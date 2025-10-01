以太坊见5.47亿美元流入但链上活动降至4,200美元以下

摘要

以太坊ETF流入资金达5.47亿美元，显示传统金融强势布局。

BitMine Immersion将ETH持有量扩大至106亿美元，目标为5%。

以太坊链上活动在过去30天下降了12%。

ETH在4,350美元价位可能面临10亿美元空头头寸的清算风险。

尽管机构资金大量流入现货以太坊交易所交易基金(ETFs)，以太币(ETH)仍难以保持在4,200美元以上。周一，以太坊ETF录得5.47亿美元净流入，表明传统金融(TradFi)持续保持信心。然而，ETH价格继续面临来自加密货币和股票领域更广泛市场调整的下行压力，同时以太坊网络内的链上活动也在下降。

机构对以太坊的兴趣持续

以太坊的机构需求依然强劲，周一流入现货ETH ETF的5.47亿美元净资金就是证明。这与前一周投资者信心减弱的趋势形成了转变。这些资金流入凸显了传统金融参与者持续布局，他们看到以太坊的长期价值。

此外，知名企业投资者BitMine Immersion将其ETH持有量扩大至超过106亿美元，目标是持有以太币总供应量的5%。该公司董事长Tom Lee重申了这一长期目标，表明重要参与者正在押注以太坊的未来增长。这种机构兴趣是以太币未来定位的关键因素，因为企业将ETH视为其投资组合的战略资产。

以太坊日益增长的机构支持也得到了诸如以太坊生态系统开发商ConsenSys与SWIFT合作等发展的支持。超过30家金融机构正在合作开发跨境支付系统。虽然ETH本身可能不会直接从该项目中受益，但这些知名参与者的参与增强了市场对以太坊长期可行性的信心。

链上活动疲软影响市场情绪

尽管机构投资者发出积极信号，以太坊的链上活动却出现下降。Nansen的数据显示，以太坊30天手续费下降了12%，交易数量下降了16%。相比之下，一些竞争网络的网络活动有所增长，这给ETH带来了额外压力。

以太坊手续费和交易量的下降引起了交易者的担忧。这些指标通常被视为网络使用情况和整体需求的反映。如果这一趋势持续，可能表明零售投资者信心减弱，这可能进一步限制ETH价格上涨空间。

然而，这种链上活动的下降并未阻止所有投资者。一些分析师认为，以太坊的长期潜力仍然完好，特别是随着采用率的提高和未来可扩展性的改进，如以太坊2.0。因此，尽管短期波动持续存在，ETH的基本面继续吸引长期投资者。

更广泛的市场调整影响ETH价格走势

加密货币和股票的更广泛市场调整给以太坊价格带来了下行压力。在一段强劲增长期后，ETH价格未能保持在关键的4,200美元水平之上。包括股票在内的风险资产更广泛回调，导致投资者对加密货币的胃口减弱。

尽管面临这些挑战，以太坊多头仍然希望该资产能够反弹。交易者密切关注ETH能否重新夺回4,800美元水平，这是它在9月13日最后一次达到的水平。涨至这一水平可能导致空头头寸被清算，潜在引发进一步的上行动力。

以太坊在短期内的表现可能会受到更广泛经济因素的严重影响，包括美国经济增长前景。短期内，交易者将保持谨慎，同时监控加密货币和传统金融市场的发展。

FTX恢复信托基金的16亿美元可能影响ETH价格

交易者也在期待FTX恢复信托基金发放资金，该基金将向债权人分配16亿美元。第三批付款可能会引发对加密货币的renewed兴趣，一些接收者可能会将他们的收益重新投资于数字资产，包括ETH。

随着以太坊价格在4,200美元附近徘徊，市场参与者密切关注任何反弹的迹象。FTX分配可能提供触发ETH需求renewed所需的催化剂，潜在导致价格恢复。然而，ETH的整体方向仍将取决于机构需求、链上活动和更广泛市场条件的相互作用。

以太坊流入资金达5.47亿美元但链上活动在4,200美元以下下降的文章首次发表于CoinCentral。