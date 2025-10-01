交易所DEX+
买币行情现货交易合约交易500X理财活动
更多
蓝筹风暴
TLDR 以太坊见证了5.47亿美元的ETF流入，显示出强劲的传统金融定位。BitMine Immersion将ETH持有量扩大至106亿美元，目标为5%。以太坊的链上活动在过去30天内下降了12%。ETH可能在4,350美元面临10亿美元空头头寸的清算风险。以太币（ETH）难以保持在4,200美元以上的水平[...]这篇文章《以太坊见证5.47亿美元流入但链上活动在4,200美元以下下降》首次发表于CoinCentral。TLDR 以太坊见证了5.47亿美元的ETF流入，显示出强劲的传统金融定位。BitMine Immersion将ETH持有量扩大至106亿美元，目标为5%。以太坊的链上活动在过去30天内下降了12%。ETH可能在4,350美元面临10亿美元空头头寸的清算风险。以太币（ETH）难以保持在4,200美元以上的水平[...]这篇文章《以太坊见证5.47亿美元流入但链上活动在4,200美元以下下降》首次发表于CoinCentral。

以太坊见5.47亿美元流入但链上活动降至4,200美元以下

作者：Coincentral
2025/10/01 03:49
以太坊
ETH$3,519.49+0.01%
1
1$0.02902+17.96%

摘要

  • 以太坊ETF流入资金达5.47亿美元，显示传统金融强势布局。
  • BitMine Immersion将ETH持有量扩大至106亿美元，目标为5%。
  • 以太坊链上活动在过去30天下降了12%。
  • ETH在4,350美元价位可能面临10亿美元空头头寸的清算风险。

尽管机构资金大量流入现货以太坊交易所交易基金(ETFs)，以太币(ETH)仍难以保持在4,200美元以上。周一，以太坊ETF录得5.47亿美元净流入，表明传统金融(TradFi)持续保持信心。然而，ETH价格继续面临来自加密货币和股票领域更广泛市场调整的下行压力，同时以太坊网络内的链上活动也在下降。

机构对以太坊的兴趣持续

以太坊的机构需求依然强劲，周一流入现货ETH ETF的5.47亿美元净资金就是证明。这与前一周投资者信心减弱的趋势形成了转变。这些资金流入凸显了传统金融参与者持续布局，他们看到以太坊的长期价值。

此外，知名企业投资者BitMine Immersion将其ETH持有量扩大至超过106亿美元，目标是持有以太币总供应量的5%。该公司董事长Tom Lee重申了这一长期目标，表明重要参与者正在押注以太坊的未来增长。这种机构兴趣是以太币未来定位的关键因素，因为企业将ETH视为其投资组合的战略资产。

以太坊日益增长的机构支持也得到了诸如以太坊生态系统开发商ConsenSys与SWIFT合作等发展的支持。超过30家金融机构正在合作开发跨境支付系统。虽然ETH本身可能不会直接从该项目中受益，但这些知名参与者的参与增强了市场对以太坊长期可行性的信心。

链上活动疲软影响市场情绪

尽管机构投资者发出积极信号，以太坊的链上活动却出现下降。Nansen的数据显示，以太坊30天手续费下降了12%，交易数量下降了16%。相比之下，一些竞争网络的网络活动有所增长，这给ETH带来了额外压力。

以太坊手续费和交易量的下降引起了交易者的担忧。这些指标通常被视为网络使用情况和整体需求的反映。如果这一趋势持续，可能表明零售投资者信心减弱，这可能进一步限制ETH价格上涨空间。

然而，这种链上活动的下降并未阻止所有投资者。一些分析师认为，以太坊的长期潜力仍然完好，特别是随着采用率的提高和未来可扩展性的改进，如以太坊2.0。因此，尽管短期波动持续存在，ETH的基本面继续吸引长期投资者。

更广泛的市场调整影响ETH价格走势

加密货币和股票的更广泛市场调整给以太坊价格带来了下行压力。在一段强劲增长期后，ETH价格未能保持在关键的4,200美元水平之上。包括股票在内的风险资产更广泛回调，导致投资者对加密货币的胃口减弱。

尽管面临这些挑战，以太坊多头仍然希望该资产能够反弹。交易者密切关注ETH能否重新夺回4,800美元水平，这是它在9月13日最后一次达到的水平。涨至这一水平可能导致空头头寸被清算，潜在引发进一步的上行动力。

以太坊在短期内的表现可能会受到更广泛经济因素的严重影响，包括美国经济增长前景。短期内，交易者将保持谨慎，同时监控加密货币和传统金融市场的发展。

FTX恢复信托基金的16亿美元可能影响ETH价格

交易者也在期待FTX恢复信托基金发放资金，该基金将向债权人分配16亿美元。第三批付款可能会引发对加密货币的renewed兴趣，一些接收者可能会将他们的收益重新投资于数字资产，包括ETH。

随着以太坊价格在4,200美元附近徘徊，市场参与者密切关注任何反弹的迹象。FTX分配可能提供触发ETH需求renewed所需的催化剂，潜在导致价格恢复。然而，ETH的整体方向仍将取决于机构需求、链上活动和更广泛市场条件的相互作用。

以太坊流入资金达5.47亿美元但链上活动在4,200美元以下下降的文章首次发表于CoinCentral。

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

您可能也会喜欢

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

一位知名的交易所交易基金专家表示，随着华盛顿采取行动结束有史以来最长的联邦政府停摆，以及多只基金出现在存托信托与清算公司（DTCC）的"活跃和预发布"名单上，首批美国现货XRP ETF可能会在几天内亮相。"政府停摆结束 = 现货加密货币ETF闸门打开... 同时，可能[...]"
瑞波币
XRP$2.5183+8.32%
EXPERT MONEY
EXPERT$0.0005139+14.32%
FUND
FUND$0.01374--%
分享
Bitcoinist2025/11/10 22:00
11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

随着2025年进入最后一个季度，加密货币市场显示出强劲迹象。比特币保持稳定，交易者对山寨币持有日益乐观的态度。流动性正在回归，具有实际效用的项目再次成为焦点。虽然Solana（SOL）在快速DeFi交易方面继续领先，但一个新的竞争者Mutuum Finance（MUTM）正在吸引[...]这篇文章《11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM还是SOL？》首次发表于Blockonomi。
Solana
SOL$165.9+1.78%
RealLink
REAL$0.06901+0.96%
DeFi
DEFI$0.000853+6.62%
分享
Blockonomi2025/11/10 21:50
Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

TLDR 巴里克矿业批准增加5亿美元的股票回购计划，使授权总额达到15亿美元 该公司将季度基本股息提高25%至每股0.125美元 第三季度收入达到41.4亿美元，调整后每股收益为0.58美元 运营现金流达到24亿美元，自由现金[...] 这篇文章《巴里克矿业(B)股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%》首次发表于Blockonomi。
B
B$0.1525+9.85%
1
1$0.02903+18.20%
4
4$0.06279+1.83%
分享
Blockonomi2025/11/10 20:52

热门新闻

更多

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

亿万富翁迈克尔·塞勒的策略购买487个BTC，价值4990万美元，总计达到641,692个

快速阅读

更多

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

黄金每盎司多少钱？

加密货币价格

mc_price_img_alt

比特币

BTC

$105,028.91
$105,028.91$105,028.91

+1.22%

mc_price_img_alt

以太坊

ETH

$3,519.49
$3,519.49$3,519.49

+0.10%

mc_price_img_alt

瑞波币

XRP

$2.5290
$2.5290$2.5290

+9.19%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$166.12
$166.12$166.12

+2.20%

mc_price_img_alt

狗狗币

DOGE

$0.17900
$0.17900$0.17900

+0.51%