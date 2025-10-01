以太坊, XRP, Aster 和 Bitcoin Hyper

交易所DEX+
专家认为，随着"惨淡九月"(Rektmber)让位给"暴涨十月"(Pumptober)，加密货币市场正处于今年最爆发性牛市的边缘。 

毫不意外，鲸鱼们正迅速为未来3个月的巨额收益做好准备。 

除了在Ethereum和XRP等大型加密货币上的大量配置外，聪明资金投资者还在购买像Bitcoin Hyper这样具有10倍至100倍上涨潜力的小市值宝石。 

Ethereum、XRP成为鲸鱼最大买入对象

Ethereum在鲸鱼中需求旺盛，这归因于专家们越来越一致认为，这个最大的替代币今年可能达到10,000美元。 

就在今天，一头鲸鱼向ETH投入了1.17亿美元的巨额资金。 

毫不意外，ETH财库公司正充分利用最近的市场调整。在大规模购入9.63亿美元后，Tom Lee的BitMine Immersion现在持有价值106.6亿美元的Ethereum。 

同时，Sharplink Gaming的ETH持仓价值33.7亿美元。 

除了Ethereum外，XRP也需求旺盛。知名分析师Ali Martinez透露，鲸鱼在过去24小时内购买了1.2亿枚$XRP。 

随着美国证券交易委员会最近发布的通用上市标准，现货XRP ETF的推出迫在眉睫，这预计将大幅提升代币价格。 

知名交易员Crypto Tony预测，XRP价格今年将达到4.80美元。 

Aster、PUMP是最受欢迎的中型市值币

鲸鱼们正悄悄积累Pump.fun代币，为下季度的牛市做准备。链上分析平台Lookonchain标记了两头鲸鱼购买了6.2249亿枚PUMP，价值348万美元。 

尽管更广泛的市场前景不确定，PUMP价格显示出强劲的韧性，周二上涨近13%，而BTC基本保持平稳。 

同样，尽管出现大幅抛售，新的Aster币需求仍然旺盛，鲸鱼们正在逢低买入。 

本周早些时候，一头鲸鱼积累了价值1.17亿美元的ASTER，有传言称该钱包与唐纳德·特朗普的社交媒体公司Truth Social有关。 

同样，Lookonchain在周二标记了另一笔424万美元的购买。 

Bitcoin Hyper需求旺盛，专家称其为下一个100倍加密货币

Bitcoin Hyper (HYPER)已经确立了自己作为最热门小市值币之一的地位，其预售筹集了1940万美元就是证明。 

对于不了解的人来说，Bitcoin Hyper是最新的BTC第二层项目，由尖端的零知识架构和Solana虚拟机提供支持。

凭借其在BTC生态系统内提供高可扩展性、性能和可编程性的承诺，Bitcoin Hyper有望引入一波新的支付应用、DeFi应用和迷因币。毫不意外，其原生代币HYPER需求旺盛。 

鲸鱼们特别快速地认识到HYPER的上涨潜力。例如，一位资金雄厚的投资者用27个ETH换取了Bitcoin Hyper，价值超过11.2万美元。 

随后他又在两笔单独交易中向HYPER投资了21万美元，在其公开市场发布前最大化敞口。 

聪明资金投资者对Bitcoin Hyper的发布后前景非常乐观，尤其是在即将到来的牛市中。毕竟，第二层代币与其各自的第一层显示出强烈的相关性。随着Bitcoin预计在未来几个月内达到20万美元，HYPER有望带来超额回报。 

几位影响者和经验丰富的交易员甚至支持HYPER成为下一个100倍加密货币。 

访问Bitcoin Hyper预售

本文由我们的商业合作伙伴之一提供，不代表Cryptonomist的观点。请注意，我们的商业合作伙伴可能通过本文中的链接使用联盟计划来产生收入

来源：https://en.cryptonomist.ch/2025/09/30/biggest-whale-buys-this-week-ethereum-xrp-aster-and-bitcoin-hyper/

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

