罗斯施压...我们已经采取了18轮制裁方案，我们正在制定第19轮。 — Arianna Podestà，欧盟委员会副首席发言人 市场数据和专家见解 你知道吗？欧盟第17和第18轮制裁先前导致禁止金融信息服务和制裁石油货物，为即将到来的第19轮方案设定了先例。 根据CoinMarketCap，以太坊(ETH)目前价格为$4,296.99，市值为$518.67亿。市场主导地位为13.52%，24小时交易量为$20.90亿，反映了12.58%的变化。当前流通供应量约为120.71百万。 以太坊(ETH)，日线图，在CoinMarketCap上的截图，UTC时间07:08...

欧盟准备第19轮制裁方案，针对俄罗斯金融

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 15:15
要点：
  • 欧盟正在制定针对俄罗斯银行、能源公司和加密货币领域的制裁措施。
  • 新措施包括扩大限制并引入金融限制，与美国代表协调。
  • 这些制裁旨在限制俄罗斯进入国际市场的机会，重点是金融孤立。

欧盟计划实施其第19轮制裁措施，针对俄罗斯金融领域，包括银行和加密货币交易所，预计本周将在华盛顿讨论中与美国协调行动。

这一制裁措施将进一步限制俄罗斯的金融活动，可能影响全球市场，特别是加密货币交易所，这发生在持续的地缘政治紧张局势中。

历史趋势和当前以太坊市场数据

根据CoinMarketCap的数据，以太坊(ETH)目前价格为4,296.99美元，市值为5,186.7亿美元。市场占有率为13.52%，24小时交易量为209亿美元，反映了12.58%的变化。当前流通供应量约为1.2071亿。

Coincu研究团队的见解强调了对金融系统的潜在影响，包括对俄罗斯进一步的金融孤立，尽管由于加密货币的去中心化性质，技术影响仍然有限。合规要求可能仍面临加强。

市场数据和专家见解

你知道吗？ 欧盟第17轮和第18轮制裁先前导致禁止金融信息服务和制裁石油货物，为即将到来的第19轮制裁奠定了先例。

根据CoinMarketCap的数据，以太坊(ETH)目前价格为4,296.99美元，市值为5,186.7亿美元。市场占有率为13.52%，24小时交易量为209亿美元，反映了12.58%的变化。当前流通供应量约为1.2071亿。

以太坊(ETH)，日线图，2025年9月8日07:08 UTC在CoinMarketCap上的截图。来源：CoinMarketCap

Coincu研究团队的见解强调了对金融系统的潜在影响，包括对俄罗斯进一步的金融孤立，尽管由于加密货币的去中心化性质，技术影响仍然有限。合规要求可能仍面临加强。

免责声明：本网站提供的信息仅作为一般市场评论，不构成投资建议。我们鼓励您在投资前进行自己的研究。

来源：https://coincu.com/news/eu-19th-sanctions-russia/

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

