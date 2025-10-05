以太坊交易员从Shiba Inu赚取6900万美元后以0.015美元价格投入45万美元参与这个预售

这篇文章《从Shiba Inu赚取6900万美元的以太坊交易员以0.015美元价格投入45万美元参与预售》首次发表于Coinpedia金融科技新闻

加密货币圈再次沸腾，因为一位以太坊交易员——以早期投资Shiba Inu获得惊人6900万美元回报而闻名——刚刚以0.015美元的价格在Paydax Protocol预售中购买了价值45万美元的PDP代币。

这不仅仅是另一个鲸鱼头条。这是一个强烈信号，表明曾在Shiba Inu上赚取巨额财富的同一直觉，现在正聚焦于一个具有严肃基本面的预售项目。

为什么这位以太坊交易员的举动很重要

这位以太坊交易员并非以追逐炒作而闻名。他的传奇之处在于能够在代币成为家喻户晓的名字之前发现被忽视的机会。2020年，Shiba Inu只是一个无人关注的迷因币。如今，这一投资被视为加密货币历史上最具传奇色彩的交易之一。

来源：TradingView

现在，他向PDP投入的45万美元表明他看到了同样的不对称上涨潜力——只是这次，是由Paydax Protocol支撑，这个项目正在解决DeFi最大的痛点之一：释放流动性。

Paydax Protocol：无需牺牲的流动性

Paydax Protocol (PDP)旨在解决一个基本问题：大多数交易者无法在不出售代币的情况下获取其价值。无论是质押、锁仓还是预售分配，资产往往处于闲置状态，而本可以重新部署以获取更多收益。

Paydax Protocol通过在安全的DeFi基础架构上创建流动性托管层来解决这一问题。以下是其工作原理：

抵押 → 用户存入PDP或其他资产代币。

流动性获取 → 稳定币或流动性代币立即解锁。

所有权保留 → 当锁仓期结束时，你仍然保留完整的分配。

来源：Paydax Protocol

对于习惯于积极轮换资本的以太坊交易员来说，这是一个游戏规则的改变者。Paydax Protocol使持有和交易两种选择可以同时进行，而不是被迫在两者之间做出选择。

引起共鸣的使用案例

想象一位投资者，比如这位以太坊交易员，持有大量的Shiba Inu (SHIB)和以太坊(ETH)。他们可以在Paydax Protocol中抵押这些代币，解锁稳定币，并在PDP继续增值的同时获取收益，而不是出售代币以获取流动性并失去对任一山寨币进一步收益的敞口。

这种双重敞口——既有上涨潜力又有流动性——正是Shiba Inu时代所缺少的。当时，早期买家要么坐等，要么过早卖出。有了Paydax Protocol，游戏规则已经改变。

从Shiba Inu到PDP：早期进入的模式

当这位以太坊交易员首次支持Shiba Inu时，它的交易价格仅为几分之一美分，被市场大多数人忽视。当行情上涨时，那些早期配置已经增值为代际财富。

今天的相似之处令人震惊：PDP在预售中的价格仅为0.015美元。然而，与Shiba Inu不同，这个代币并不仅仅依靠迷因或炒作。相反，它由Paydax Protocol的借贷、收益耕作和抵押系统提供支持。

来源：Paydax Protocol

背后的数字

加密社区喜欢研究数学。所以，这里有一些数字供你参考：

预售价格：每个PDP 0.015美元，下一阶段将升至0.017美元。

交易员配置：45万美元 → 近3000万PDP代币。

潜在上涨空间：分析师模拟了PDP可能遵循类似Shiba Inu曲线的情景。即使是适度的采用也可能随着时间推移将0.015美元的入场价转变为1美元以上。

正是这种不对称的数学——与造就Shiba Inu百万富翁的数学相同——解释了为什么一位纪律严明的以太坊交易员会投入近50万美元参与预售。

来源：Paydax Protocol

历史再次押韵

从Shiba Inu赚取6900万美元的以太坊交易员并非轻率下注。他向PDP投入的45万美元表明他确信这超越了迷因币的潜力；这是正在形成的DeFi基石。如果说Shiba Inu是关于病毒式传播的时机，那么Paydax Protocol则是关于解决实际问题，同时仍提供可以重写未来的入场价格。

对于普通交易者来说，这0.015美元的入场价可能相当于爆发前的Shiba Inu。通过正在进行的促销活动，有兴趣的投资者在结账时使用代码PD80BONUS可以在有限时间内获得80%的代币购买奖励。现在不是等待的时候；现在根本没有时间可等。像这位以太坊交易员一样，通过PDP为自己定位，获取类似Shiba Inu的收益。

