欧盟财政部长在持续辩论中为数字欧元制定路线图

摘要

欧盟财政部长们在数字欧元框架方面已接近达成共识

数字欧元将与商业银行货币并行运作，为消费者和企业提供安全的支付系统

财政部长们已同意赋予欧盟官员对数字欧元发行及每位居民可持有数量的发言权

欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德强调了数字欧元对欧洲金融主权的政治重要性

数字欧元的推出可能需要数年时间，欧洲议会将于今秋就该立法进行辩论

欧盟财政部长们已接近就数字欧元的推出达成共识。作为中央银行数字货币(CBDC)的数字欧元，旨在为美国主导的支付系统（如Visa和Mastercard）提供战略替代方案。

财政部长们最近在哥本哈根会面，讨论数字欧元在欧洲金融格局中的潜在角色。欧盟打算让数字欧元与商业银行货币并行运作，确保为消费者和商家提供稳健且安全的支付方式。然而，尽管取得了进展，该项目可能需要数年时间才能实施。

欧盟部长讨论数字欧元框架

在一次关键会议上，欧盟财政部长和欧洲中央银行(ECB)行长克里斯蒂娜·拉加德概述了数字欧元的框架。讨论集中在数字欧元如何补充现有商业银行货币，同时维持欧洲经济的稳定性。

数字欧元将允许消费者和企业使用基于欧元系统资产负债表发行的在线钱包。该系统旨在提供安全且便捷的支付手段。

财政部长与欧洲央行之间的最新协议赋予欧盟官员对数字欧元发行的发言权。这包括确定每位居民可持有的数字欧元数量。

该协议旨在解决潜在银行挤兑的担忧，确保数字欧元不会破坏现有金融系统的稳定。拉加德强调了数字欧元的政治重要性，表示它代表了欧洲在管理支付和金融基础设施方面的主权。

数字欧元实施道路漫长

尽管讨论取得了进展，数字欧元的推出可能仍需数年时间。欧洲议会必须批准该立法，而这可能在未来几个月面临激烈辩论。欧洲央行希望在2026年6月前完成立法，但数字欧元的实际发行可能还需要额外三年时间。

数字欧元项目正受到批评，尤其是来自西班牙议员费尔南多·纳瓦雷特·罗哈斯的批评。纳瓦雷特提出了对数字欧元构成的风险的担忧，包括对金融稳定和数据隐私的潜在威胁。

他质疑数字欧元是否解决了当前金融系统中的实际需求。他的质疑加剧了关于其可行性和必要性的持续辩论。

文章《欧盟财政部长在持续辩论中为数字欧元设定路线图》首发于Blockonomi。