欧盟财政部长们已接近就数字欧元框架达成共识。数字欧元将与商业银行货币并行运作，为消费者和企业提供安全的支付系统。财政部长们已同意给予欧盟官员对数字欧元的发行和每个[...]的数量有发言权。这篇文章《欧盟财政部长在持续辩论中为数字欧元设定路线图》首次发表于Blockonomi。

欧盟财政部长在持续辩论中为数字欧元制定路线图

作者：Blockonomi
2025/09/22 06:58
摘要

  • 欧盟财政部长们在数字欧元框架方面已接近达成共识
  • 数字欧元将与商业银行货币并行运作，为消费者和企业提供安全的支付系统
  • 财政部长们已同意赋予欧盟官员对数字欧元发行及每位居民可持有数量的发言权
  • 欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德强调了数字欧元对欧洲金融主权的政治重要性
  • 数字欧元的推出可能需要数年时间，欧洲议会将于今秋就该立法进行辩论

欧盟财政部长们已接近就数字欧元的推出达成共识。作为中央银行数字货币(CBDC)的数字欧元，旨在为美国主导的支付系统（如Visa和Mastercard）提供战略替代方案。

财政部长们最近在哥本哈根会面，讨论数字欧元在欧洲金融格局中的潜在角色。欧盟打算让数字欧元与商业银行货币并行运作，确保为消费者和商家提供稳健且安全的支付方式。然而，尽管取得了进展，该项目可能需要数年时间才能实施。

欧盟部长讨论数字欧元框架

在一次关键会议上，欧盟财政部长和欧洲中央银行(ECB)行长克里斯蒂娜·拉加德概述了数字欧元的框架。讨论集中在数字欧元如何补充现有商业银行货币，同时维持欧洲经济的稳定性。

数字欧元将允许消费者和企业使用基于欧元系统资产负债表发行的在线钱包。该系统旨在提供安全且便捷的支付手段。

财政部长与欧洲央行之间的最新协议赋予欧盟官员对数字欧元发行的发言权。这包括确定每位居民可持有的数字欧元数量。

该协议旨在解决潜在银行挤兑的担忧，确保数字欧元不会破坏现有金融系统的稳定。拉加德强调了数字欧元的政治重要性，表示它代表了欧洲在管理支付和金融基础设施方面的主权。

数字欧元实施道路漫长

尽管讨论取得了进展，数字欧元的推出可能仍需数年时间。欧洲议会必须批准该立法，而这可能在未来几个月面临激烈辩论。欧洲央行希望在2026年6月前完成立法，但数字欧元的实际发行可能还需要额外三年时间。

数字欧元项目正受到批评，尤其是来自西班牙议员费尔南多·纳瓦雷特·罗哈斯的批评。纳瓦雷特提出了对数字欧元构成的风险的担忧，包括对金融稳定和数据隐私的潜在威胁。

他质疑数字欧元是否解决了当前金融系统中的实际需求。他的质疑加剧了关于其可行性和必要性的持续辩论。

文章《欧盟财政部长在持续辩论中为数字欧元设定路线图》首发于Blockonomi。

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

一位知名的交易所交易基金专家表示，随着华盛顿采取行动结束有史以来最长的联邦政府停摆，以及多只基金出现在存托信托与清算公司（DTCC）的"活跃和预发布"名单上，首批美国现货XRP ETF可能会在几天内亮相。"政府停摆结束 = 现货加密货币ETF闸门打开... 同时，可能[...]"
Bitcoinist2025/11/10 22:00
11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

随着2025年进入最后一个季度，加密货币市场显示出强劲迹象。比特币保持稳定，交易者对山寨币持有日益乐观的态度。流动性正在回归，具有实际效用的项目再次成为焦点。虽然Solana（SOL）在快速DeFi交易方面继续领先，但一个新的竞争者Mutuum Finance（MUTM）正在吸引[...]这篇文章《11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM还是SOL？》首次发表于Blockonomi。
Blockonomi2025/11/10 21:50
Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

TLDR 巴里克矿业批准增加5亿美元的股票回购计划，使授权总额达到15亿美元 该公司将季度基本股息提高25%至每股0.125美元 第三季度收入达到41.4亿美元，调整后每股收益为0.58美元 运营现金流达到24亿美元，自由现金[...] 这篇文章《巴里克矿业(B)股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%》首次发表于Blockonomi。
Blockonomi2025/11/10 20:52

